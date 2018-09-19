Выборы мэра Еревана: первое испытание для новых властей Армении

В воскресенье, 23 сентября, пройдут выборы в Совет старейшин Еревана. Именно этот орган избирает мэра армянской столицы, в которой проживает почти половина населения страны. Пост столичного градоначальника оказался вакантным после отставки 9 июля Тарона Маргаряна. Нынешние выборы - первые в стране после смены власти в результате массовых акций протеста. О важности избирательной кампании и ее основных фаворитах - DW.

Главные претенденты на места в Совете старейшин Еревана

В борьбе за места в Совете старейшин и кресло мэра Еревана участвуют девять партий и четыре блока. Наибольшие шансы на победу, по оценкам аналитиков, у партии "Гражданский договор", возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном (она выдвинула кандидатом в мэры актера и продюссера Айка Марутяна), партии "Процветающая Армения" (ее кандидат Наира Заграбян) и блока "Луйс" ("Свет"), поддерживающего Артака Зейналяна, который занимает сейчас пост министра юстиции. По мнению наблюдателей, в Совет старейшин могут также пройти партии "Наследие" и "Дашнакцутюн".

В центре Еревана

При этом фактически все политические силы, принимающие участие в выборах, были в той или иной степени в оппозиции старым властям. Бывшая правящей еще несколько месяцев назад Республиканская партия Армении (РПА) нынешние выборы без объяснения причин проигнорировала. Что вовсе не помешала участникам избирательной кампании вести борьбу жестко и бескопромиссно.

Если по результатам голосования какая-либо партия получит 40 и более процентов мандатов в Совете старейшин, первый номер ее избирательного списка становится новым мэром Еревана. Если никто не показывает такой результат, попавшие в совет партии создают коалицию и решают, кого выбрать мэром. Проходной бал в совет для блоков и партий, принимающих участие в выборах, 6 процентов. Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, как минимум, три политсилы должны набрать по 6 процентов. В противном случае назначаются перевыборы.

За фальсификации на выборах - в тюрьму

Выборы столичного мэра - первый экзамен для новых властей Армении, обещавших, что отныне в стране все избирательные кампании будут проходить честно, прозрачно и справедливо. Правительство даже инициировало принятие поправок в законодательство, согласно которым, к примеру, ответственность за взятки, связанные с выборами, ужесточается и относится теперь к уголовным преступлениям.

Если раньше для тех, кто препятствовал реализации права граждан на свободный выбор, предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет, то теперь им грозит от четырех до шести лет и более крупные штрафы. За фальсификацию результатов голосования сейчас можно угодить за решетку от четырех до восьми лет. Кроме того, по новому закону во время предвыборной кампании запрещается любая благотворительная деятельность.

Генеральная репетиция выборов в парламент Армении

"Нынешние выборы важны прежде всего тем, что в Ереване проживает большая часть населения Армении, и все сконцентрировано в столице", - указал в интервью DW политолог Айк Мартиросян. Кроме того, считает он, пост мэра Еревана, в отличие от других городов, является, хоть и неофициально, политическим: "Это своего рода мини-премьер-министр".

Никол Пашинян

По мнению политолога, если ереванские выборы партия Пашиняна проиграет или же не выиграет со значительным перевесом, ее "влияние пошатнется, и это в условиях активизирующегося старого режима и новой оппозиции в лице партии "Процветающая Армения" может означать крах всего революционного процесса". Мартиросян признал, что партия премьера выдвинула кандидатом в мэры человека известного, но не однозначно воспринимающегося некоторыми избирателями, что еще больше усложнило ситуацию.

Как бы там ни было, по оценке Мартиросяна, наибольшие шансы на победу именно у представляющего "Гражданский договор" Айка Марутяна. При этом, добавляет политолог, у него весьма достойные соперники - шансы на победу, по его мнению, имеют блоки "Свет" Арама Саргсяна и Эдмона Марукяна, "Ереванская общественность" во главе с Анаит Тарханян и партия "Страна абрикоса" с Заруи Бостанджян.

"Это первые выборы в истории Армении, которые пройдут, по всей вероятности, без подтасовок и фальсификаций, - говорит Айк Мартиросян. - И это лакмусовая бумажка для тех сил, которые никогда честно не выигрывали, но всегда оставались во власти". Провал же для блока Пашиняна будет означать поражение исполнительной власти, а она сейчас представляет абсолютное большинство народа, считает политолог. При таком сценарии, по его выражению, контрреволюцию остановить уже будет очень трудно.

Борьба за пост мэра Еревана будет острой

Эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян называет выборы в Совет старейшин Еревана важными, потому что это первое после смены власти испытание для нового правительства. Именно с его результатами партия премьера Пашиняна вступит в борьбу уже за места в парламенте.

"Неучастие РПА в нынешних выборах является констатацией того, что у сил, которые можно назвать контрреволюционными, в армянской политике просто больше нет будущего, они уходят в небытие, - полагает Меграбян. - В то же время голосование будет тестом на способность новой власти провести честные демократические выборы, а также своего рода смотром сил и для остальных политических партий и блоков".

"Из-за низкого доверия к соцопросам сложно точно предсказать, каким будет итог голосования. По моим наблюдениям, наилучшие шансы - у Айка Марутяна, кандидата от партии Пашиняна", - полагает Меграбян. И добавляет, что главная интрига выборов - сколько процентов наберет партия премьера, и кто займет второе место. По этим результатам и можно будет судить, насколько сильна поддержка Никола Пашиняна и его партии в обществе, и у кого наилучшие шансы занять ведущее место в оппозиционном лагере.

По ходу предвыборной кампании обстоятельства сложились так, что выборы в Совет старейшин становятся своего рода вотумом доверия для новых властей Армении в преддверии последующих, как представляется - довольно болезненных, но крайне необходимых шагов по реформированию страны в довольно неблагоприятной геополитической среде, заключил эксперт.

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