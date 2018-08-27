В аэропорту Франкфурта-на-Майне построят секцию для лоукостеров

Управляющая компания международного аэропорта Франкфурта-на-Майне Fraport получила окончательное разрешение властей города на строительство первой части нового, третьего пассажирского терминала (Terminal 3) - секции G (Flugsteig G).

Эта секция будет предназначена для бюджетных компаний, хотя интерес к обслуживанию здесь в будущем уже проявляют и другие перевозчики. При возведении этой части третьего пассажирского терминала будут использоваться технологии быстрого и экономичного строительства. Инфраструктура секции будет соответствовать требованиям лоукостеров - в частности, здесь не предусмотрены помещения для бизнес-залов, но будут созданы условия для максимально возможного сокращения времени стоянки самолетов, то есть для более оперативного наземного обслуживания воздушных судов.

Стоимость терминала - 3 миллиарда евро

Стоимость секции G составит около 200 миллионов евро. При этом весь новый терминал обойдется в три миллиарда евро. К строительству бюджетной секции приступят в начале следующего года. Ввод в эксплуатацию намечен на первую половину 2021 года - перед началом действия летнего расписания.

Первый пассажирский терминал

Согласно данным акционерного общества Fraport, в первое время секция G будет обслуживать от четырех до пяти миллионов пассажиров ежегодно, но затем этот объем может быть увеличен до семи миллионов. Общий годовой показатель франкфуртского аэропорта уже сейчас превышает 60 миллионов. Прогноз на текущий год - 68 миллионов. По этому показателю аэропорт занимает первое место в Германии и четвертое - в Европе после лондонского Хитроу, парижского Шарль-де-Голля и амстердамского Схипхола.

Всего в новом терминале будет насчитываться три секции: G, H и J. Целиком проект планируют завершить в 2023 году. Ввиду роста количества пассажиров бюджетных компаний секцию для них решили построить как можно раньше, то есть до сдачи главного здания терминала и двух основных секций. Общая мощность этого терминала составит 14 миллионов пассажиров в год.

Рост и протесты

Управляющая компания Fraport хотела сдать новую зону для лоукостеров еще раньше - осенью 2020 года, но вынуждена была поменять планы из-за задержек при согласовании проекта с городскими властями. Они, в свою очередь, объяснили это необходимостью тщательной проверки соответствия планов всем законодательным нормам и предписаниям, чтобы в будущем исключить возможность юридических исков со стороны противников расширения аэропорта.

Подготовка котлована для нового третьего пассажирского терминала. Июнь 2018 года

Самый крупный аэропорт Германии, с одной стороны, является важнейшим работодателем этого региона в земле Гессен. Количество сотрудников самого аэропорта и работающих здесь фирм превышает 80 тысяч человек. С другой стороны, ежедневно во Франкфурте приземляется и взлетает более 1200 самолетов, от шума которых страдают жители соседних густонаселенных районов.

Массу протестов в свое время вызвало строительство здесь четвертой ВПП. Остановить проект противникам не удалось, но незадолго до введения новой полосы в эксплуатацию в 2011 году Высший административный суд земли Гессен ввел запрет на ночные рейсы во Франкфурте (Nachtflugverbot), действующий с одиннадцати часов вечера до пяти часов утра. Сильнее всего это отразилось на грузовых авиаперевозках, обслуживание которых обычно осуществляется в ночное время. А выиграли от этого решения, в частности, грузовые терминалы в аэропорту Кельна/Бонна, где ночные приземления и взлеты ограничены, но не запрещены.

Транспортная инфраструктура

Между новым терминалом и основной частью аэропорта будут курсировать беспилотные и бесплатные поезда. Время в пути до первого пассажирского терминала (Terminal 1) составит восемь минут. Прокладка этой 5,6-километровой железнодорожной ветки по территории аэропорта обойдется в 300 миллионов евро.

Новый терминал будет связан подъездными путями с автобаном A5. Здесь пока не будут строить отдельную станцию железной дороги (она есть у главного комплекса), то есть возможности сразу пересесть на пригородные поезда и экспрессы дальнего следования. Однако проект предусматривает ее строительство в будущем.

Какие конкретно авиакомпании будут использовать новую секцию (в частности, российсий лоукостер "Победа"), пока неизвестно.

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