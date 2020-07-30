Вывод войск США из ФРГ - подарок Кремлю: Бен Ходжес о решении Трампа

Экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес прокомментировал DW решение Трампа о выводе американских войск из Германии и рассказал какой ущерб это нанесет.
Соединенные Штаты выведут из ФРГ треть своего военного контингента, дислоцированного там, - 11 900 военных, заявил 29 июля министр обороны США Марк Эспер. 5600 солдат и офицеров будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 возвратятся в США, пояснил Эспер.
В тот же день главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс сообщил, что штаб квартира Европейского командования вооруженных сил США также будет перенесена из немецкого Штутгарта в бельгийский Монс.
Руководитель бюро DW в США Инес Поль поговорила с бывшим командующим сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе, генералом в отставке Фредериком Бенджамином (Беном) Ходжесом об ущербе, который вывод американских войск из Германии нанесет отношениям США и ФРГ, и о том, почему это решение выгодно Москве и невыгодно Вашингтону.
DW: Генерал Ходжес, что означает запланированный вывод американских войск из Германии для безопасности Соединенных Штатов?
Фредерик Бенджамин Ходжес: Самое неприятное, что это вредит отношениям с нашим важнейшим союзником. Проблема, скорее, в том, как это было сделано, чем в конкретных шагах. Обычно для того, чтобы осуществить подобное, необходимы годы - если это вообще происходит. Но отношения уже испорчены. И это для меня - самое печальное.
Германия - наш самый важный союзник в Европе. Это дает нам платформу для реализации нашей стратегии национальной безопасности в Африке, Европе и Евразии. Это союзник, с которым мы должны сотрудничать теснее всего. Правительство США избрало путь, подрывающий доверие.
- С военной точки зрения, нужно ли иметь такой многочисленный военный контингент в Германии?
- У нас очень мало военнослужащих в Германии. 35 тысяч - это даже не половина стадиона, на котором играет мюнхенская "Бавария". Большинство военнослужащих - это люди, которые работают в штабах или в тыловом обеспечении, в ПВО или в связи. И их не так уж и много.
- То есть, с военной точки зрения, эти войска не нужны?
- Вывод войск лишает нас возможностей, которые мы имеем в Германии, и которые идут на пользу Соединенным Штатам. Войска там не для того, чтобы защищать Германию, они размещены там для нашей собственной пользы. Германия - это плацдарм, которая позволяет нам быстро производить усиление контингента, например, в Восточной Европе, а также в других местах.
Поэтому отношения с Германией так важны. И если начать выводить войска из Германии, где уже сформирована настолько хорошая инфраструктура, будет сложно поддерживать такой же уровень готовности. Если перебросить американских военных, например, в Италию, то там такой инфраструктуры нет. И придется потратить миллиарды долларов на ее создание.
- Сенатор-республиканец Митт Ромни и другие называют случившееся подарком Кремлю. Вы согласны с этим?
- Это огромный подарок Кремлю. Сокращение на 30 процентов американского военного контингента в Германии, разрушение наших самых важных отношений и дальнейший ущерб им - и русские не сделали ничего, чтобы заслужить это! Они как никогда ранее агрессивны в районе Черного моря, продолжают оккупацию Крыма и каждую неделю убивают украинцев. Они ничем не заслужили сокращения состава американских войск в Европе.
- Тогда зачем же президент Трамп пошел на этот шаг?
- Я могу только догадываться. Я всегда считал, что это политическое решение, не основанное на каком-то стратегическом анализе.
- Он оправдывает этот шаг тем, что Германия недостаточно платит в бюджет НАТО.
- Я считаю, что это его главная мотивация. Конечно, почти все согласны с тем, что Германия должна тратить больше на собственную оборону. Об этом говорил каждый президент США. Решение президента (Трампа. - Ред.) почти на треть сократить наш контингент, объясняется его разочарованием тем, что Германия не выполняет его требования. По иронии судьбы Италия и Бельгия тоже тратят на оборону существенно меньше двух процентов от ВВП, но именно туда будет переброшен наш контингент из Германии. Так что последовательным это решение назвать нельзя.
- До выборов президента США осталось 100 дней. Что еще успеет Дональд Трамп сделать до этих пор?
- Сегодня было сказано, что вывод войск начнется в течение нескольких недель. Я допускаю, что они начнут с мелочей, а прежде, чем дойдет до чего-то действительно существенного, пройдут месяцы.
- Президент Трамп объявил о своем желании назначить послом США в Германии полковника в отставке Дугласа Макгрегора. Как это соотносится с происходящим?
- Макгрегор придерживается тех же взглядов по поводу вывода американских войск из ФРГ, что и бывший посол Ричард Гренелл и Белый дом. Очевидно, что Белый дом не выбрал бы на этот пост того, кто не поддерживает эту политику. Весьма прискорбно, что послом в страну, которая является нашим важнейшим союзником, не назначают кого-то хорошо известного и всеми признанного - так, как это сделала Германия, отправив послом в Вашингтон Эмили Хабер (бывшего статс-секретаря МИД ФРГ. - Ред.). Нам необходимо найти одного из самых выдающихся и лучших дипломатов, чтобы укрепить отношения с Германией.
Фредерик Бенджамин (Бен) Ходжес до 2017 года занимал пост командующего сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе. В период службы в ВС США ныне отставной генерал-лейтенант Ходжес участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. После ухода в отставку работает в американском Центре анализа европейской политики (CEPA).
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