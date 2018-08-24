Вынесен приговор лидерам независимого профсоюза Беларуси

Суд в Минске в пятницу, 24 августа, приговорил председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Беларуси Геннадия Федынича и главного бухгалтера организации Игоря Комлика к четырем годам ограничения свободы. Их признали виновными в неуплате налогов в особо крупном размере.
Помимо ограничения свободы, Федынич и Комлик, по решению суда, не имеют права занимать руководящие должности в течение пяти лет. Также они должны будут выплатить в пользу государства 47 тысяч белорусских рублей (более 20 тысяч евро).
Федынич и Комлик не признали себя виновными, назвав дело политическим и целиком сфабрикованным. Такого же мнения придерживаются и правозащитники, а также оппозиция. Фигуранты дела заявили, что будут обжаловать приговор.
Задержаны около 10 протестовавших
Поддержать Федынича и Комлика пришли лидеры демократических партий и общественных организаций, правозащитники, профсоюзные активисты из разных регионов Беларуси. За процессом наблюдали представители Евросоюза, посольства США, международных профсоюзных структур.
После оглашения приговора присутствовавшие в зале закричали "Позор!". На улице осужденных встречали активисты демократических сил и независимых профсоюзных организаций с растяжками и бело-красно-белым флагом. В результате сотрудники милиции задержали режиссера Ольгу Николайчик, активистов Майю Наумову и Леонида Кулакова, а чуть позже лидера Белорусского национального конгресса (БНК) Николая Статкевича, координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского и других - всего около десяти человек.
Суть обвинений
Федынича и Комлика обвиняли в уклонении от уплаты налогов на 23 тысячи белорусских рублей (около 10 тысяч евро). Они были задержаны 2 августа 2017 года, и если Федынич был вскоре отпущен, то Комлик находился под стражей до начала октября того года. Как утверждало следствие, на литовский счет Федынича и Комлика в 2011 году поступило около 140 тысяч евро, которые не отражались в финансовых отчетах профсоюза РЭП.
Адвокаты и правозащитники обратили внимание, что многие доказательства вызывают сомнения и получены в результате непонятных процедур. Например, как утверждал представитель департамента финансовых расследований, банковская распечатка была получена оперативным путем, в то же время банк SEB никакой информации о литовских счетах профсоюзных лидеров не предоставлял. Во время судебного разбирательства многие свидетели отказались от показаний, данных ими во время следствия, заявив, что следователями на них оказывалось давление.
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Академик Анатолий Михайлов (Литва)
Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.
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Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)
Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.
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Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)
Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)
То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)
Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)
Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.
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Взгляд на Беларусь со стороны
Бизнесмен Павел Маринич (Литва)
Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.
Автор: Галина Петровская