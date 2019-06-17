В Аргентине и Уругвае восстановлено энергоснабжение после блэкаута

После масштабного блэкаута, произошедшего в Аргентине и Уругвае около 7 утра по местному времени (13:00 мск) в воскресенье, 16 июня, энергоснабжение было снова восстановлено практически на всей территории обеих стран. Об этом сообщили две крупнейшие аргентинские энергокомпании Edesur и Edenor, а также уругвайская компания UTE вечером в воскресенье по местному времени.

В общей сложности южноамериканские страны оставались без электричества около 15 часов. При этом блэкуатом не была затронута только самая южная провинция Аргентины - Огненная Земля.

Блэкаут в Аргентине: отмены поездов метро и хаос на дорогах

В столице Аргентины Буэнос-Айресе поезда метро вынуждены были прекратить движение вплоть до вечера воскресенья. Кроме того, в городе отключились все светофоры, что привело к хаосу на дорогах. При этом больницы продолжали получать электроэнергию благодаря аварийным генераторам. Поскольку в южном полушарии Земли сейчас начинается зима, электричество необходимо в стране, в том числе, для отопления.

На своей странице в Twitter президент Аргентины Маурисио Макри назвал произошедший блэкаут "доселе невиданным событием". В свою очередь, замминистра по гражданской защите Аргентины Даниэль Руссо в интервью местной радиокомпании Mitre заявил, что по своим масштабам этот сбой является для Аргентины "беспрецедентным".

Причины отключения электричества в Аргентине

Причины нарушения работы систем энергоснабжения пока остаются невыясненными. По данным министра энергетики Аргентины Густаво Лопетегуи, системы отключились автоматически из-за проблем с напряжением. Однако он отметил, что в выходной день, когда к тому же температура воздуха не достигает экстремальной отметки, электросеть в Аргентине обладает резервами в размере 20 процентов, поэтому повсеместное отключение электричества является очень нетипичным.

Как заявил политик на пресс-конференции, правительство не исключает попытки хакерского взлома системы электроснабжения, однако не считает эту версию основной. Официальные результаты проверки по данному случаю должны быть получены только через семь-десять дней, добавил он.

Блэкаут в других странах Южной Америки

В Уругвае, который снабжается током через совместную с Аргентиной сеть, электроснабжение было частично восстановлено уже через час после начала блэкаута.

В 18:30 часов по местному времени компания UTE сообщила в Twitter, что энергоснабжение было возобновлено на 98,5% территории страны, а восстановительные работы в столичном регионе должны будут закончиться к утру понедельника по местному времени.

Кроме Аргентины и Уругвая, блэкаут затронул также отдельные регионы Чили, Бразилии и Парагвая, однако в этих странах отключения энергии были менее масштабными. С начала 2019 года блэкаут происходит также уже несколько раз в Венесуэле.

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