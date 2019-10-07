Вымирание пчел: проблема, которая ужалит каждого

Проблема вымирания пчел добралась до России: в 2019 году российские пчеловоды соберут меда меньше, чем в прошлом, как предсказывают эксперты. Причина очевидна: за текущий год число пчелиных семей, только по официальным подсчетам, сократилось на 40 тысяч - это примерно полтора миллиарда насекомых. Неофициальные цифры могут быть намного выше, говорят в институте биохимии и генетики РАН из Уфы. В России производится в среднем около 100 тысяч тонн меда. Потери составят, по экспертным оценкам, пятую часть этого объема. Вымирание пчел грозит не только подорожанием собранного в России меда: наверняка на рынке появится больше фальсифицированных продуктов.

Почему вымирание пчел - это большая проблема

В Германии проблема вымирания пчел тоже актуальна, но речь идет не о сокращении числа медоносных пчел. После того, как в 90-е годы после объединения Германии популяция домашних пчел резко снизилась, в последние годы их численность растет. Растет и число самих пчеловодов - их стало больше, чем за все последние тридцать лет. В среднем на каждого владельца ульев, а их в Германии почти миллион, приходится около семи пчелиных семей, в каждой - от пяти до сорока тысяч насекомых.

Это - "отели" для насекомых, которые расставляют экоактивисты, чтобы вернуть крылатым место для жизни

Тем не менее в Германии ничуть не меньше, чем в России, обеспокоены проблемой вымирания пчел, но не из страха потерять урожай меда, а потому, что пчелы выполняют важнейшую для сельского хозяйства и для всей экосистемы функцию: опыление цветущих растений. В Европе от услуг мохнатых насекомых, по подсчетам биологов, зависит до 80 процентов коммерческих насаждений. Нет пчел - нет урожая, всё просто.

В мире вымирают дикие пчелы. И вообще насекомые

При этом важную роль играют далеко не только медоносные пчелы. Хотя это и многочисленный вид в пчелином роду, но лишь один из почти 25 тысяч видов, насчитываемых в мире. Только в Германии их насчитывается больше 560 видов: это дикие пчелы, большинство из них мед не производят.

Но если численность медоносных пчел по всему миру остается более или менее стабильной (где-то сокращается, где-то увеличивается), то количество диких пчел драматически снижается практически везде. Когда специалисты говорят о вымирании пчел, то имеют в виду диких пчел. Вымирание коснулось всех насекомых: по подсчетам ученых, масса насекомых в мире с 1990 года уменьшилась на 75 процентов. В Германии больше половины всех видов диких пчел занесены в "Красную книгу", их выживание - под угрозой. Каждый третий вид в ближайшие четверть века, по прогнозам биологов, исчезнет полностью.

Считается, что причины вымирания пчел изучены недостаточно. В качестве примера можно привести обнаруженное в 2006 году явление, когда в США медоносные пчелы массово начали покидать ульи и не возвращались. Этот феномен получил название "синдром разрушения пчелиных семей" и с тех пор наблюдается регулярно.

Пока люди разводят медоносных пчел, вымирание им, кажется, не грозит

Достоверно известно, что причиной тому послужили несколько факторов. Похоже, больше всего пчелы страдают от интенсивного ведения сельского хозяйства с применением пестицидов. Именно использование химикатов для борьбы с сорняками эксперты в России считают главной причиной массового вымирания медоносных пчел в этом году. Вторая причина, связанная с сельским хозяйством, - увеличение посевов монокультур и, в более широком смысле, уменьшение биоразнообразия. Некоторые виды пчел, которые собирают нектар или пыльцу только с определенных видов цветов, оказываются без привычной пищи. Дороги заасфальтированы, лесные хозяйства не заинтересованы в том, чтобы оставлять в лесу упавшие деревья. В итоге насекомым негде прятаться и размножаться.

Другая проблема, особенно для медоносных пчел, - клещи варроа, которые распространились из Китая по всему миру и против которых пчелы оказываются зачастую бессильными.

Как спасти пчел: "зеленые" остановки и мобильные приложения

О проблеме вымирания пчел говорят в последние несколько лет всё активнее. Самым логичным шагом в борьбе за их выживание считаются меры по ограничению использования пестицидов. Евросоюз с 2018 года полностью запретил использование трех видов неоникотиноидов – инсектицидов, которые призваны уничтожать тлю и других вредных насекомых. Проблема в том, что эти средства привлекают и пчел и наносят им серьезный вред: они, например, перестают ориентироваться в пространстве. Но запретов мало, говорят критики, необходимо переосмыслить принципы ведения сельского хозяйства.

Тема пчел объединила в Германии экспертов-биологов, чиновников, крупные концерны и простых граждан. Считается, что примером того, как надо действовать, станет петиция "Спасите пчел", которую в Баварии подписали 1,75 миллиона человек (в этой земле всего 13 миллионов жителей). Народная инициатива, которая легла в основу петиции, в июле 2019 года стала законом. Новый закон требует: больше фермерских хозяйств, которые выращивают экологически чистые продукты, больше диких лугов и меньше пестицидов - в природоохранных зонах их применение теперь запрещено. Следующей федеральной землей, в которой идут обсуждения подобной инициативы, стал Баден-Вюртемберг. Аналогичная петиция официально стартовала в этом году на территории всего Евросоюза.

Идей для того, чтобы вернуть насекомым необходимое им пространство, хватает. Ученые из университета в Ольденбурге пытаются создать такие луга для коров, чтобы сохранить питательные свойства, но высеивать столько цветущих растений, чтобы на них могло жить большее, чем сейчас, количество насекомых.

Многие города в Германии берут пример с голландского Утрехта, где на крышах остановок общественного транспорта разбиты сотни "зеленых островков".

Любовь к мохнатым насекомым обнаруживается и в неожиданных местах: бесплатные пакетики с семенами для растений, которые любят дикие пчелы, регулярно раздают крупные немецкие сети продуктовых магазинов. А министерство сельского хозяйства Германии завело специальное "пчелиное" мобильное приложение для смартфонов, в котором рассказывает, как обычные жители могут помочь насекомым выжить в городе - например, реже косить траву и создавать в своих садах больше мест, пригодных для их жилья.

Но пока тренд не изменился, общая биомасса насекомых сокращается в мире на 2,5 процента - ежегодно.

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