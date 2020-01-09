В Австралии опасаются нового усиления лесных пожаров

Власти Австралии предупредили население о приближении новой волны экстремальной жары, грозящей обострить и без того катастрофическую ситуацию с масштабными пожарами лесов и кустарника. В ближайшие 12 - 36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается "очень опасная и динамичная" ситуация", заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп в четверг, 9 января.
В связи с ожидаемым 10 января новым усилением жары власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня. В ряде районов Виктории ожидается "экстремальная ситуация". Министр штата по делам полиции Лиса Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться.
Подготовка к новой эвакуации
Ранее власти Виктории распорядились о новой эвакуации населения. "Если поступит указание уезжать, то вы должны уехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашей безопасности", - сказал глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюз в телеобращении к народу 9 января.
Эндрюз вновь призвал жителей прибрежного города Маллакута готовиться к эвакуации. Здесь из-за пожаров недавно оказались заблокированными тысячи людей. Многие из них были эвакуированы военными на кораблях. "Мы находимся лишь в самом начале того, что станет поистине проблемным летом", - сказал премьер Виктории.
Опустошительные лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей. Жертвами пожаров стали не менее 27 человек. 2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики.
Экстремальная жара грозит стать обыденным явлением
Между тем эксперт Потсдамского института климатических исследований (PIK) Кирстен Тоникке (Kirsten Thonicke) выразила опасение, что экстремальные лесные пожары, наблюдающиеся в настоящее время в Австралии, могут стать печальной обыденностью. "Австралия и так уже давно является "огненным континентом", леса здесь горят регулярно", - отметила она.
Тоникке напомнила, что, по данным австралийских ученых, в доиндустриальные времена экстремальная засуха в регионе случалась лишь раз в 500 лет. Ныне же, с повышением средней температуры на Земле на один градус, такие бедствия случаются раз в 50 лет.
"С дальнейшим потеплением такие явления, очевидно, станут еще более частыми. Маятник раскачивается все шире, все чаще устанавливаются новые рекорды температуры, засухи, продолжительности волн сильной жары и снижения объема осадков", - констатировала Кирстен Тоникке.
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Австралия в огне
Лесные пожары
В Австралии на данный момент бушуют 180 лесных пожаров. Критическая ситуация возникла в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Из-за жары сезон лесных пожаров в этом году начался непривычно рано, в сентябре. Температура воздуха свыше 40 градусов по Цельсию послужила причиной того, что огонь быстро охватил огромную территорию. С октября выгорело почти 7 млн га.
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Австралия в огне
Море огня
Так выглядит из космоса территория, на которой бушуют лесные пожары. Справа на этом снимке, сделанном со спутника, видно озеро в штате Новый Южный Уэльс. Слева - огонь, которым охвачен лес. Фото сделано с помощью специальной техники: инфракрасный свет помогает четко разглядеть очертания горящих лесов. Облака дыма, как видно на снимках, достигают даже Новой Зеландии.
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Австралия в огне
Животные в беде
В лесных пожарах гибнут животные. Спасти удается далеко не всех. Особенно уязвимы коалы, которые большую часть жизни проводят на деревьях. В одном из регионов в огне погибло две трети популяции этих животных. Эту коалу, к счастью, удалось спасти.
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Австралия в огне
Выжженная земля
Лесные пожары оставляют после себя лишь выжженную землю. На этой фотографии - обгоревшие стволы деревьев в Новом Южном Уэльсе. Еще недавно здесь зеленел лес.
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Австралия в огне
Спасаясь от огня
Эта женщина и ее полуторагодовалая дочь были вынуждены покинуть свой дом, который находился в непосредственной близости от лесных пожаров, бушующих недалеко от Сиднея. Там огонь удалось потушить. Но в других городах ситуация критическая. В штате Виктория, где расположен Мельбурн, по официальным данным, спасаясь от огня, свои дома покинули 67 000 человек.
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Австралия в огне
Помощь армии
На помощь пожарным в борьбе с огненной стихией приходят военные. Они помогают эвакуировать жителей, чьи дома находятся в непосредственной близости от горящих лесов. Сейчас около 3000 резервистов помогают в тушении пожаров и эвакуации жителей. Им в помощь будут доставлены военные вертолеты из Новой Зеландии. В результате лесных пожаров уже погибли 24 человека.
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Австралия в огне
Люди против огня
Бороться с лесными пожарами на тех территориях, которые не так густо заселены, помогают добровольцы. Из-за катастрофической ситуации, сложившейся в этом году, их труд будут оплачивать из специального фонда. Тот, кто принимал участие в тушении пожаров в течение 10 дней, получит вознаграждение в размере 190 евро в день.
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Австралия в огне
Помощь пострадавшим от стихии
Люди, пострадавшие от огненной стихии, могут рассчитывать на денежную компенсацию. На эти цели правительство Австралии выделило 1,2 млрд евро. Этот человек - один из тысяч тех, кто потерял в огне жилье. Его дом находился в 350 км севернее Сиднея.
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Австралия в огне
Причины и последствия лесных пожаров
Австралийцы надеются на то, что в скором времени им удастся полностью побороть огненную стихию. Но в долгосрочной перспективе, считают многие из них, необходимо принять ряд мер, которые помогут не допустить глобального изменения климата, ведь именно оно является причиной лесных пожаров.
Автор: Наталья Позднякова, Давид Эль