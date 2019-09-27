Выборы в Польше: правые и еще правее

В Польше в воскресенье пройдут парламентские выборы. Победу на них прочат правым консерваторам партии Качиньского, но простой победы им недостаточно.
Польша готовится к выборам в парламент в воскресенье, 13 октября. Многие в стране считают их историческими, например, бывшие президенты страны Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский. "13 октября нам предстоят не обычные выборы: на них решится, останется ли Польша демократическим правовым государством или продолжит превращаться в авторитарную диктатуру", - говорится в их открытом письме. Предыдущие четыре года правления националистической правоконсервативной партии "Закон и справедливость" (PiS) бывшие польские лидеры оценивают крайне негативно - несмотря на экономические успехи страны.
Националисты-консерваторы из PiS готовятся вновь одержать внушительную победу: соцопросы сулят им 42-48 процентов по итогам голосования. Не исключено, что им удастся повторить феноменальный успех 2015 года, когда партия получила абсолютное большинство мандатов в Сейме и сформировала однопартийное правительство.
"Предвыборные сосиски" польских националистов
Лидер партии Ярослав Качиньский настолько уверен в успехе, что еще до выборов представил публике программу кабинета министров на ближайшие 100 дней. Правительство - а Качиньский уже предложил в случае победы продлить полномочия премьер-министра Матеуша Моравецкого - представило проект бюджета на следующий год. Он впервые за последние десятилетия - без дефицита, правда, за счет разовых эффектов, например, продажи лицензий на частоты 5G.
Экономика в стране по-прежнему растет намного быстрее среднеевропейских показателей. По прогнозу на следующий год прирост ВВП в Польше составит 3,7 процента. Это позволяет правящей PiS раздавать, как говорят в Польше, "предвыборные сосиски". Правительство, например, недавно решило выплачивать детские пособия не только на второго, но и на первого ребенка. Это примерно 117 евро, что при средней зарплате меньше тысячи евро - существенная добавка в семейный бюджет. Вторая крупная "сосиска" - отмена решения предыдущего правительства о повышении пенсионного возраста до 67 лет: пенсионный возраст правительство понизило до 65 лет для мужчин, до 60 - для женщин. После победы на выборах Качиньский и его единомышленники обещают новые льготы для малого бизнеса и фермеров, дополнительные выплаты для пенсионеров, а также крупные вложения в развитие инфраструктуры и медицины.
Анти-PiS и другие конкуренты партии Качиньского
На фоне экономических успехов, которые многие избиратели ассоциируют с правящей партией, ее оппоненты находятся в трудных условиях. Польские левые, объединившиеся в коалицию, по опросам, получат всего порядка 13 процентов голосов избирателей. В Сейм войдет и "Польская коалиция", сформированная вокруг Крестьянской партии. Им прочат порядка 7 процентов голосов.
Главные соперники правых из "Закона и справедливости" - объединение партий "Гражданская коалиция". Представители коалиции наберут, по прогнозам социологов, порядка 22-24 процентов голосов. Они строят свою кампанию на критике PiS, которая, по их мнению, подрывает демократические основы страны и не готова к будущему кризису в экономике. Несмотря на смену лидера - им стала спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньская - переломить тренд и догнать правящих консерваторов "Гражданской коалиции", судя по всему, не удастся. По мнению критиков партии, соперникам PiS не хватает собственной программы, например, альтернативы реформе системы юстиции, за которую партию Качиньского резко осуждает Евросоюз.
Гомофобия и сексизм: конек ультраправых
Помимо экономики основными темами предвыборной кампании в Польше стали право на аборт и права сексуальных меньшинств. На теме сексуальных меньшинств набрало популярность ультраправое националистическое движение "Конфедерация". Его сторонникам кажутся совершенно недостаточными обещания PiS не допустить гей-браков и усыновления детей однополыми парами. Правящие националисты "только говорят", считают представители "Конфедерации", выступающие с открытыми гомофобными и женоненавистническими заявлениями.
"Женщины в среднем глупее", - заявил как-то сопредседатель "Конфедерации" Януш Корвин-Митте. И хотя Корвину-Митте, депутату Европарламента, уже 76 лет, он и его идеи особенно популярны среди молодых поляков: на весенних выборах в Европарламент каждый пятый голос в возрасте от 18 до 24 лет был отдан в Польше за ультраправых. "Конфедерация" выступает за запрет абортов, запрет демонстраций ЛГБТ-движений, за укрепление христианских традиций и против мигрантов. Правда, шансы ультраправых на нынешних выборах снизились: по последним опросам, в Сейм они не проходят.
Но в победе "Закона и справедливости" никто в Польше не сомневается, единственная надежда их оппонентов - что PiS не хватит голосов для формирования правительства в одиночку. Поэтому противники Качиньского пока не оставляют надежды на широкую коалицию правых либералов из "Гражданской коалиции" с левыми.
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