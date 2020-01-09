В Австралии опасаются нового усиления лесных пожаров

Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары, грозящей обострить и без того катастрофическую ситуацию с масштабными пожарами лесов и кустарника. В ближайшие 12 - 36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается "очень опасная и динамичная" ситуация", заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп в четверг, 9 января.

В связи с ожидаемым 10 января новым усилением жары власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня. В ряде районов Виктории ожидается "экстремальная ситуация". Министр штата по делам полиции Лиса Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться.

Подготовка к новой эвакуации

Ранее власти Виктории распорядились о новой эвакуации населения. "Если поступит указание уезжать, то вы должны уехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашей безопасности", - сказал глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюз в телеобращении к народу 9 января.

Эндрюз вновь призвал жителей прибрежного города Маллакута готовиться к эвакуации. Здесь из-за пожаров недавно оказались заблокированными тысячи людей. Многие из них были эвакуированы военными на кораблях. "Мы находимся лишь в самом начале того, что станет поистине проблемным летом", - сказал премьер Виктории.

Опустошительные лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей. Жертвами пожаров стали не менее 27 человек. 2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики.

Экстремальная жара грозит стать обыденным явлением

Между тем эксперт Потсдамского института климатических исследований (PIK) Кирстен Тоникке (Kirsten Thonicke) выразила опасение, что экстремальные лесные пожары, наблюдающиеся в настоящее время в Австралии, могут стать печальной обыденностью. "Австралия и так уже давно является "огненным континентом", леса здесь горят регулярно", - отметила она.

Тоникке напомнила, что, по данным австралийских ученых, в доиндустриальные времена экстремальная засуха в регионе случалась лишь раз в 500 лет. Ныне же, с повышением средней температуры на Земле на один градус, такие бедствия случаются раз в 50 лет.

"С дальнейшим потеплением такие явления, очевидно, станут еще более частыми. Маятник раскачивается все шире, все чаще устанавливаются новые рекорды температуры, засухи, продолжительности волн сильной жары и снижения объема осадков", - констатировала Кирстен Тоникке.

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