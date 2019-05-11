 В Афганистане 600 тысяч детей страдают от голода | Новости из Германии о Центральной Азии | DW | 24.05.2019

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Центральная Азия

В Афганистане 600 тысяч детей страдают от голода

Столь плачевная ситуация с детьми, помимо Афганистана, наблюдается лишь в Йемене и Южном Судане, заявил представитель ЮНИСЕФ. Он призвал срочно собрать 7 млн долларов, чтобы накормить хотя бы 60 процентов нуждающихся.

Голодающие в Афганистане

В Афганистане от сильного недоедания страдают около 600 тысяч детей в возрасте до 5 лет, еще 1,4 млн детей этой возрастной группы страдают от менее сильного недоедания. Столь плачевная ситуация, помимо Афганистана, наблюдается лишь в Йемене и Южном Судане, где идут кровопролитные гражданские войны, сообщил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в пятницу, 24 мая, в Женеве.

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Он заявил, что его организация в ближайшие три недели должна собрать не менее семи миллионов долларов, чтобы обеспечить продовольствием хотя бы 60 процентов голодающих в Афганистане детей, жизнь и здоровье которых находятся под угрозой.

Слабый иммунитет

Представитель ЮНИСЕФ отметил, что у сильно недоедающих детей иммунитет опасно подорван, и они беззащитны перед болезнями, с которыми способны справиться здоровые дети. Он также сообщил, что для сильно недоедающих детей угроза смертельного исхода в 11 раз выше, чем для здоровых детей.

В Афганистане большое количество семей  испытывают серьезные трудности из-за боевых действий, гонений, засух и наводнений.

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    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


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