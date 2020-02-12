 Выборы в США: Первые итоги праймериз демократов в ″супервторник″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.03.2020

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Мир

Выборы в США: Первые итоги праймериз демократов в "супервторник"

В ходе "супервторника" в США праймериз Демократической партии проходят сразу в 14 штатах. Главные соперники - бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс.

Джо Байден в Лос-Анджелесе, 3 марта 2020 года

Джо Байден в Лос-Анджелесе, 3 марта 2020 года

На праймериз Демократической партии США, проходящих в "супервторник" 3 марта, согласно прогнозам, в штатах Вирджиния, Северная Каролина, Алабама, Оклахома, Теннесси, Арканзас, Миннесота и Массачусетс побеждает бывший вице-президент Джо Байден.

Контекст

Каждому из трех потенциальных кандидатов от Демпартии на пост президента США - Джо Байдену, Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу - уже более 70 лет. И это проблема, считает Карла Блейкер. (07.11.2019)

Сенатор Берни Сандерс, которого Дональд Трамп называет коммунистом, объявил себя победителем первых кокусов Демпартии в Айове. Портрет возможного кандидата в президенты США от Сергея Елкина. (04.02.2020)

Позиции Трампа в штатах, которые оказывают большое влияние на итог голосования, почти такие же, как у демократов. Это может сыграть решающую роль на выборах 2020 года. (05.11.2019)

Его главный соперник, сенатор Берни Сандерс, по данным нескольких телеканалов, одержал победу в своем родном Вермонте, Колорадо, Юте и Калифорнии.

Кокусы в Американском Самоа выиграл бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг.

Предварительные внутрипартийные голосования в первый вторник марта проходят сразу в 14 штатах. Накануне голосовать за 77- летнего Байдена призвали вышедшие из президентской гонки экс-мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобучар и бывший депутат Палаты представителей из Техаса Бето О'Рурк.

Праймериз демократов будут проходить до начала июня, их кандидат будет официально выдвинут на партийном съезде в июле.

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    Автор: Илья Коваль


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