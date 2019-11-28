 В Азербайджане 9 февраля пройдут досрочные парламентские выборы | Новости из Германии о Европе | DW | 05.12.2019

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Европа

В Азербайджане 9 февраля пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы будут способствовать дальнейшей концентрации власти в руках одной семьи, заявили в оппозиционном Национальном совете демократических сил Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны - Милли меджлис и назначил на 9 февраля 2020 года досрочные выборы. Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг, 5 декабря, на официальном сайте главы государства.

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28 ноября на экстренном заседании политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" было решено инициировать процесс роспуска Милли меджлиса, избранного 1 ноября 2015 года на пять лет. 2 декабря парламент большинством голосов принял обращение к президенту Азербайджана о роспуске и проведении внеочередных выборов. 4 декабря Конституционный суд признал решение о роспуске парламента соответствующим Основному закону страны.

В оппозиционном Национальном совете демократических сил (НСДС) Азербайджана выступили против досрочных выборов. "Досрочные парламентские выборы преследуют цель отнюдь не проведения демократических реформ, а предназначены для дальнейшей концентрации власти в руках одной семьи. Проведение выборов раньше времени мотивировано соображениями застать общество и оппозицию врасплох для облегчения фальсификации выборов", - цитирует заявление НСДС телеканал "Настоящее время".

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    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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