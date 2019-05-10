Выборы президента Литвы: второго тура не избежать

За пост президента Литвы, выборы которого состоятся в воскресенье, 12 мая, борются девять кандидатов. Так или иначе, после нынешних выборов в Литве появится новый глава государства. Действующий президент Даля Грибаускайте, отбыв на этом посту два срока, больше баллотироваться не может. DW рассказывает о шансах кандидатов, а также о значении двух референдумов (о двойном гражданстве и уменьшении численности депутатов парламента), которые пройдут одновременно с выборами.

Кандидаты в президенты Литвы и их шансы

"По сравнению с предыдущими президентскими выборами, когда в ходе кампании был один явный лидер - Даля Грибаускайте, нынешние отличаются тем, что за победу борется тройка фаворитов: бывший министр финансов Ингрида Шимоните, экономист, экс-советник президента литовского SEB банка Гитанас Наусед и премьер-министр Саулюс Сквернялис", - объясняет DW расстановку сил вильнюсский политолог Мажвидас Ястрамскис.

Для избрания президентом уже в первом туре необходимо набрать более половины голосов от общего числа избирателей (их в Литве около 2,5 млн). Если это не удается никому из кандидатов, проводится второй тур с участием двух претендентов, добившихся наибольшей поддержки. Для победы во втором туре уже достаточно более половины голосов принявших участие в выборах.

Ингрида Шимоните

Судя по данным соцопросов, проведенных компанией Spinter tyrimai, второго тура не избежать. Социологи выяснили, что в конце апреля за Шимоните готовы были проголосовать 26,2% литовцев (в марте - 24,8%), за Науседа - 24,6% (27,9%), за Сквернялиса - 16,6% (14,5%).

Сторонники Шимоните - это в основном жители крупных городов, с хорошим образованием и высоким уровнем доходов, сообщил DW руководитель Spinter tyrimai Игнас Зокас. По его словам, премьер Сквернялис ориентируется на избирателей среднего и старшего возраста, проживающих в небольших городках и в сельской местности. А электорат Гитанаса Науседы, по выражению Зокаса, рассредоточен - экономиста поддерживают представители разных слоев общества как из больших городов, так и из сельских регионов.

Особенности нынешней президентской кампании

По мнению политолога Ястрамскиса, особенностью нынешних выборов является то, что хотя все три фаворита баллотируются как независимые кандидаты, двое из них являются членами ведущих партий Литвы и сохраняют с ними связи. Так, Ингрида Шимоните была выдвинута консервативным "Союзом Отечества", а Саулюс Сквернялис - "Союзом крестьян и "зеленых". Беспартийный лишь Гитанас Науседа.

Гитанас Науседа

Участие премьер-министра в президентских выборах довольно непривычно для Литвы, констатирует Айне Рамонайте, профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

"Пост премьера более важен с точки зрения внутренней политики. Функции президента здесь скорее символические. У него несколько больше, чем у премьера, полномочий в политике внешней. С другой стороны, Сквернялис показал себя скорее экспертом по внутренней политике, нежели по международной", - указала Рамонайте.

Двойное гражданство и сокращение числа депутатов Сейма

Помимо президентских выборов 12 мая литовцы смогут проголосовать на сразу двух референдумах - о двойном гражданстве и о сокращении численности депутатов парламента. Сторонники введения двойного гражданства подчеркивают, что, имея возможность сохранить два паспорта, эмигрировавшие из страны литовцы получат мощный стимул вернуться домой и смогут потом легче интегрироваться на родине. Согласно опросам, идею двойного гражданства поддерживает примерно половина жителей страны, против нее около 30%.

При этом норма конституции о двойном гражданстве, если она будет утверждена, будет касаться не всех государств, а лишь тех, которые отвечают "критериям евроатлантической интеграции". Это страны, находящиеся в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), являющиеся членами НАТО, либо входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"В определенной степени референдумы о двойном гражданстве и сокращении числа членов Сейма противоречат друг другу. Первый, если он в итоге состоится, приведет к росту численности граждан. А второй основывается на тезисе, что депутатов парламента слишком много, т.к. жителей страны, которых они представляют все меньше", - отметила в беседе с DW профессор Рамонайте.

Референдумы ценой в 2,5 миллиона евро

В свою очередь политолог Антанас Кулакаускас считает, что, благодаря референдуму о сокращении числа членов Сейма, правящая партия "Союз крестьян и "зеленых" надеется набрать политические очки в глазах избирателей и помочь своему кандидату премьеру Сквернялису выиграть президентские выборы.

Преподаватель Вильнюсского университета, политолог Витис Юрконис, со своей стороны, полагает, что референдум - это "явный пример популизма и манипуляции", а его проведение само по себе "является нехорошим симптомом".

Для введения в стране двойного гражданства требуется изменить 12-ю статью Конституции Литвы. Чтобы это случилось, соответствующее предложение на референдуме должны поддержать более половины литовцев, имеющих право голоса.

Для принятия на референдуме решения о сокращении числа депутатов Сейма с 141 до 121 человека надо также внести поправки в конституцию. Но в данном случае хватит и меньшего уровня поддержки. Явка избирателей должна превысить 50%, а за уменьшение численности депутатов должны проголосовать более половины принявших участие в референдуме (но не менее трети от общего числа избирателей). Основные политические силы страны, включая президента Грибаускайте, призвали к бойкоту этого референдума.

Организация обоих референдумов обошлась бюджету Литвы в 2,5 млн евро.

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