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Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси

Вячеслав Юрин

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Вячеслав Юрин: избранные публикации

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Сергей Мигдаль о планах Израиля и войне с боевиками ХАМАС

Эксперт по безопасности Сергей Мигдаль рассказал о том, как Израиль будет проводить наземную операцию в секторе Газа.
Конфликты16 октября 2023 г.11:12 мин.
Российские призывники

Шульман: В РФ идет подготовка ко второй волне мобилизации

Политолог Екатерина Шульман - об уроках властей РФ из ошибок первой мобилизации и подготовке к новым выборам.
Политика28 июля 2023 г.
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Что происходит в Косове и какую роль играет KFOR

Также в выпуске: как культовый французский шеф-повар помогает людям, оказавшимся в трудной ситуации (16.03.2023)
Политика16 марта 2023 г.25:39 мин.
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Вячеслав Юрин: другие публикации

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Как война изменила жизнь украинцев

Как война изменила жизнь украинцев

Также в выпуске: в Нидерландах газ чаще всего использовали для отопления, а что сейчас?
Политика9 марта 2023 г.25:53 мин.
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Что происходит в Молдове из-за войны в Украине

Что происходит в Молдове из-за войны в Украине

Также в выпуске: как жители испанской глубинки раздеваются для фотосъемки ради помощи родному селу (02.03.2023)
Политика2 марта 2023 г.25:46 мин.
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Как военные в Норвегии защищают газопроводы от диверсий

Как военные в Норвегии защищают газопроводы от диверсий

Также в выпуске: почему рост цен на энергоносители стал угрозой для среды обитания медведей в Польше (19.01.2023)
Экономика и бизнес19 января 2023 г.25:52 мин.
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Как украинские больницы выживают без света и тепла

Как украинские больницы выживают без света и тепла

Также в выпуске: Италия не справляется с притоком мигрантов по балканскому маршруту (05.01.2023)
Политика5 января 2023 г.25:40 мин.
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Как реализовать свою мечту - истории о сильных людях

Как реализовать свою мечту - истории о сильных людях

В конце года мы хотели бы представить вам сюжеты из "Европы в фокусе" о людях, которые нас особенно поразили.
Общество30 декабря 2022 г.26:00 мин.
Владимир Путин

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить

Виктор Шендерович в интервью DW о воздействии пропаганды в РФ и коллективной ответственности россиян.
Конфликты2 ноября 2022 г.
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