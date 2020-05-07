Выбор президента Казахстана: радикальные реформы или надежды на "Новый шелковый путь"?

Казахстанские СМИ 5 мая опубликовали интервью президента Касым-Жомарта Токаева об экономической ситуации в период эпидемии коронавируса. Глава государства рассказал о мерах по стабилизации курса тенге, упомянул банковскую систему, дестабилизации которой государство, по его словам, не допустит, говорил о проблеме урбанизации и поддержке посевной компании. Эти заявления выглядят достаточно скромно в сравнении с теми, которые Токаев сделал в январе. Тогда он сообщил через Twitter, что считает "важным подготовить программу глубоких, возможно радикальных реформ экономики страны".

Экономическая модель Казахстана себя изжила

По оценке специалистов, именно радикальные меры могут сегодня удержать казахстанскую экономику от краха. Действующая экономическая модель себя изжила и без вируса и резкого снижения цен на сырье. Так считает эксперт из Алма-Аты Петр Своик.

Экономике Казахстана нужен рывок

"Когда еще не было эпидемии и обвала цен на нефть, платежный баланс Казахстана ушел в минус. Объем внешнего долга таков, что не дает возможности остановить утечку валюты из страны. И Касым-Жомарту Токаеву нужен рывок, чтобы уйти от этой убыточной модели", - уверен он.

А что нужно для рывка? Нужно найти способы заставить экспортеров инвестировать свою выручку не вне Казахстана, а в стране. "Иначе президенту придется уже к зиме скорректировать бюджет, сократив расходы, и рано или поздно согласиться с девальвацией тенге. А вслед за этим он рискует потерять кредит доверия населения, что может обернуться политической дестабилизацией", - подчеркивает собеседник DW.

С такой оценкой ситуации согласен бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин. По его словам, реальных бюджетных доходов даже от сырьевого сектора в связи с пандемией и экономическим кризисом ждать не приходится. И на помощь со стороны МВФ и Всемирного банка Казахстану трудно рассчитывать.

В отличие от Китая, который просто дает взаймы под процент и не требует отчетности, эти международные финансовые институты предоставляют кредиты на жестких условиях прозрачности и проведения реформ. В случае же с китайскими кредитами, говорит политик, живущий в изгнании в одной из стран ЕС, "губернаторы, руководители областей и лоббистские группы даже в условиях пандемии умудряются получить деньги у центрального правительства на строительство огромных развлекательных центров".

Программа советников президента и экс-премьера

В опубликованном 5 мая интервью Касым-Жомарт Токаев пообещал не расходовать бюджетные средства на приобретение для государства дорогих автомобилей и мебели, а также сократить финансирование пышных форумов и собраний.

В отличие от простых людей казахстанские олигархи держат деньги в зарубежных банках

Он, однако, не упомянул о том, что на счетах за рубежом укрыты значительные средства казахстанских олигархов. Акежан Кажегельдин считает, что президенту страны необходимо не только приложить энергию, чтобы вернуть в страну деньги, выведенные незаконно, но также "выпустить облигации внутреннего займа и разместить их среди богачей". Такой способ легализации средств олигархов он рассматривает как первый шаг на пути к большой амнистии капиталов, о которой давно говорят власти.

"Чтобы улучшить ситуацию, президенту нужно взять под контроль все фонды, понять, сколько есть денег, определиться со стратегией модернизации экономики и разработать план привлечения инвестиций", - продолжает собеседник DW. Это отнюдь не только займы, но и национализация крупных проектов. Эти проекты, приведя в порядок, со временем можно снова приватизировать, чтобы вернуть деньги в казну.

Но Кажегельдин сомневается, что нынешняя команда президента с этой задачей справится. "Мне в руки недавно попал стратегический план по привлечению инвестиций на 2020-2025 годы. Его написали чиновники и отправили на согласование президенту. Я пришел от него в ужас. Это компиляция планов разных лет, туда даже попали планы по ЭКСПО-2017 . Это тексты, взятые из разных документов, где одни пункты не вяжутся с другими. С нынешним правительством реформу не провести", - приходит к выводу Кажегельдин.

Он рассказал DW, что недавно написал письмо Токаеву, в котором изложил альтернативный план модернизации индустрии и инфраструктуры. "У нас очень старое оборудование. У нас инвесторы, которые не обеспечивают переход на новые технологии. Исключение - нефтяной сектор, где кое-что сделали американцы и англичане. Мы как производили слаймы, медные чушки и длинные цинковые профили, так их и производим. Если мы хотим слезть с сырьевой иглы, то должны перейти к производству более сложных промышленных товаров и предоставлять качественные промышленные услуги. Я предложил такой план примерно на 85 миллиардов евро. Пока ответа не получил", - сказал экс-премьер.

Надежды Казахстана на "Один пояс, один путь" и ЕАЭС

2 мая Касым-Жомар Токаев в интервью телеканалу "Мир" рассказал о преимуществах китайского экономического проекта "Один пояс, один путь". Может быть, президент Казахстана надеется на то, что локомотивом отечественной экономики станет этот китайский проект?

Петр Своик

"Драма нашего положения в том, что нас сейчас никто не выручит", - говорит Петр Своик. Он убежден: чтобы уменьшить безработицу, создать новые рабочие места и хоть как-то поддержать сельское хозяйство, для начала надо стабилизировать ситуацию с утечкой капиталов и обслуживанием внешних долгов.

"Если внешний контур будет с пробоиной, внутри страны тоже ничего не сделать толкового. Средства все равно утекут. А кто нам тут поможет? Китай? Спасибо, что он покупает ту нефть, которую уже покупает, но резкого наращивания не будет. А "Новый шелковый путь" хоть не отменен, но форсированно развиваться тоже не будет", - продолжает эксперт.

Что касается помощи со стороны России, он также испытывает скепсис. "У России нет и собственной инвестиционной политики, направленной на внутреннее развитие. Конечно, если тенге очень сильно обесценится даже по отношению к рублю, а не только к доллару, то Кремль может помочь, ему будет выгодна такая ситуация. Но сейчас можно рассчитывать только на самих себя", - подчеркивает Своик.

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