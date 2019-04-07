В Архангельске участники "мусорного" протеста требовали отставки губернатора

Жители Архангельска в воскресенье, 7 апреля, провели несанкционированные шествие и митинг в знак протеста против строительства возле железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области полигона, куда планировалось вывозить мусор из Москвы и других регионов РФ.

Протестующие, в частности, потребовали от президента РФ Владимира Путина отправить в отставку губернатора области Игоря Орлова.

Шествие и митинг

Акция стартовала незадолго до полудня. Сначала собравшиеся прошли шествием от площади Профсоюзов до площади Ленина. Дойдя до конечного пункта, участники акции заняли площадку, а также возведенную для спортивного праздника трибуну возле памятника Ленину и начали митинг.

Как передал местный информационный городской портал 29.ru, на 12:31 по местному времени (совпадает с московским - Ред.), на площади находилось около 3 тысяч человек. По данным редакции "Бизнес-класс Архангельск", в отдельные моменты митинга число собравшихся достигало 4-5 тысяч человек. Между тем в соцсетях распространялась официально неподтвержденная информация о 12 тысячах митингующих.

"За "шелупонь" ответишь"

Собравшиеся захватили с собой плакаты с лозунгами "Нет - московскому мусору", а также растяжки, на которых можно было прочитать, в частности: "Отстоим Шиес!" и "За "шелупонь" ответишь". Последняя надпись была адресована непосредственно губернатору области.

На встрече с профсоюзными лидерами 5 апреля в Северодвинске Игорь Орлов заявил: "Я знаю, что я делаю, и я знаю, что я прав! Я двадцать с лишним лет прожил здесь, у меня здесь дети родились, а всякая шелупонь, которая есть никто и звать никак, пытается меня назвать непонятно кем: то калининградцем, то украинцем".

Как передают местные СМИ, на фоне социальной напряженности многие протестующие восприняли обращение "шелупонь" на свой счет.

"Поморье - не помойка"

Протестующие несколько раз принимались скандировать: "Поморье - не помойка", "Мы здесь власть", потом с трибуны раздались призыву к Путину освободить Орлова от занимаемой должности.

Движение транспорта по Троицкому проспекту было временно приостановлено, водители объезжали район шествия по прилегающим улицам. На перекрестках поперек проспекта стояли полицейские, которые, однако, не мешали проходу митингующих по тротуарам.

Полиция разогнала объявивших бессрочный протест

После завершения митинга часть собравшихся отказалась расходиться, объявив бессрочный протест. Интернет-портал "МБХ медиа" сообщил в Telegram, что речь шла приблизительно о 100 демонстрантах. Они попробовали установить палатки у здания региональной администрации, после чего вмешалась полиция и разогнала митингующих.

Организатор митинга арестован

Между тем, как сообщила правозащитному порталу "ОВД-Инфо" адвокат Елена Долганова, мировой судья судебного участка № 2 Архангельска арестовал на трое суток организатора митинга Юрия Чеснокова. На активиста были составлены два протокола о неуплате административных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Участники акции протеста в Северодвинске 2 декабря

Кроме Архангельска акции протеста 7 апреля прошли ещё в нескольких городах области, передает 29.ru. По данным издания "Северная неделя", в Северодвинске на акцию вышли несколько тысяч человек.

Протесты в Архангельской области

Жители Архангельской области в 2018 году несколько месяцев выступали против строительства объекта на станции Шиес.

С 2013 года коммунальный мусор прекратили принимать 24 полигона из 39 подмосковных полигонов. Местные жители стали жаловаться на неприятный запах от ближайших свалок, перебои с вывозом мусора и выходить на протесты. К 2022 году в Подмосковье планируется построить четыре мусоросжигательных завода.

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