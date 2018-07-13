Высланного из ФРГ экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию

Предполагаемого бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена Сами А., которого утром в пятницу, 13 июля, выслали из Германии в Тунис, вернут в ФРГ.

Ведомство по делам миграции и беженцев в земле Северный Рейн - Вестфалия, которое отвечало за депортацию Саки А., "обязано незамедлительно вернуть его в ФРГ за свой счет", говорится в решении административного суда в Гельзенкирхене.

Суд признал, что депортация "в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства", поскольку Сами А. могут подвергнуть на родине пыткам.

Уроженец Туниса Сами А. с 2005 года вместе с женой и детьми жил в городе Бохум. Власти Германии квалифицировали его как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне его задержали и поместили в так называемую депортационную тюрьму.

Высылку мужчины санкционировало ведомство по делам миграции и беженцев, но он опротестовал это решение в суде. Чартерный рейс с 42-летним тунисцем на борту около 7 часов утра 13 июля вылетел из аэропорта Дюссельдорфа, суд же сообщил ведомству о запрете на депортацию Сами А. в 8.27 утра.

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