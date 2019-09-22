В Архангельске прошел очередной "антимусорный митинг"

Участники акции протеста в Архангельске требовали отказаться от "мусорной реформы" и строительства у станции Шиес полигона для переработки отходов. В ряде других городов РФ прошли аналогичные акции.
Митинг против ввоза в Архангельскую область московских отходов, прошедший в воскресенье, 22 сентября, - первый в регионе после летнего перерыва и уже пятый крупный антимусорный митинг в Архангельске за последний год. Основным требованием протестующих была отмена строительства мусорного полигона у станции Шиес. Кроме того, экоактивисты раскритиковали действия властей, связанные с так называемой "мусорной реформой". Акция, заявку на проведение которой архангельские активисты подали 6 сентября, была согласована с местными властями.
Аналогичные акции прошли 22 сентября в "единый день протеста", и в ряде других населенных пунктах России. Среди прочего, речь идет о Санкт-Петербурге, Вологде, Казани, Челябинске, а также ряде поселений Архангельской области. Кроме того, подобная акция днем ранее состоялась в московском парке Сокольники. По данным интернет-издания "Медуза", всего протесты затронули около 30 городов России, в том числе 13 городов Архангельской области.
В Архангельске, несмотря на дождливую погоду, на митинг пришли около двух тысяч человек. При этом "мусорная проблема" стала не единственной темой протеста. Кроме прочего, выступавшие на митинге активисты вспомнили о взрыве на военном полигоне под Северодвинском и раскритиковали действия президента России Владимира Путина, связанные с этой ситуацией.
Требования участников антимусорного протеста в Архангельске
"Никто не имеет право делать выбор за наших детей. Ни одна мать не захочет пережить то, что пережили 8 августа. Когда из московских и иностранных источников узнали, что произошел взрыв. Что делал главнокомандующий? Он ездил на мотоцикле. Сейчас и через 5-10 лет мы не знаем, как нам это аукнется", - цитирует издание 29.ru выступившую на митинге жительницу Архангельска Марину Петрову.
Другая митингующая, Ольга Школина, потребовала со сцены отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова и президента РФ Владимира Путина. "Ресурсы страны тратятся на удержание власти и на продвижение преступных проектов. Огромные деньги уходят на пропаганду. Везде вранье", - цитирует активистку издание 29.ru, ведущее прямой репортаж с митинга.
Задержания на антимусорном митинге в Архангельске
По данным интернет-издания "ОВД-Инфо", в ходе воскресного антимусорного митинга в Архангельске были задержаны три человека: глава Центра помощи дикой фауне Архангельска "Мата-Мата" Елена Фокина, активистка Елизавета Хатанзейская и волонтер Юлия Чапулина, считавшая людей у рамок металлоискателей. При этом полицейские заявили, что задержание было связано с акцией против строительства мусорного полигона, прошедшей в Архангельске 7 апреля 2019 года.
Протесты против строительства завода для переработки твердых бытовых отходов в районе станции Шиес начались в Архангельской области осенью 2018 года. В июле 2019 года президент РФ Путин дал поручение правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении этого вопроса.
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Сообщение интернет-издания "Медуза" об антимусорном митинге в Архангельске 22 сентября 2019 года
Репортаж интернет-издания 29.ru с антимусорного митинга в Архангельске