 В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2020

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Мир

В Азербайджане проходят досрочные парламентские выборы

Оппозиция в Азербайджане назвала досрочное голосование фарсом, который лишь усилит власть президента Алиева. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на голосовании

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на голосовании

В Азербайджане в воскресенье, 9 февраля, проходят первые в истории страны внеочередные парламентские выборы. На 125 мест в парламенте претендуют 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. За голосованием следят почти 78 тысяч местных и 883 международных наблюдателя.

Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. Оппозиция уже объявила выборы фарсом, который лишь усилит власть президента Ильхама Алиева.

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Регулярные парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года, однако в декабре 2019-го  Алиев после неожиданного самороспуска законодательного органа, в котором доминирует правящая партия, объявил о проведении досрочных выборов. Незадолго до этого глава государства заменил премьер-министра и отправил в отставку целый ряд представителей "старой гвардии" в президентской администрации и правительстве.

По мнению оппозиции, Алиев пытался успокоить народное недовольство на фоне снижения темпов экономического роста и улучшить имидж своего правительства, заменив дискредитированные старые элиты более молодыми технократами. "Вместо настоящих изменений, Алиев имитирует политические реформы, отстраняя от власти старых членов своей команды, уже давно ненавидимых народом", - заявил лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли. 

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    Автор: Наталья Позднякова


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