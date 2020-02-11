Вюнсдорф (Wünsdorf) район города Цоссен (Zossen) в Восточной Германии.

В 1936-1945 годах в Вюнсдорфе находилось Верховное командование сухопутных войск вермахта. После Второй мировой войны, с 1946 года и до вывода советских (российских) войск из Германии в 1994 году, здесь дислоцировались: ставка Главкома Группы советских войск в Германии (ГСВГ), штаб ГСВГ и ряд боевых и вспомогательных частей. Для граждан ГДР территория Вюнсдорфа была закрыта.