Выборы в Испании прошли, проблем не уменьшилось

На состоявшихся в воскресенье, 28 апреля, в Испании досрочных парламентских выборах, согласно официальным предварительным данным, больше всего голосов набрала правившая ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). Она получила 123 из 350 депутатских мест в парламенте. Всего в выборах участвовало 80 партий и предвыборных объединений, но в парламент прошли представители 13 из них.

Для формирования правительства требуется поддержка не менее 176 депутатов. Так что лидеру социалистов Педро Санчесу, главному кандидату в премьеры, придется искать помощи других политических сил. В этой связи наблюдатели напоминают, что предыдущее правительство ИСРП продержалось у власти всего 10 месяцев, поскольку лишилось необходимой поддержки. Нынешние выборы, похоже, не прибавили социалистам надежных союзников.

Ненадежные партнеры ИСРП

В качестве союзников социалистов скорее всего выступят левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем"), получившие в парламенте 42 депутатских мандата, отметил в беседе с DW сотрудник мадридского Центра политических исследований Давид Мартинес Арсе. Однако, по его словам, "не ясно, насколько устойчивым окажется этот союз". Ведь поначалу левые популисты поддерживали и предыдущее правительство ИСРП, но затем отказались от альянса, якобы из-за того, что социалисты не выполнили их ультимативные требования.

Так, "Подемос" настаивала и настаивает на резком увеличении зарплаты и пособий по безработице, сокращении рабочей недели, на введении так называемой "социальной ренты" почти в 700 евро - для лиц, не получающих пособий по безработицы, поскольку никогда не работали. В программе этой партии содержится также требование к предпринимателям заключать с работниками лишь постоянные, а не временные контракты. Все это Мартинес Арсе считает невыполнимым в условиях экономического и бюджетного кризиса, когда лишь в первом квартале 2019 года Испания потеряла почти 100 тысяч рабочих мест.

Сепаратисты и либералы

Небескорыстно, по мнению Мартинеса Арсе, смогут предложить социалистам поддержку и региональные сепаратисты - баскские и каталонские, получившие соответственно 6 и 15 мест в парламенте. Однако, ценой их поддержки - о чем они неоднократно заявляли - должно стать согласие ИСРП предоставить им право на самоопределение. "Это противоречит испанской конституции, и с подобным компромиссом электорат социалистов никогда не согласится, считает собеседник DW.

Что же касается либеральной партии "Граждане" (57 мандатов), которую некоторые наблюдатели также прочат в возможные союзники социалистов, то ее лидер Албер Ривера пока категорически отказывается от подобной перспективы, отметил Мартинес Арсе. По его мнению, этот политик возможно и поддержал бы ИСРП, но "ему, как стороннику единства Испании, не нравится недостаточно жесткая, по его мнению, политика Санчеса в отношении каталонских сепаратистов".

Правая альтернатива

По мнению другого опрошенного DW эксперта в области внутренней политики Испании - журналиста Мариано Мартинеса Ферро, у левой коалиции есть альтернатива. Так, если социалистам не удастся сформировать правящую коалицию и правительство, то такая возможность будет предоставлена лидеру правоцентристской Народной партии (НП) Пабло Касадо. Эта партия заняла второе место по числу депутатов (65 мест в парламенте). Ее союзником могут стать "Граждане", а также правопопулистская партия "Голос" (24 мандата). Опыт подобного альянса уже имеется, отметил журналист. По результатам региональных выборов 2018 года в Андалузии, трем партиям удалось сформировать администрацию.

Объединяет эти три партии, по словам Мартинеса Ферро, "жесткая позиция по отношению к сепаратистам", а также общая стратегия в борьбе с "главным злом Испании" - экономическим кризисом и безработицей. Они делают упор на поддержку бизнеса, в частности, снижении налогов и упрощении бюрократических процедур для предпринимателей, а также на соблюдении государством бюджетной дисциплины в соответствии с требованиями Евросоюза.

Феномен правых популистов из партии "Голос"

Множество участников и отсутствие лидера, имеющего возможность сформировать однопартийное правительство - не новость в политической жизни Испании, отметил в свою очередь политолог Мартинес Арсе. Так что, единственным новшеством выборов, как он считает, стал успех партии "Голос", которая ранее не имела депутатов в парламенте. "Голос" возник в 2013 году и стал популярен на волне недовольства консервативного электората неспособностью предыдущих правительств справиться с экономическим кризисом и сепаратистами.

Маринес Арсе назвал "Голос" "популистской и крайне правой организацией". В своем определении он исходит из программы этой партии, которая предлагает навсегда лишить каталонцев автономии, восстановить упраздненную почти 20 лет назад обязательную военную службу, лишить регионы многих компетенций, в частности, в области правосудия, образования и здравоохранения, упростить процедуру выдворения иммигрантов-нелегалов, позволить населению использовать спортивно-охотничье оружие для самообороны и так далее.

Исходя из подобных планов "Голоса", оба опрошенных эксперта полагают, что альянс трех правых партий может оказаться непрочным, как и союз левых. К примеру, очевидно расхождение во взглядах крайне правых с либералами из партии "Граждане", да и позиция НП по многим вопросам представляются более умеренной. Кроме того, Народная партия, которая вместе со своими потенциальными союзниками не набрала нужного для формирования правительства числа голосов, сможет править лишь с согласия ИСРП. И такое правление будет "весьма нестабильным".

Впрочем, резюмировал Мартинес Арсе, успех одного из двух возможных альянсов - левого или правого - "в конце концов будет зависеть от способности входящих в него политиков находить взаимоприемлемые решения". В случае отсутствия консенсуса Испанию ждут новые выборы.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Почему в Испании сохранилось много советского оружия От винтовок до истребителей Сегодня советское оружие в Испании разбросано по музеям и хранится в воинских частях страны. В 1930-е оно поставлялось по морю правительству Народного фронта, воевавшему с генералом Франсиско Франко. По данным Госархива Испании, СССР поставил 648 самолетов, более 400 единиц бронетехники, 1200 артиллерийских орудий, 4 торпедных катера, 340 минометов, 20,5 тысячи пулеметов и 500 тысяч винтовок.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия На службе Франко Все уцелевшое в ходе боев оружие в итоге оказалось в руках франкистов и использовалось ими долгие годы. После Второй мировой войны на Западе настороженно относились к режиму Франко и оружия ему не продавали, так что советские трофеи стали для него хорошим подспорьем. Дольше всего в строю оставались советские танки. В качестве учебных машин испанцы пользовались ими до начала 1970-х годов.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Курносые" самолеты и пилоты Самолет И-15, образец которого выставлен в мадридском музее авиации, прозвали в Испании "чато" (курносый) - по форме передней части фюзеляжа, а также потому, что пилотировавшие их русские представлялись испанцам курносыми. И-15 считался очень маневренным истребителем. Именно на нем летом 1937 года лейтенант Михаил Якушин впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия И "муха", и "крыса" Истребитель И-16 республиканцы называли "моска" (муха), а франкисты - "рата" (крыса). После Гражданской войны порядка 130 трофейных советских самолетов, включая И-16, оказались в испанских ВВС и оставались на вооружении до середины 1950-х годов. Этот экспонат музея авиации находится в рабочем состоянии и время от времени поднимается в воздух.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Броня крепка, и танки наши быстры" Испания стала первым местом боевого применения Т-26, созданного в СССР в 1933 году на основе английского танка Vickers. Т-26 участвовал в боях за Мадрид, на реке Эбро и в других сражениях войны. На вооружении испанской армии он находился три десятилетия. Сегодня в стране сохранилось более 20 этих танков. Один из них стоит у плаца механизированной дивизии "Сан-Марсиаль" под Мадридом.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия Сколько стоит угнать танк СССР поставил в Испанию около 300 танков Т-26. Но скоро часть из них оказалась у Франко. Танк настолько понравился генералу, что он установил награду в 500 песет (свой месячный оклад) за каждый угнанный у республиканцев Т-26. В мадридском музее бронетехники стоит одна из краденых машин. Передняя часть башни раскрашена в цвета франкистского флага - чтобы "свои" не приняли танк за республиканский.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия Республиканцы любили бронемашины Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Сорокопятка" Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Максим" с инструктором В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Сковородки" Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне" Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

Почему в Испании сохранилось много советского оружия Наган и другие Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро. Автор: Виктор Черецкий, Мадрид

