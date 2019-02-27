 В Армении предъявили обвинение брату экс-президента Саргсяна | Новости из Германии о Европе | DW | 01.03.2019

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Европа

В Армении предъявили обвинение брату экс-президента Саргсяна

Александра Саргсяна, брата экс-президента Армении, обвиняют в крупном мошенничестве. Летом 2018 года спецслужбы провели обыск в квартире фигуранта дела и допросили его.

Вид на Ереван

Вид на Ереван

Александру Саргсяну, брату экс-президента Армении Сержа Саргсяна, предъявлено обвинение. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает агентство "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря Службы национальной безопасности (СНБ) Самсона Галстяна. Чиновник рассказал, что обвинение выдвинуто по статье Уголовного кодекса Армении, в которой говорится о мошенничестве в особо крупных размерах.

Контекст

В Армении завершились первые в истории страны внеочередные выборы в парламент. Уверенную победу на них одержал блок "Мой шаг", руководимый премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает корреспондент DW. (10.12.2018)

В Армении продолжаются расследования против членов семьи экс-президента Сержа Саргсяна. В поле зрения полиции попали два его брата, два племянника и племянница. (07.07.2018)

В июле 2018 года сотрудники СНБ Армении провели обыски в квартире Александра Саргсяна и в помещениях, принадлежащих его сыну Нареку Сагрсяну. По сообщениям СНБ, в них были обнаружены деньги и наркотики, а также картины армянского художника Мартироса Сарьяна, в похищении которых обвиняли Нарека Саргсяна. Спецслужбы также допросили Александра Саргсяна.

Впоследствии, осенью того же года, занимавший на тот момент должность исполняющего обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что Александр Саргсян согласился вернуть в государственный бюджет Армении 30 миллионов долларов. Пашинян заявил, что "это те деньги, которые Александр Саргсян ранее собирал с бизнеса".

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  • Обезглавливание протестного движения

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  • Жители и гости города относятся с пониманием

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  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    С первой попытки Пашинян не стал премьером

    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


Смотреть видео 14:00

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном

 

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились. (22.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Интервью DW: премьер-министр Армении Никол Пашинян о революции, коррупции, Карабахе и Навальном  

Пашинян довел до конца мирную "бархатную революцию"  

Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы триумфально вернуться  

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