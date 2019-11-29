 В Австралии введено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Австралии введено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

Лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Возможно, это связано с изменением климата. В результате действия стихии погибли уже шесть человек.

Лесные пожары в Австралии, 15 декабря 2019 г.

Лесные пожары в Австралии, 15 декабря 2019 г.

Власти Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров. Режим ЧП введен на недельный срок в городе Сиднее и штате Новый Южный Уэльс. В течение нескольких недель в Новом Южном Уэльсе бушевало около 100 лесных пожаров, из них лишь половина взята под контроль. Помимо этого, в регионе наблюдается рекордная жара - в некоторых частях штата синоптики прогнозируют температуру в 45 градусов тепла, в Сиднее - плюс 46. Специалисты опасаются, что ветер, скорость которого достигнет 100 километров в час, будет способствовать дальнейшему распространению лесных пожаров в окрестностях города.

Контекст

Число пожаров в российских лесах только растет. Но общественного внимания к проблеме поубавилось. О том, почему в "Гринпис" все же с некоторым оптимизмом смотрят в будущее, - в интервью DW. (09.08.2019)

Изменение климата - это гонка со временем. Опубликованный индекс эффективности мер против изменения климата показывает, какие индустриальные страны лидируют в этой борьбе, а кто оказался в отстающих. (12.12.2019)

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Из-за ядовитых испарений врачи говорят о "чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения". В последние недели в больницах наблюдается резкое увеличение числа пациентов с проблемами в дыхательных путях. Пожары зафиксированы и в других частях Австралии. По всей стране погибли уже шесть человек, разрушены более 800 домов.

Во вторник в Австралии был побит общенациональный рекорд температуры, когда средняя температура была зафиксирована на отметке в 40,9 градусов - на 0,6 градуса выше показателя 2013 года. В этом году сезон лесных пожаров начался в Австралии необычно рано. Ученые связывают это с изменением климата.

Смотрите также:

  • Дым от горящих лесов в бассейне Амазонки

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    "Зеленые легкие" планеты в дыму и пламени

    Густой дым окутал значительную часть бассейна Амазонки. С высоты птичьего полета лучше всего становится ясно, какую драму являют собой пожары в тропических лесах Амазонии. Гигантские стены пламени пожирают лежащие на их пути громадные лесные массивы. Бесконечные клубы дыма свидетельствуют о продолжающейся экологической катастрофе: "зеленые легкие" нашей планеты охвачены огнем.

  • пожарные борются с огнем в лесах Амазонии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Пожарные самоотверженно борются с огнем

    Деревья быстро превращаются в обгорелые пни, а беспощадное пламя продолжает распространяться дальше. Тысячи пожарных, рискуя жизнью, пытаются его остановить. Видимо, их усилий уже недостаточно. Под давлением международного сообщества власти Бразилии решили направить для борьбы с лесными пожарами в Амазонии военных.

  • горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Десятки тысяч лесных пожаров с начала года

    Ситуация не терпит промедления: семь из 26 штатов Бразилии ввели чрезвычайное положение и попросили о помощи федеральное правительство. Статистика выглядит драматически: по информации Национального института космических исследований (INPI), с начала года в Бразилии зафиксировано более 75 000 лесных пожаров - на 84% больше, чем в 2018 году.

  • Крупный рогатый скот рядом с лесом, откуда идет дым

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Катастрофы, вызванные жизнедеятельностью человека

    К сожалению, сильные пожары для Бразилии вовсе не исключение. Они то и дело вспыхивают в период засух. Однако причины сокрушающего все на своем пути огня бывают вызваны и жизнедеятельностью человека. По данным экологов, ответственность за недавний рост масштабов пожаров несут фермеры. Выжигая леса, они хотят получить земли под пастбища для крупного рогатого скота.

  • Пожар на обочине автомагистрали, по которой проезжает машина

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Инфраструктура в опасности

    Пожары в Бразилии представляют собой угрозу не только для отдаленных лесных регионов. Насколько близко они могут подойти к жилым зонам, показывает это фото, сделанное вблизи города Куиаба на юго-востоке страны. На обочине автомагистрали, связывающей столицу штата Мату-Гросу с соседней Боливией, огонь пылает в угрожающей близости от проезжающих мимо машин.

  • Демонстрация против президента Болсонару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Протесты против президента Болсонару

    Во многих регионах Бразилии тем временем формируется противостояние курсу центральных властей. Прежде всего это касается экологической политики президента Жаира Болсонару, превратившегося в главный раздражающий фактор для демонстрантов. Он неоднократно заявлял, что выступает за экономическое освоение бассейна Амазонки. За нерешительную реакцию на лесные пожары Болсонару критиковали по всему миру.

  • Президенты Франции и Бразилии Макрон и Болсанару

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Макрон против Болсанару

    Особо отличился в этом смысле президент Франции. Эмманюэль Макрон даже пригрозил заблокировать торговое соглашение ЕС с союзом Меркосур (куда входит Бразилия), мотивируя это тем, что бразильский президент Болсонару "солгал" и не намерен выполнять взятых на себя обязательств по защите климата. По мнению Макрона, власти страны не предпринимают достаточно усилий по сохранению дождевых лесов Амазонии.

  • Горящие леса в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии

    Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.

  • Горящий лес в Бразилии

    Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

    Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи

    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


Смотреть видео 26:30

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"

Контекст

Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов

В Бразилии бушуют самые страшные за многие годы лесные пожары. Гигантские волны огня в бассейне Амазонки опустошают все на своем пути. Ужасающие последствия трагедии - в фотогалерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе"  

Португалия в огне  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Также по теме

Australien Klimaprotest - Friday climate action day

Friday for Future: протесты в защиту климата проходят по всему миру - фоторепортаж 29.11.2019

Первыми на климатические акции в пятницу вышли жители Австралии. Ожидается, что по всему миру в протестах примут участие сотни тысяч человек.

Реклама

Самые читаемые

Русские пословицы и поговорки по-немецки и в картинках (фотогалерея)  

Комитет Сената США одобрил "санкции из ада" против России  

Экс-боец "эскадрона смерти": я участвовал в убийствах критиков Лукашенко  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно