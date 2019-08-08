 В Афинах проходят массовые протесты против закона о демонстрациях | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2020

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Европа

В Афинах проходят массовые протесты против закона о демонстрациях

Новый закон о демонстрациях позволяет прокуратуре Греции запретить уже запланированную акцию, если она увидит в ней угрозу уличных беспорядков.

Беспорядки во время протестов против нового закона о демонстрациях в Греции 9 июля 2020 года

Беспорядки во время протестов против нового закона о демонстрациях в Греции

В Афинах тысячи людей в четверг, 9 июля, вышли на улицы, чтобы выразить протест против нового закона о демонстрациях. В соответствии с ним прокуратура, в частности, имеет право запретить уже запланированную массовую акцию в случае, если увидит в ней угрозу уличных беспорядков.

Уличные беспорядки в Афинах

В центре греческой столицы, перед парламентом страны, собралось около десяти тысяч человек. Некоторые из них держали в руках баннеры с надписью "Руки прочь от демонстраций". При этом начавшиеся мирно протесты несколько раз перерастали в уличные беспорядки. Очевидцы сообщают о том, что некоторые из собравшихся начали забрасывать полицию фальшфейерами и различными предметами. Полицейские ответили слезоточивым газом и шумовыми гранатами.

Протесты против закона о демонстрациях в Греции перед парламентом в Афинах 9 июля 2020 года

Протесты против закона о демонстрациях в Греции в Афинах

По информации агентства dpa, зачинщиками беспорядков стали сторонники движения автономизма и радикалы из так называемого "Черного блока".

К массовым выступлениям против положений нового документа призвали профсоюзы, связанные с Коммунистической партией Греции, а также Коалицией радикальных левых сил (СИРИЗА), которую возглавляет бывший премьер-министр страны Алексис Ципрас.

Согласно новому закону, для проведения любой демонстрации необходимо будет подать заявку, а организаторам - взять на себя обязательство обеспечить мирный характер мероприятия. В противном случае их можно будет привлечь к ответственности.

По мнению консервативного премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, подготовленный закон о демонстрациях служит общественной безопасности. Однако многие греки придерживаются иной точки зрения.

С большой долей вероятности закон будет принят в ближайшие часы, поскольку правящая партия "Новая демократия" обладает необходимым для этого большинством голосов в парламенте.

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    Автор: Наталия Лазарева


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