 В Барселоне возобновились уличные беспорядки | Новости из Германии о Европе | DW | 18.10.2019

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Европа

В Барселоне возобновились уличные беспорядки

В центре Барселоны митингующие жгут мусорные контейнеры и мебель, бросают камни и петарды в полицейских. Полиции удалось пресечь столкновение сторонников независимой Каталонии с правыми активистами.

Митингующий мужчина у костра в Барселоне

Беспорядки в Барселоне

На улицах Барселоны в ночь на пятницу, 18 октября, вновь начались беспорядки. Митингующие жгут мусор и мебель в центре города, бросают камни и петарды в полицейских. Об этом сообщила газета El Pais. Демонстранты также разбили витрину одного из банковских отделений.

Контекст

В Мадриде объявлено об отставке правительства и назначены досрочные парламентские выборы. DW о причинах кризиса власти в стране и грядущих политических переменах. (15.02.2019)

По истечении срока двух ультиматумов, предъявленных Каталонии, правительство страны объявило о намерении задействовать 155-ю статью конституции. Что значит этот шаг, объясняет DW. (26.10.2017)

Полиции пришлось пресекать столкновения сторонников независимой Каталонии и правых радикалов, которые проводили свой митинг. Ночью на улицах Барселоны митинговали несколько тысяч человек.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, тогда Верховный суд Испании приговорил к лишению свободы девятерых сторонников независимости Каталонии из-за проведенного в 2017 году референдума, они получили от 9 до 13 лет. В ходе протестов пострадали 125 человек.

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  • Spanien Barcelona - Katalanische Regierung und Abgeordnete singen Nationalhymne von Katalonien (Reuters/A. Gea)

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  • Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont (Getty Images/D. Ramos)

    Каталония на пути к независимости

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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Протесты в Каталонии: безопасно ли ехать в Барселону

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