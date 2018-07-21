 В Афганистан из изгнания вернулся вице-президент Дустум | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 22.07.2018

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Центральная Азия

В Афганистан из изгнания вернулся вице-президент Дустум

Вскоре после прилета генерала Дустума в аэропорту Кабула прогремел взрыв, есть жертвы. Вице-президент покинул Афганистан в мае 2017 года после выдачи ордера на арест его людей.

Абдул Рашид Дустум (фото из архива)

Абдул Рашид Дустум (фото из архива)

Афганский вице-президент Абдул Рашид Дустум в воскресенье, 22 июля, вернулся в Афганистан после 14 месяцев отсутствия. В аэропорту Кабула после того, как Дустум покинул его территорию, раздался взрыв.

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Как сообщил представитель афганского МВД, смертник привел в действие взрывное устройство на входе в здание аэропорта, где собрались сторонники Дустума. В результате трагедии, случившейся лишь через несколько минут отъезда генерала из аэропорта, погибли не менее 14 человек, еще более 50 человек получили ранения. В полиции отметили, что число жертв может вырасти.

В Кабуле для Дустума был организован официальный прием с участием второго вице-президента Сарвара Данеша и членов парламента.

Генерал скрылся после обвинений в мае 2017 года

Лидер этнических узбеков Афганистана, генерал Дустум занял пост вице-президента страны после президентских выборов 2014 года. Привлечение влиятельного политика и военачальника в свою команду во многом определило победу нынешнего президента Ашрафа Гани. Дустум уехал из Афганистана в мае 2017 года - якобы для получения медицинской помощи в Турции, но, по мнению наблюдателей, он просто скрылся от последствий обвинений в похищении его людьми одного из его политических противников.

В ноябре 2016 года на крупном торжественном мероприятии Дустум публично унизил бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи, а затем, как утверждает пострадавший, телохранители вице-президента избили и похитили его. Генпрокуратура в рамках проверки заявления Эшчи вызвала на допрос генерала и его телохранителей. Но повестки были неоднократно проигнорированы, и генпрокурор республики выписал ордер на арест девяти сотрудников охраны Дустума, заявив, что не исключает ареста самого генерала.

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