 Вырос экспорт подержанных дизельных машин из ФРГ в другие страны Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 07.08.2018

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Европа

Вырос экспорт подержанных дизельных машин из ФРГ в другие страны Европы

Немцы неохотно покупают подержанные дизельные автомобили из-за скандала в концерне VW и запретов на их использование в нескольких городах ФРГ.

Продажа подержанных автомобилей в Германии

В 2017 году резко вырос экспорт подержанных автомобилей с дизельными двигателями из Германии в другие страны Европы. Об этом свидетельствуют результаты исследования факультета прикладной логистики в институте Вюрцбурга-Штайнфурта. Его авторы проанализировали данные Федерального ведомства по статистике. Рост экспорта подержанных дизельных машин из Германии вызван тем, что после дизельного скандала в концерне Volkswagen и запретов на использование таких авто в нескольких городах ФРГ немцы покупают их крайне неохотно и только с большими скидками. 

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Так, по данным исследования, в 2017 году за пределы Германии было продано на 20,5 процента больше подержанных дизельных машин (240 тысяч). Больше всего автомобилей ушло в Италию (22045), Австрию (21307) и Францию (16527).

Наибольший прирост экспорта отмечен в Украине (+136%) и Хорватии (+89,6%). В Украине резкий рост вызван изменившимися правилами ввоза подержанных автомобилей, отметил профессор вюрцбургского института Кристиан Килле (Christian Kille). По его словам, в Хорватию и Украину продают больше машин старых моделей, тогда как дорогие автомобили новых моделей чаще находят покупателей в странах Западной и Южной Европы. Значительно меньшим спросом подержанные дизельные машины из ФРГ пользуются в Норвегии и Швейцарии.

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    Автор: Элла Володина


 

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