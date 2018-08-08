 В Аргентине провалилась инициатива о легализации абортов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2018

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Мир

В Аргентине провалилась инициатива о легализации абортов

Сенат Аргентины не одобрил законопроект, разрешающий прерывание беременности. С 2007 по 2016 год в стране за нелегальный аборт были осуждены 63 человека.

Демонстрация за легализацию абортов у здания Сената в Буэнос-Айресе

Демонстрация за легализацию абортов у здания Сената в Буэнос-Айресе

В Аргентине провалилась инициатива о легализации абортов в первые 14 недель беременности. После почти 16-часового обсуждения Сенат страны на голосовании утром в четверг, 9 августа, отклонил соответствующий законопроект. Документ поддержал 31 депутат, 38 высказались против. Ранее инициативу одобрила Палата депутатов.

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Во время дебатов у здания Сената собрались десятки тысяч человек, выступающих как за, так и против легализации абортов. Сначала протесты проходили мирно, но после оглашения результатов голосования некоторые демонстранты начали вести себя агрессивно, в частности, поджигать мусор и бросать его в полицейских, которым пришлось в ответ применить слезоточивый газ.

350 000 нелегальных абортов ежегодно

В Аргентине прерывание беременности разрешено только в том случае, если женщина забеременела в результате изнасилования или если ее жизнь находится под угрозой. Согласно действующему с 1921 года закону, наказанию за аборт подвергается как врач, так и сама беременная, указывает информагентство dpa. С 2007 по 2016 год в Аргентине по этой статье были осуждены 63 человека.

По оценкам министерства здравоохранения Аргентины, в стране ежегодно совершается более 350 тысяч нелегальных абортов, при этом около 50 тысяч женщин попадают в больницы из-за осложнений, возникших в результате прерывания беременности.

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    Автор: Наталия Королева, Максим Нелюбин, Владимир Фрадкин


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