В Барановичах задержали админа Telegram-канала "Беларусь головного мозга"

В Барановичах задержали Игоря Лосика - администратора Telegram-канала "Беларусь головного мозга", контент которого, по данным авторов, "кардинально отличается" от того, что пользователи видят на государственных каналах. О задержании Лосика говорится в самом Telegram-канале в четверг, 25 июня.

Сообщается, что в обыске квартиры Лосика принимали участие 9 человек, которые предъявили подписанный прокурором ордер. В ходе обыска были конфискованы ноутбук и компьютер Лосика, а его самого задержали на трое суток.

Авторы Telegram-канала высказывают предположение, что "операция против Игоря готовилась" и что его задержание "связано с высказываниями Лукашенко про Телеграм". "Явно - что этим зачистка не кончится", говорится в Telegram-канале.

Глава МВД Беларуси считает, что уличные акции управляются через Telegram

Далее авторы канала приводят цитату министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева, заявившего, что уличные акции и пикеты в Беларуси "управляются через Telegram-каналы и "Радио Свобода". 25 июня глава МВД Беларуси, отвечая на вопросы депутатов в парламенте, заявил, что "люди, которые хотят сделать уличную революцию, очень хорошо организованы". В качестве примера он привел стрим "Радио Свобода" 18 июня, добавив, что "они заменили собой стримы Тихановского"

"Они уже действуют совершенно осознанно не в целях пикета, а понимают прекрасно, что изобрели и демонстрируют новую форму массового мероприятия. Только это не прежняя толпа, а длинная цепочка. Но суть от этого не поменялась. Они управляются через Telegram-каналы и через стрим "Радио Свобода", - цитирует политика белорусское информагентство БелТА.

По данным мессенджера Telegram, на канал "Беларусь головного мозга" подписаны 167 тысяч человек.

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