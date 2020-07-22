Выборы-2020: "Честные люди" помогают белорусам, пострадавшим за убеждения

"Планирую пробыть на избирательном участке хотя бы несколько часов. Мне важно увидеть процесс изнутри. Я хочу, чтобы наши голоса посчитали честно", - говорит бывший офицер МЧС Беларуси Петр Шамшеев. После задержания милицией в Минске 15 июля он был вынужден уволиться из ведомства и выплатить около 2,5 тысяч евро - за досрочное расторжение пятилетнего контракта.

Необходимую сумму собрали благодаря инициативе "Честные люди". Проект не имеет руководителей или четкой структуры - это сообщество, как они сами себя называют, неравнодушных белорусов, которые выступают за прозрачные выборы и поддерживают тех, кто пострадал из-за своих убеждений. Как работает инициатива и чем помогает, тем, кто готов сделать честный выбор, - у DW.

Чем занимаются "Честные люди", и как появилась инициатива

"Честные люди" возникли как инициатива предвыборного штаба экс-банкира Виктора Бабарико. Но она, что называется, ушла в свободное плавание и приросла десятком направлений деятельности. В их числе - выдвижение представителей в участковые избирательные комиссии (УИК), а также подготовка и координация работы независимых наблюдателей. "Наша цель - добиться прозрачных и легитимных выборов, проконтролировать процесс и предоставить белорусам честные цифры, - делится координатор инициативы Илья Шапотковский. - Если мы увидим, что за кандидата №1 (действующий президент Александр Лукашенко. - Ред.) большинство, мы это честно констатируем".

"Честные люди" возникли как инициатива предвыборного штаба экс-банкира Виктора Бабарико

По словам Шапотковского, в день выборов 9 августа белорусам надо не только проголосовать, но и защитить свой голос. "Честные люди" предлагают для этого ряд современных технических решений, в том числе онлайн-площадку для альтернативного подсчета голосов. Каждый день "Честным людям" приходят сообщения от провластных наблюдателей и членов УИК, которые хотят добросовестно выполнить свой долг. Неудивительно, что проект поддерживает тех, кто может пострадать из-за своей гражданской позиции.

Более 50 компаний готовы предоставить таким лицам новую работу, а специалисты из разных сфер - переобучить. "Честные люди не могут оставаться в стороне от несправедливости", - отмечается на сайте инициативы. Она связывает тех, кому нужна помощь, с теми, кто готов ее предложить. Каждый может помочь, в том числе финансово: выбрать сумму, вид помощи для одного или нескольких лиц и сделать перевод.

"Хочу, чтобы наши голоса посчитали честно"

Илья Шапотковский вспоминает, как недавно к ним пришла пожилая женщина и предложила свои небольшие сбережения. Так неравнодушные белорусы примерно за неделю собрали около 2,5 тысяч евро для бывшего офицер МЧС Петра Шамшеева. Он, как и несколько тысяч минчан, пришел 15 июля к зданию Центризбиркома (ЦИК), чтобы подать жалобу на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Петр Шамшеев

Шамшеева задержали по дороге домой после закрытия ЦИК. А на следующий день на работе попросили написать заявление об увольнении по соглашению сторон. Увольнявшемуся офицеру пришлось выплатить 209 рублей (около 75 евро) за форму и 6825 рублей (около 2,5 тысяч евро) за досрочное прекращение пятилетнего контракта (столько он получил при его заключении).

"Это одна из форм стимулирования в силовых ведомствах, но при досрочном расторжении ты обязан вернуть всю сумму в течение месяца. Друзья посоветовали обратиться за помощью к "Честным людям", - рассказывает Петр. Деньги собрали. После чего Шамшеев решил помогать через платформу "Честные люди" уже другим людям. И обязательно пойти 9 августа на выборы: "Думаю, это должен сделать каждый белорус. Я хочу, чтобы наши голоса посчитали честно".

"Сейчас точно пойду голосовать"

Марина Недень также недавно потеряла работу. От секретаря "Зеленстроя" Советского района Минска потребовали, чтобы она написала заявление на увольнение по соглашению сторон. По словам Марины, 2 июля в "Зеленстрой" пришли представители оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП), чтобы заключить договор на проведение пикета в связи с предложенным штабом Виктора Бабарико референдумом.

Марина Недень

Документ подготовили и зарегистрировали, не хватало лишь подписи директора. Глава ОГП Николай Козлов попросил сфотографировать договор, девушка разрешила. За это через несколько дней она и лишилась работы.

Козлов предложил помощь в поиске новой. "Мне позвонили "Честные люди", предложили рассказать свою историю. Ребята помогли отредактировать резюме, давали советы насчет собеседований, оказали материальную поддержку. Знаете, если раньше я раздумывала, стоит ли идти на выборы, то сейчас точно пойду голосовать", - признается Недень.

Как стать членом избирательной комиссии в Беларуси

А вот Екатерина Алимпиева изначально не сомневалась, что 9 августа придет на избирательный участок - это первые в ее жизни президентские выборы, на которых девушка сможет проголосовать. Кроме того, она захотела стать членом УИК. Как это сделать, Алимпиева узнала на сайте проекта "Честные люди": "Я собрала подписи за себя и подписалась за человека, который выдвигался в УИК на моем участке. Ни я, ни он не прошли. Решила подать жалобу в суд".

Екатерина Алимпиева

В чате "Честных людей" нашелся хороший адвокат, тут же собрали деньги на оплату его услуг. В материалах дела девушка нашла нарушения при регистрации одного из членов комиссии. Екатерина обратилась к людям, указанным в соответствующем заявлении. Оказалось, они не подписывались за выдвижение этого человека. Следующим шагом стало заявление Алимпиевой в РУВД по факту подделки подписей.

Екатерина Алимпиева собирается использовать имеющиеся правовые механизмы для отвода членов комиссии, которые попали туда с нарушением закона, и стать независимым наблюдателем. Она уверена, что сила "Честных людей" в гласности: "Мы вскрыли, как формируются комиссии, как выбирают наблюдателей, каким образом все это происходит".

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