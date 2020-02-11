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Вюнсдорф (Wünsdorf)

Вюнсдорф (Wünsdorf) район города Цоссен (Zossen) в Восточной Германии.

В 1936-1945 годах в Вюнсдорфе находилось Верховное командование сухопутных войск вермахта. После Второй мировой войны, с 1946 года и до вывода советских (российских) войск из Германии в 1994 году, здесь дислоцировались: ставка Главкома Группы советских войск в Германии (ГСВГ), штаб ГСВГ и ряд боевых и вспомогательных частей. Для граждан ГДР территория Вюнсдорфа была закрыта.

Похититель критиков Лукашенко Юрий Гаравский раскрыл свое местонахождение. DW Новости (11.02.2020) 11.02.2020

Бывший боец СОБРа МВД Беларуси Юрий Гаравский - предполагаемый участник убийств критиков Александра Лукашенко - раскрыл свое местонахождение. Сегодня это наша главная тема.
Wünsdorf, Eco-City. Copyright Vladimir Esipov/DW Aufgenommen in Wünsdorf am 23.1.2020

Экогород в Вюнсдорфе: кто поселится на бывшей базе советских войск 30.01.2020

Российские войска ушли из Германии в 1994 году, с тех пор гарнизон Вюнсдорф под Берлином заброшен. Профессор урбанистики предлагает превратить его в экогород. Реалистичен ли этот план?
26.01.2017*****WUENSDORF, GERMANY - JANUARY 26: A swimming pool stands in the officers' building at the former Soviet military base on January 26, 2017 in Wuensdorf, Germany. Wuensdorf, once called The Forbidden City, was the biggest base for the Soviet armed forces in communist East Germany from 1945 until the last Soviet troops left in the early 1990s following the end of the Cold War and the reunification of Germany. While Soviet troops pulled out of eastern Europe after 1989, Russian troops have in recent years intervened in Ukraine. The NATO military alliance has strengthened its presence in the Baltic states in an effort to prevent similar Russian intervention there. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Советский город-призрак в Восточной Германии (фоторепортаж) 06.03.2017

Прошло больше двух десятилетий с тех пор, как советские войска покинули Германию. Самая крупная база располагалась в Вюнсдорфе. Как она выглядит сегодня?
Der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs, Manfred Stolpe (SPD/M. l.) und der Botschafter Russlands in Deutschland, Vladimir Kotenev (M. r.) eröffnen am Dienstag (01.09.2009) in der Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf das Museum Roter Stern. Das vom Deutsch-Russischen Verein getragene Musum zeigt die Geschichte der sowjetischen und russischen Streitkräfte in Deutschland von 1945 bis 1994. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии открылся музей советских и российских войск 01.09.2009

Музей советских и российских войск в Германии "Красная звезда" открылся 1 сентября в немецком Вюнсдорфе. Именно в этом городе ранее располагался штаб группы советских войск, дислоцированных в Германии.
**ARCHIV**Russische Soldaten tragen die Russische Flagge im Berliner Treptow Park zum Schluss der offiziellen militaerischen Abschiedszeremonie fuer die Russischen Truppen am 31. August 1994. (AP Photo/Jan Bauer) **zu unserem Korr.**

Есть что вспомнить: 15 лет назад из Германии были выведены российские войска 28.08.2009

31 августа 1994 года завершился вывод Западной группы войск из ФРГ. Крупнейшее за пределами СССР воинское соединение было размещено в Германии почти полвека. Бывшая "столица" ЗГВ Вюнсдорф - это наполовину закрытый город.
**ARCHIV**Russische Soldaten winken zum Abschied aus einem Zugfenster als der Zug nach Moskau den Bahnhof in Berlin verlaesst am 1. Sept. 1994. Die Berliner Brigade war die letzte russische Einheit, die Deutschland verliess. (AP Photo/ Eckehard Schulz) **zu unserem Korr.**

Когда место рождения - Вюнсдорф 31.08.2004

Советский воинский контингент вдвое превышал численность армии ГДР. Спустя 10 лет после завершения вывода этих войск не только президент России с теплотой вспоминает жизнь в Германии.