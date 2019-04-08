Выставка о деле "Сети": родители обвиняемых требуют справедливости

В понедельник, 13 января, в Пензе последний день судебных прений на процессе по делу "Сети" - предполагаемой организации, ячейки которой, по версии ФСБ, существовали в ряде городов России. А члены - молодые люди левых убеждений из Пензы и Санкт-Петербурга, по версии обвинения, создали сообщество с целью организации в России терактов, приуроченных к выборам президента и чемпионату мира по футболу. Накануне в Петербурге открылась посвященная этому уголовному делу документальная выставка, в которой приняли участие родственники и защитники обвиняемых, уверенные в том, что дело сфабриковано. DW побывала на открытии выставки.

Почему дело "Сети" разделили на петербургское и пензенское

Документальная выставка, посвященная делу "Сети", открылась 12 января в петербургском офисе партии "Яблоко". В тот же день там же прошел и круглый стол с участием родителей петербургского фигуранта дела Юлия Бояршинова, члена Совета по правам человека при президенте России Наталии Евдокимовой и депутата законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского.

Выставка находится всего в четырех домах от СИЗО, где содержится петербургский фигурант дела "Сети" айтишник Виктор Филинков. До революции 1917 года в этой следственной тюрьме на Шпалерной, 25 держали народников, а в конце 19-го века там пару лет просидел и Владимир Ленин. Земляку Филинкова Юлию Бояршинову место содержания под стражей досталось тоже легендарное, но по другой причине. СИЗО №6, куда поместили Бояршинова, - худшее в Петербурге по условиям содержания, считают правозащитники.

По плакатам можно изучать хронологию дела "Сети"

На стенах в петербургском офисе партии "Яблока" развешены плакаты, на которых, сопровождаемая нарисованной колючей проволокой, изложена хронология дела. Тут организаторы выставки отметили значимые для дела "Сети" события - задержания фигурантов, заявления о пытках, предъявление обвинений, давление на родителей. Фигурантам дела инкриминируется организация террористического сообщества и участие в нем, хранение оружия и взрывчатых веществ. Обвинение считает, что участники сообщества, девять молодых людей из Пензы и Петербурга, собирались провести теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Защита и родственники обвиняемых уверены, что дело сфабриковано. Адвокат одного из обвиняемых, Виктора Филинкова, Виталий Черкасов напомнил, что уголовное дело изначально возбудили в Пензе, но потом разделили на петербургское и пензенское с двумя и семью фигурантами соответственно. "Обычно такого рода дела объединяются", - указал Черкасов. Но в данном случае, по его мнению, свою роль сыграло то, что региональные структуры УФСБ в обоих городах хотят извлечь из этого дела максимум выгоды для себя. Перед Новым годом обвинение запросило для пензенских обвиняемых от 6 до 18 лет лишения свободы.

Родители фигурантов дела "Сети": Дети научили нас жить и бороться

Почти все фигуранты сначала дали признательные показания. "Парни нам говорили, что было невозможно не признаться, - поясняет Черкасов, имея в виду физические пытки и психологическое давление. - ЕСПЧ считает, что, в первую очередь, надо учитывать показания, данные на суде". Между тем во многих резонансных делах, которые вела ФСБ, обвинение полностью опирается на признательные показания, которые были даны на стадии следствия.

На выставке по делу "Сети"

Одной из форм давления на Юлия Бояршинова его родители считают помещение их сына в СИЗО-6 в Горелове. По данным правозащитников и местных СМИ, число находящихся в камерах СИЗО-6 сильно превышает допустимые нормы, а для "наведения порядка" администрация привлекает так называемый "актив" - группу заключенных, которые жесткими методами выполняют указания руководства в отношении сокамерников.

Мать Бояршинова Татьяна Копылова рассказала об ужасных условиях содержания в СИЗО, после которого "нашим ребятам придется лечиться всю оставшуюся жизнь". Копылова напомнила, что матери фигурантов дел "Сети" и "Нового величия" несколько недель держали голодовку: "Нас никто не слышит. Родители ходят вокруг Кремля с плакатами, но никто не идет на диалог". По выражению Копыловой, "у нас сердце обливается кровью, когда наших мальчиков истязают. Они все спортсмены, хорошо учились, занимаются музыкой, пишут стихи".

Нужны огласка и наказание за пытки задержанных

Чтобы признательные показания не легли в основу обвинения, как это часто происходит в России, в Уголовном кодексе должна появиться статья о пытках, считает член Совета по правам человека при президенте РФ Наталия Евдокимова.

"Нам нужна статья, которая бы описывала пытки как особо опасное преступление, - отметила она. - Сейчас же мы снова вернулись к словам Вышинского о том, что признание - царица доказательств". По мнению Евдокимовой, политические дела нуждаются в публичности.

Правозащитница напомнила, что власти отказались строить мусорный полигон на станции Шиес из-за активности местных жителей. С ней солидарен и депутат петербургского законодательного собрания парламента от "Яблока" Борис Вишнеский.

"Крокодил раскрывает челюсть (выпускает свою жертву из пасти. - Ред.), когда есть общественное внимание и огласка", - заявил политик. Глава аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова поддержала коллег по круглому столу, добавив, что в связанных с ФСБ делах публичность бывает бессильна.

По прогнозам адвоката Виталия Черкасова, пензенская часть дела "Сети" завершится к концу февраля, и тогда возобновятся заседания суда в Петербурге. Они приостановлены с июня прошлого года, когда судья запросил проведение двух экспертиз. Выставка на Шпалерной, 13 продлится в течение месяца.

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