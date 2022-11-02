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Вячеслав Юрин
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Вячеслав Юрин: избранные публикации
Сергей Мигдаль о планах Израиля и войне с боевиками ХАМАС
Эксперт по безопасности Сергей Мигдаль рассказал о том, как Израиль будет проводить наземную операцию в секторе Газа.
Конфликты
16.10.2023
16 октября 2023 г.
11:12 мин.
Шульман: В РФ идет подготовка ко второй волне мобилизации
Политолог Екатерина Шульман - об уроках властей РФ из ошибок первой мобилизации и подготовке к новым выборам.
Политика
28.07.2023
28 июля 2023 г.
Что происходит в Косове и какую роль играет KFOR
Также в выпуске: как культовый французский шеф-повар помогает людям, оказавшимся в трудной ситуации (16.03.2023)
Политика
16.03.2023
16 марта 2023 г.
25:39 мин.
Пропустить раздел Вячеслав Юрин: другие публикации
Вячеслав Юрин: другие публикации
Как война изменила жизнь украинцев
Как война изменила жизнь украинцев
Также в выпуске: в Нидерландах газ чаще всего использовали для отопления, а что сейчас?
Политика
09.03.2023
9 марта 2023 г.
25:53 мин.
Что происходит в Молдове из-за войны в Украине
Что происходит в Молдове из-за войны в Украине
Также в выпуске: как жители испанской глубинки раздеваются для фотосъемки ради помощи родному селу (02.03.2023)
Политика
02.03.2023
2 марта 2023 г.
25:46 мин.
Как военные в Норвегии защищают газопроводы от диверсий
Как военные в Норвегии защищают газопроводы от диверсий
Также в выпуске: почему рост цен на энергоносители стал угрозой для среды обитания медведей в Польше (19.01.2023)
Экономика и бизнес
19.01.2023
19 января 2023 г.
25:52 мин.
Как украинские больницы выживают без света и тепла
Как украинские больницы выживают без света и тепла
Также в выпуске: Италия не справляется с притоком мигрантов по балканскому маршруту (05.01.2023)
Политика
05.01.2023
5 января 2023 г.
25:40 мин.
Как реализовать свою мечту - истории о сильных людях
Как реализовать свою мечту - истории о сильных людях
В конце года мы хотели бы представить вам сюжеты из "Европы в фокусе" о людях, которые нас особенно поразили.
Общество
30.12.2022
30 декабря 2022 г.
26:00 мин.
Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить
Шендерович: Поражение Путина - единственный шанс РФ выжить
Виктор Шендерович в интервью DW о воздействии пропаганды в РФ и коллективной ответственности россиян.
Конфликты
02.11.2022
2 ноября 2022 г.
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