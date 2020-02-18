 В Афганистане появились два ″президента″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.03.2020

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Мир

В Афганистане появились два "президента"

Церемония инаугурации президента Ашрафа Гани состоялась спустя пять месяцев после выборов. Его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла не признает результатов и провел свою инаугурацию.

Соперники в борьбе за пост президента Абдулла Абдулла (слева) и Ашраф Гани

Соперники в борьбе за пост президента Абдулла Абдулла (слева) и Ашраф Гани

Исполняющий обязанности президента Афганистана Ашраф Гани в понедельник, 9 марта, приведен к присяге на второй срок. Его соперник по президентским выборам, глава правительства Абдулла Абдулла так и не признал объявленные ранее итоги голосования и провел собственную церемонию инаугурации.

Контекст

Администрация президента США Барака Обамы готова сотрудничать с новыми властями Афганистана. (21.09.2014)

Церемония вступления в должность избранного президента Ашрафа Гани была прервана грохотом взрывов двух ракет, разорвавшихся недалеко от президентского дворца в Кабуле, сообщает Reuters. После небольшой паузы Гани продолжил речь. На церемонии присутствовали иностранные дипломаты, в том числе спецпредставитель США Залмай Халилзад и командующий силами НАТО Скотт Миллер.

Многолетнее соперничество Гани и Абдуллы

Гани был объявлен победителем, набравшим 50,64 процента голосов в середине февраля, спустя пять месяцев после самих президентских выборов. Затянувшаяся процедура подведения итогов была вызвала обвинениями в махинациях. Премьер-министр Абдулла, по официальным данным, получил 39,52 процента, но не признал результатов.

Гани и Абдулла ведут переговоры со спецредставителем США Залмаем Халилзадом, который пытается заключить сделку между соперниками. На предыдущих президентских выборах пять лет назад Гани и Абдулла также соперничали и оба объявили себя победителями. При посредничестве тогдашнего президента США Барака Обамы они пришли к компромиссу, в результате которого Гани стал главой государства, а Абдулла главой правительства. 

Активизация борьбы за власть в Афганистане грозит политическим кризисом в стране и омрачает мирное соглашение между США и Талибаном, подписанное в конце февраля, которое предусматривает вывод американских войск из страны.

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    С 2002 года Германия в рамках совместного проекта GPPT (German Police Projekt Team) оказывает поддержку афганскому правительству в создании полицейских структур, ориентирующихся на принципы правового государства. Кроме того, уже 7 лет ФРГ помогает Афганистану по программе европейской полицейской миссии Europol, в которой участвуют более 20 стран.

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    Различные задачи

    Одна из важных составляющих немецкой стратегии в Афганистане - подготовка инструкторов, которые затем сами будут обучать сотрудников полиции по всей стране. Europol же занимается обучением полицейских на руководящих постах. Цель этой программы - развитие управленческих структур и коммуникации, создание эффективной уголовной полиции.

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    Профессиональное обучение за несколько недель

    Курс обучения для полицейских, которые будут патрулировать улицы, длится 8 недель. Как обращаться с оружием, как производить задержание, как вести допрос с соблюдением прав задержанного? Это в настоящее время преподают новичкам. Многие из них не умеют читать и писать. Поэтому их еще учат грамоте.

  • Kadetten der afghanische Nationalpolizei

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Критика и сомнения

    Сегодня многие сомневаются в том, что после вывода сил международной коалиции афганские полицейские сумеют обеспечить безопасность в стране. Кроме проблем административного характера, связанных с организацией и логистикой, есть и другие. Например, процветающая в Афганистане коррупция. Местную полицию афганцы считают одной из самых коррумпированных структур.

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    Четыре города

    Бундесвер обучает полицейских в четырех городах страны - Файзабаде, Кундузе, Мазари-Шарифе и Кабуле. Файзабад и Кундуз уже переданы под контроль афганских властей. До конца 2014 года - параллельно с выводом контингента ISAF - афганские полицейские постепенно будут брать на себя ответственность за обеспечение безопасности в двух других городах.

  • Afghanistan Polizei Polizist Kundus Sandkastenraum Ausbildung German Police Project Team GPPT

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Немцы обучают не только полицейских

    Германия помогает в обучении не только полицейских. Немецкое Общество международного сотрудничества (GIZ) проводит курсы для электриков, сантехников и других специалистов. Они, в частности, будут поддерживать в надлежащем состоянии помещения, специально оборудованные под семинары для полицейских.

  • Polizei Afghanistan

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Требуются женщины-полицейские

    В афганской полиции не хватает женщин. В мусульманской стране недопустимо, чтобы задержание или обыск проводили мужчины, если эти меры применяются по отношению к женщинам. Поэтому бундесвер организовал специальные курсы для женщин-полицейских. Их учат и другим практическим навыкам, например, нападению и самообороне.

  • Afghanistan Angriff auf Ausländer-Viertel in Kabul

    Крэш-курс для афганских полицейских

    Профессия с риском для жизни

    После того, как ответственность за обеспечение безопасности в стране стала переходить в руки местых властей, в стране резко возросло число полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. По данным МВД, только в период с марта по сентябрь 2013 года в Афганистане было убито около 1800 сотрудников полиции - в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

    Автор: Эстер Фельден, Наталья Позднякова


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Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

Контекст

Крэш-курс для афганских полицейских

После вывода из Афганистана военнослужащих миссии ISAF местным полицейским предстоит самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. Сейчас они проходят подготовку у европейских инструкторов.  

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