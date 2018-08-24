Вынесен приговор лидерам независимого профсоюза Беларуси

Суд в Минске в пятницу, 24 августа, приговорил председателя независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Беларуси Геннадия Федынича и главного бухгалтера организации Игоря Комлика к четырем годам ограничения свободы. Их признали виновными в неуплате налогов в особо крупном размере.

Помимо ограничения свободы, Федынич и Комлик, по решению суда, не имеют права занимать руководящие должности в течение пяти лет. Также они должны будут выплатить в пользу государства 47 тысяч белорусских рублей (более 20 тысяч евро).

Федынич и Комлик не признали себя виновными, назвав дело политическим и целиком сфабрикованным. Такого же мнения придерживаются и правозащитники, а также оппозиция. Фигуранты дела заявили, что будут обжаловать приговор.

Задержаны около 10 протестовавших

Поддержать Федынича и Комлика пришли лидеры демократических партий и общественных организаций, правозащитники, профсоюзные активисты из разных регионов Беларуси. За процессом наблюдали представители Евросоюза, посольства США, международных профсоюзных структур.

После оглашения приговора присутствовавшие в зале закричали "Позор!". На улице осужденных встречали активисты демократических сил и независимых профсоюзных организаций с растяжками и бело-красно-белым флагом. В результате сотрудники милиции задержали режиссера Ольгу Николайчик, активистов Майю Наумову и Леонида Кулакова, а чуть позже лидера Белорусского национального конгресса (БНК) Николая Статкевича, координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского и других - всего около десяти человек.

Суть обвинений

Федынича и Комлика обвиняли в уклонении от уплаты налогов на 23 тысячи белорусских рублей (около 10 тысяч евро). Они были задержаны 2 августа 2017 года, и если Федынич был вскоре отпущен, то Комлик находился под стражей до начала октября того года. Как утверждало следствие, на литовский счет Федынича и Комлика в 2011 году поступило около 140 тысяч евро, которые не отражались в финансовых отчетах профсоюза РЭП.

Адвокаты и правозащитники обратили внимание, что многие доказательства вызывают сомнения и получены в результате непонятных процедур. Например, как утверждал представитель департамента финансовых расследований, банковская распечатка была получена оперативным путем, в то же время банк SEB никакой информации о литовских счетах профсоюзных лидеров не предоставлял. Во время судебного разбирательства многие свидетели отказались от показаний, данных ими во время следствия, заявив, что следователями на них оказывалось давление.

Смотрите также:

Взгляд на Беларусь со стороны Академик Анатолий Михайлов (Литва) Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

Взгляд на Беларусь со стороны Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша) Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

Взгляд на Беларусь со стороны Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша) Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

Взгляд на Беларусь со стороны Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия) То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

Взгляд на Беларусь со стороны Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша) Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

Взгляд на Беларусь со стороны Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва) Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

Взгляд на Беларусь со стороны Бизнесмен Павел Маринич (Литва) Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить. Автор: Галина Петровская

