 В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру

Ученые впервые зафиксировали в Антарктике температуру, превышающую 20 градусов по Цельсию. Однако они не стали связывать это явление с глобальным потеплением на планете.

Таяние ледников в Антарктике ведет к повышению уровня моря и угрожает расположенным на морском побережье городам

Таяние ледников в Антарктике ведет к повышению уровня моря

Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру. Как пишет агентство AFP в ночь на пятницу, 14 февраля, впервые в истории континента Антарктида воздух прогрелся там до 20,75 градусов по Цельсию.

Сообщается, что температуру замеряли на полярной станции, расположенной на острове вблизи северной оконечности материка в рамках начатого 20 лет назад проекта по изучению влияния потепления климата на планете на вечную мерзлоту.

Контекст

Минэкономразвития России разработало национальный план по адаптации экономики к изменениям климата. Свое решение проблемы предлагает и карикатурист Сергей Елкин. (10.01.2020)

В то же время бразильский ученый Карлос Шефер заявил журналистам, что рекордно высокая температура в Антарктике не связана с глобальным потеплением. Сделанный замер он назвал "данными, полученными в конкретный момент и не являющимися частью долгосрочного исследования".

Потепление в Антарктике и глобальное изменение климата

Тем не менее новость о том,  что температура в Антарктике перешла границу в 20 градусов, скорее всего, усилит опасения, связанные с перегревом планеты, отмечает агентство AFP. Ускоряющееся таяние ледников в Антарктике приводит к повышению уровня мирового океана, которое в свою очередь представляет угрозу для расположенных на берегу городов и малых островных народов, напоминают журналисты.

По данным ООН, последнее десятилетие стало самым теплым в Антарктике, причем самым жарким был 2016 год. На втором месте в этом отношении 2019 год. Первый месяц 2020 года также стал самым теплым январем за все время ведения температурных наблюдений в Антарктике.

Смотрите также:

  • default

    Перемены в Арктике

    Право на свою часть Арктики

    На регулярно проводимых международных конференциях, посвященных ситуации в Арктике, собираются десятки политиков, бизнесменов и экологов. Последняя такая встреча - Третий международный арктический форум - прошла 24-25 сентября в Салехарде. Как считают комментаторы, целью России на этом форуме было закрепление своих претензий на разработку богатых месторождений полезных ископаемых в регионе.

  • Буровая платформа на Штокмановском месторождении

    Перемены в Арктике

    Новая золотая лихорадка

    Температура в Арктике растет в два раза быстрее, чем в других частях паланеты. Тающие льды открывают доступ к ресурсам региона и увеличивают период устойчивой навигации. Изменения климата - проблема для окружающей среды региона, но и шанс на получение больших прибылей.

  • default

    Перемены в Арктике

    Каждый заявляет о своих претензиях

    Пять государств, имеющих прямой выход к Арктике, проводят интенсивные исследования в районе Северного полюса. Та страна, которая сможет доказать, что подводные шельфы тянутся под водой именно от ее берегов, сможет получить доступ не только к 200 милям исключительной экономической зоны, но и к территориям за пределами этой зоны.

  • Российская яхта Петр I

    Перемены в Арктике

    Под парусом среди льдов

    Российская яхта "Петр I" в 2010 году впервые в истории смогла за одну навигацию пройти Северо-Восточный и Северо-Западный морские пути. То, что раньше считалось практически невозможным, становится все более привычным. Число грузовых судов, идущих по Северо-Восточному пути, увеличилось за последние три года в десять раз.

  • default

    Перемены в Арктике

    Через Арктику - короче

    Северный морской путь через Арктику может стать реальной альтернативой для коммерческого грузового транспорта, который следует из Азии в Европу и обратно. Если грузовой корабль идет не через Суэцкий канал, а вдоль северных российских берегов, то он уменьшает путь от Шанхая до Гамбурга на 6400 километров.

  • В 2012 году нефтяную платформу Kulluk, принадлежащую компании Shell, во время транспортировки прибило к берегам одного из островов у Аляски.

    Перемены в Арктике

    Нефть в ледяных недрах

    Геологи предполагают, что на дне Арктики залегает четверть всех еще не обнаруженных мировых запасов нефти и газа. Однако многие говорят о серьезных рисках, связанных с добычей энергоресурсов в этом регионе. В 2012 году нефтяную платформу Kulluk, принадлежащую компании Shell, во время транспортировки прибило к берегам одного из островов у Аляски.

  • default

    Перемены в Арктике

    Морские круизы на Север

    Морские круизы в арктических широтах - прибыльная отрасль международного туризма. Конечно, такие путешествия связаны с определенными рисками, особенно во время арктической зимы. В 2011 году страны, имеющие выход к Арктике, впервые подписали договор, регулирующий правила поиска и спасения потерпевших крушение кораблей.

  • Военная баз в Данеборге, Гренландия (остров является частью Дании).

    Перемены в Арктике

    Военные интересы

    Дания, Канада, Россия и США заявляют о своих территориальных претензиях в Северном Ледовитом океане. Растущий экономический интерес к региону привел и к усилению в нем военного присутствия. Более важную роль, чем раньше, стали играть такие военные базы, как Данеборг в Гренландии (остров является частью Дании).

  • подводная лодка USS Annapolis ВМС США.

    Перемены в Арктике

    Маневры во льдах

    Армии приарктических государств проводят регулярные военные маневры в регионе. Несмотря на то, что непосредственной угрозы конфликта нет, все они стремятся продемонстрировать готовность к защите своих интересов при необходимости и военными средствами. На фото: подводная лодка USS Annapolis ВМС США.

  • default
    Еще по теме

    Перемены в Арктике

    КНР надеется на свою долю

    Но не только приарктические государства стремятся получить выгоду от изменения климата в Арктики. Ледокол "Снежный дракон" был первым китайским кораблем, который в 2012 году прошел через арктические воды в Европу. КНР строит новый ледокол и входит в Арктический совет в качестве наблюдателя.

  • default
    Еще по теме

    Перемены в Арктике

    Вся Азия с интересом смотрит на Арктику

    Ситуацией в Арктике интересуется и Индия: с 2008 году на Шпицбергене работает индийская исследовательская станция. Свои проекты в регионе есть также у Японии и Южной Кореи.

    Автор: Ирене Квайле, Михаил Бушуев


Смотреть видео 00:41

В Антарктике создадут крупнейший на планете морской заповедник

Контекст

Перемены в Арктике

Льды Арктики стремительно тают. То, что беспокоит экологов, радует бизнесменов и политиков. DW рассказывает в фотографиях о том, как меняется отношение к региону.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Таяние ледников облегчает доступ к энергоносителям  

Засуха и таяние ледников: каким странам грозит уничтожение?  

Реклама

Самые читаемые

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

В Китае зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом  

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно