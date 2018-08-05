В Афганистане жертвами нападения талибов стали 5 человек

В Афганистане в результате подрыва заминированного грузовика в городе Гардез на востоке страны погибли пять человек. Взрыв прогремел возле здания военного трибунала в одном из жилых кварталов города, сообщил представитель МВД Афганистана в четверг, 14 мая. Ответственность за случившееся взяло на себя исламское радикальное движение "Талибан".

Представитель талибов Забиулла Муджахид в сообщении для СМИ заявил, что взрыв в Гардезе является ответом на намерение правительства в Кабуле возобновить военные действия против "Талибана". Только 12 мая в результате нападения неизвестных на роддом в Кабуле погибли 24 человека, в том числе роженицы и новорожденные.

В тот же день боевик джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) устроил самоподрыв на похоронах одного из полицейских начальников в восточной части Афганистана. В результате погибли 32 человека. Талибы заявили, что не имеют никакого отношения к этому нападению, однако власти в Кабуле обвинили их в том, что они создают условия для терроризма и сотрудничают с другими радикальными группировками, чем подрывают усилия США по организации мирных переговоров между правительством и "Талибаном".

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