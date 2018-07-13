 Высланного из ФРГ экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 13.07.2018

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Германия

Высланного из ФРГ экс-телохранителя бен Ладена вернут в Германию

Сами А. находился в самолете, когда суд в Гельзенкирхене сообщил, что его высылка незаконна. Теперь тунисца вернут в Германию, где он жил с 2005 года.

Сами А.

Сами А.

Предполагаемого бывшего телохранителя террориста Усамы бен Ладена Сами А., которого утром в пятницу, 13 июля, выслали из Германии в Тунис, вернут в ФРГ.

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Ведомство по делам миграции и беженцев в земле Северный Рейн - Вестфалия, которое отвечало за депортацию Саки А., "обязано незамедлительно вернуть его в ФРГ за свой счет", говорится в решении административного суда в Гельзенкирхене.

Суд признал, что депортация "в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства", поскольку Сами А. могут подвергнуть на родине пыткам.

Уроженец Туниса Сами А. с 2005 года вместе с женой и детьми жил в городе Бохум. Власти Германии квалифицировали его как лицо, представляющее потенциальную угрозу общественной безопасности. В июне его задержали и поместили в так называемую депортационную тюрьму.

Высылку мужчины санкционировало ведомство по делам миграции и беженцев, но он опротестовал это решение в суде. Чартерный рейс с 42-летним тунисцем на борту около 7 часов утра 13 июля вылетел из аэропорта Дюссельдорфа, суд же сообщил ведомству о запрете на депортацию Сами А. в 8.27 утра.

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Ссылки в интернете

Предполагаемый экс-телохранитель бен Ладена депортирован из Германии

Сайт суда Гельзенкирхена

Аудио- и видеофайлы по теме

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