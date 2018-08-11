Выборы 9 сентября в России: каковы шансы оппозиции?

На фоне падения рейтинга "Единой России" шансы оппозиционных партий на предстоящих выборах растут, уверены политологи. Однако речь идет лишь о системных оппозиционерах - остальных власти отстранили от гонки.
9 сентября в России состоится единый день голосования: будут выбраны губернаторы 22 регионов, около тридцати региональных заксобраний и городских парламентов, 5 депутатов Госдумы на довыборах по одномандатным округам, несколько мэров городов и множество муниципальных собраний. Где у оппозиционных кандидатов есть шансы на победу?
Рейтинг ЕР падает по всей стране
На фоне повышения пенсионного возраста и НДС рейтинг "Единой России" падает во всей стране. Согласно опросу ВЦИОМ, электоральный рейтинг партии власти упал до уровня семилетней давности и составил 37 процентов. Вместе с этим растут и протестные настроения.
"Впервые за долгие годы власть предприняла конкретный шаг, следствием которого станет снижение уровня жизни людей. Сейчас даже самый лояльный избиратель убедился в том, что власти не занимаются его интересами и воспринял ситуацию с повышением пенсионного возраста именно так, что власть решает свои проблемы за его счет", - отметил в интервью DW политолог Аббас Галлямов.
Шансы системной оппозиции растут
Значит ли это, что шансы оппозиционных кандидатов выросли? Эксперты считают, что это действительно так, однако речь идет лишь о выборах в региональные парламенты и кандидатах от системных партий. "На губернаторских выборах у оппозиции шансов нет, власти подстраховались - ни один потенциально опасный кандидат просто не был нигде зарегистрирован", - добавил Аббас Галлямов.
Протестное голосование будет играть на руку системным оппозиционным партиям, таким как КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". На выборах, где голосуют по спискам, существующие сейчас пропорции политических сил изменятся и во многих регионах "Единая Россия" не наберет 50 процентов, считают эксперты.
Ожидается, что в ряде регионов, где сильны позиции коммунистов, КПРФ также активно потеснит партию власти, например - в Бурятии и Иркутской области, где два года назад после упорной борьбы за пост губернатора одержал победу коммунист Сергей Левченко. По словам политологов, там административный ресурс будет работать и на партию власти, и на КПРФ.
Кремль подстраховался заранее
Однако Кремль подготовился и к падению рейтинга "Единой России", негативный эффект будет нивелирован при помощи возврата системы голосования по одномандатным округам. По мнению экспертов, в одномандатном округе провластным кандидатам значительно проще выиграть за счет административного ресурса.
Эту систему Кремль успешно опробовал еще на выборах в Госдуму в 2016 году: по спискам "Единая Россия" набрала 54 процента голосов, а благодаря победам в одномандатных округах получила в итоге 76 процентов мест в нижней палате парламента.
"В бытность работы Вячеслава Володина в администрации президента ту же систему сделали и в регионах, и это сработало. За счет одномандатников единороссы, несмотря на падение рейтинга, все равно сохранят контроль над региональными парламентами. Если бы люди голосовали только по спискам, ЕР утратила бы этот контроль", - отметил Галлямов.
Выборы мэра Москвы: ссоры оппозиции сыграли на руку власти
Слова экспертов о недопуске потенциально опасных для власти кандидатов подтверждает ситуация с выборами мэра Москвы. Ни Илья Яшин, ни Дмитрий Гудков не смогли преодолеть муниципальный фильтр. В 2013 году в аналогичной ситуации единороссы передали свои подписи Алексею Навальному, который позднее занял второе место и набрал более 27 процентов голосов, однако в этот раз "Единая Россия" отказалась помогать оппонентам.
Публичный конфликт в стане оппозиционеров, которые не смогли согласовать выдвижение единого кандидата, лишь пошел на пользу Кремлю, уверены эксперты. "Конечно, власти не стали бы в условиях снижения своей популярности рисковать постом мэра Москвы, сильные оппозиционные кандидаты не были бы зарегистрированы в любом случае. Но оппозиция лишь облегчила задачу властям, потому что если бы она консолидировалась вокруг одного кандидата, не допустить его было бы гораздо сложнее", считает Аббас Галлямов.
Хабаровск - кандидат Навального снят с выборов
Кроме Москвы, 9 сентября будут выбраны мэры еще нескольких крупных городов. Эксперты внимательно следили за ситуацией на выборах мэра Хабаровска, где неожиданно после нескольких конфликтов со сбором подписей был зарегистрирован глава регионального штаба Алексея Навального Алексей Ворсин.
Представители Навального называли эту кампанию чуть ли не единственной в России, где будет "настоящая конкуренция". Однако 9 августа Ворсин был снят с выборов. Формальным поводом для этого послужило то, что в стандартной справке "О доходах кандидата и его супруги" холостой кандидат не вычеркнул слово "супруги", рассказал глава федерального штаба Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook.
У оппозиции есть шансы лишь на муниципальных выборах?
По словам экспертов, реальные шансы у несистемных оппозиционеров есть лишь на муниципальных выборах. Кандидат в муниципальные депутаты Щербинки (входит в состав Москвы с 2012 года) Татьяна Усманова рассказала DW, что на выборах выдвигается команда представителей "Открытой России" Михаила Ходорковского из 14 человек.
"Сейчас мы активно развешиваем плакаты, знакомимся с жителями Щербинки на поквартирных обходах. Пока тактика "Единой России" такая - когда они нас видят, то сразу же вызывают полицию и просят проверить наши материалы на экстремизм. Впрочем, местная полиция пока говорит, что никаких правонарушений у нас нет", - рассказала Усманова.
По ее словам, ряд известных оппозиционеров и муниципальных кандидатов Москвы собираются оказать им поддержку. В 2017 году на муниципальных выборах в столице несистемные оппозиционеры показали достаточно высокий результат: около 12 процентов от всех 1502 мандатов получила партия "Яблоко", еще около 7 процентов - самовыдвиженцы.
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