 В Алжире тысячи демонстрантов призвали бойкотировать выборы президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.12.2019

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Мир

В Алжире тысячи демонстрантов призвали бойкотировать выборы президента

Протестующие оспаривают легитимность выборов, видя в пяти кандидатах на пост президента Алжира представителей старого режима. Акции длятся более полугода и привели к отставке главы государства Абдельазиза Бутефлики.

Протестующие в Алжире несут национальный флаг

Тысячи алжирцев вышли на антиправительственные протесты в четверг, 12 декабря. Они призывали к бойкоту проходивших в этот день президентских выборов и оспаривали их легитимность, поскольку голосование организовано представителями старого режима. Пятеро кандидатов на пост главы государства являются представителями прежней политической элиты. В их числе - двое бывших премьер-министров.

Полиция усилила присутствие в столице североафриканской страны. Наряду с автомобилями и пешими патрулями для обеспечения безопасности был задействован вертолет.

Контекст

Уход в отставку президента Бутефлики - успех демонстрантов в Алжире. Но политические перемены, на которые надеются в стране, еще пока под вопросом, считает обозреватель DW Райнер Золлих. (04.04.2019)

История показывает, что соблюдение прав человека и наличие институтов гражданского общества являются предпосылками по-настоящему демократической революции, считает Бенжамин Барбер. (27.05.2013)

В Алжире с середины февраля проходят протесты, крупнейшие со времен "арабской весны" 2011 года. Сначала их участники выступали против предполагаемого пятого президентского срока 82-летнего Абдельазиза Бутефлики. Незадолго до выборов, первоначально намечавшихся на середину апреля, он отказался выставлять свою кандидатуру, а затем сообщил Конституционному совету Алжира о немедленном сложении полномочий. Парламент страны назначил временным главой государства 77-летнего Абделькадера Бенсалеха, который более 16 лет занимал пост председателя Совета нации.

Абдельазиз Бутефлика являлся президентом Алжира с 1999 года. После инсульта в 2013 году Бутефлика прикован к инвалидной коляске, с тех пор он редко появляется на публике и не выступает с речами.

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    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 02:15

Протесты в Алжире: Новая "арабская весна"?

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От Тяньаньмэнь до Майдана: главные площади революций

30 лет назад в Пекине были подавлены протесты молодежи на площади Тяньаньмэнь. На таких площадях решаются судьбы правителей, стран и народов. Они притягивают к себе недовольных, протестующих, желающих быть услышанными. (03.06.2019)  

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