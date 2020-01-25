 В администрации президента РФ Козак будет курировать отношения с Украиной | Новости из Германии о России | DW | 11.02.2020

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Россия

В администрации президента РФ Козак будет курировать отношения с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Песков сообщил, что Дмитрий Козак будет заниматься "украинскими делами", а также интеграцией РФ с другими странами.

Московский Кремль

Московский Кремль

В должности замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак будет курировать отношениями с Украиной. "Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами", - сообщил во вторник, 11 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопросы интеграции РФ с другими странами

Контекст

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Саммит лидеров Франции, Германии, Украины и России, главной темой которого было урегулирование конфликта в Донбассе, не принес прорыва. Но превзошел ожидания, которые были весьма скромными. (10.12.2019)

Кроме того, по его словам, в круг полномочий Козака будут входить вопросы интеграции России с различными государствами. "У России много интеграционных процессов, в которых она участвует, и весьма успешно", - пояснил Песков. Отвечая на вопрос журналистов о том, какая именно интеграция имеется в виду, он указал, что речь идет "не о России с Украиной".

"Точная формулировка (полномочий Козака - Ред.) будет зафиксирована в распределении обязанностей, которые пока не формализованы", - добавил далее Песков. Одновременно он отрицательно ответил на вопрос о том, подписано ли заявление об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова, до сих пор курировавшего украинские вопросы в Кремле.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сменил главу своей администрации, уволив с этой должности Андрея Богдана. Его преемником назначен бывший помощник Зеленского Андрей Ермак.

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    Автор: Галина Петровская


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