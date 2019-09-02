В Баварии поспели дыни и арбузы (фото)

Фюрстенфельдбрукк • Баварский фермер Йоханнес Диттерт (Johannes Dittert) начал экспериментировать с бахчевыми культурами в своем хозяйстве три года назад. В первый год немного ошибся со временем посадки, но во второй уже собрал несколько тысяч дынь и арбузов. Сейчас как раз созрел нынешний урожай.

Как отмечает агентство dpa, возделывать столь необычные для Германии теплолюбивые культуры он решил из-за увеличения спроса на региональные сезонные продукты. Их все чаще предпочитают тем, что везут издалека. Изменение климата имело для Йоханнеса Диттерта лишь второстепенное значение. Прошлогодний урожай покупателям в местных магазинах пришелся по вкусу - плоды, полностью созревшие на плантации, были сладкими, ароматными и сочными. Конечно, жаркая погода способствовала успеху, однако баварская бахча все же должна находиться под пленкой. При этом в прошлом году на Рейне в Германии даже нашли дикорастущие дыни и арбузы.

По данным Немецкого крестьянского союза, аналогичные эксперименты сейчас также проводятся в других федеральных землях Германии - в частности, Бранденбурге и Рейнланд-Пфальце, а Баварское земельное ведомство виноделия и садоводства в Бамберге уже несколько лет пытается выращивать бахчевые культуры вообще под открытым небом, то есть без пленки. На таких опытных плантациях пока вызревают далеко не все плоды, но вкус собранных дынь и арбузов специалистам очень даже нравится.

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Что нужно обязательно попробовать в Германии Популярное туристическое издательство "Лоунли Планет" (Lonely Planet) выпустило свой очередной путеводитель. На этот раз в нем содержатся советы путешественникам, что в каких странах стоит обязательно попробовать - какие традиционные или типичные блюда и где именно. Всего в нем собрана информация о пяти сотнях таких кулинарных достопримечательностях по всему миру. Шесть из них - в Германии.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Для начала огласим весь список типичных немецких блюд и лакомств, попавших в поле зрения, на тарелки или в руки авторов "Лоунли Планет". Как следовало ожидать, половину из них составляют разные произведения колбасного искусства - жареные колбаски, белые сосиски и сардельки карривурст. Также в списке - свиные рульки, а на десерт - шварцвальдский вишневый торт и рождественские кексы.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Особой известностью в Германии пользуются нюрнбергские и тюрингские жареные колбаски, но авторы путеводителя выбрали Берлин, где братвурст (Bratwurst) продают такие ходячие уличные торговцы - Grillwalker. Эта фотография сделана на площади Александерплац.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Упоминания заслужил также самый старый и самый известный колбасный киоск немецкой столицы - открытая в 1930 году "Закусочная Коннопке" (Konnopke's Imbiss). Она находится под эстакадой станции метро Эберсвальдер-штрассе (U2) в районе Пренцлауэр-Берг. Во времена ГДР тогдашнего владельца этого предприятия общественного питания - Макса Коннопке даже называли "Королем сосисок Восточного Берлина".

Что нужно обязательно попробовать в Германии Сардельки карривурст (Currywurst) - одно из самых популярных в Германии блюд немецкого фастфуда. Эти жареные колбаски подаются со специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком карри. Считается, что рецепт был изобретен в Берлине уже после Второй мировой войны. Попробовать их можно в киоске "Карри 36" (Curry 36) около вокзала Зоологический сад (Bahnhof Zoo).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Что берлинцам - жареные колбаски и сардельки, то мюнхенцам - белые сосиски, которые не жарят и не отваривают, а разогревают в воде - причем, на завтрак. Путеводитель особенно рекомендует вайсвурст (Weißwurst) в мюнхенском ресторане "Гроссмарктхалле". Расположен он, как можно понять из названия, около Городского оптового рынка (Großmarkthalle), открытого в 1912 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Ради следующего рекомендованного блюда даже не надо покидать Мюнхен, где после завтрака с вайсвурст можно пообедать или поужинать аппетитной свиной рулькой (Schweinshaxe), а сделать это лучше всего - в знаменитой пивной "Хофбройхаус" (Hofbräuhaus).

Что нужно обязательно попробовать в Германии Переходим к сладкому. Упоминания в международном гастрономическом путеводителе по праву заслужил шварцвальдский вишневый торт (Schwarzwälder Kirschtorte). Авторы путеводителя рекомендуют попробовать его в шварцвальдском городе Триберг, а именно - в кондитерской "Кафе Шефер" (Café Schäfer), где боле ста лет назад был придуман этот рецепт - в 1915 году.

Что нужно обязательно попробовать в Германии Последняя рекомендация для туристов, отправляющихся в Германию, носит сезонный характер - впрочем, в нынешние времена немецкие рождественские кексы (Stollen) можно купить круглый год. Однако лучше всего их пробовать все же на рождественском рынке под глинтвейн - например, в саксонской столице Дрездене на рынке Штрицельмаркт (Striezelmarkt), ведущем свою историю с 1434 года. Автор: Максим Нелюбин





Немецкие фермеры учат делать карьеру

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