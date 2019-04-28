 Выборы в Испании прошли, проблем не уменьшилось | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 28.04.2019

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Европа

Выборы в Испании прошли, проблем не уменьшилось

На досрочных выборах в Испании победили социалисты, но для создания правительства им потребуется поддержка других партий. DW разбиралась, почему формирование нового кабинета министров будет весьма непростым.

Лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес

Педро Санчес

На состоявшихся в воскресенье, 28 апреля, в Испании досрочных парламентских выборах, согласно официальным предварительным данным, больше всего голосов набрала правившая ранее Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). Она получила 123 из 350 депутатских мест в парламенте. Всего в выборах участвовало 80 партий и предвыборных объединений, но в парламент прошли представители 13 из них.

Для формирования правительства требуется поддержка не менее 176 депутатов. Так что лидеру социалистов Педро Санчесу, главному кандидату в премьеры, придется искать помощи других политических сил. В этой связи наблюдатели напоминают, что предыдущее правительство ИСРП  продержалось у власти всего 10 месяцев, поскольку лишилось необходимой поддержки. Нынешние выборы, похоже, не прибавили социалистам надежных союзников.  

Ненадежные партнеры ИСРП

В качестве союзников социалистов скорее всего выступят левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем"), получившие в парламенте 42 депутатских мандата, отметил в беседе с DW сотрудник мадридского Центра политических исследований Давид Мартинес Арсе. Однако, по его словам, "не ясно, насколько устойчивым окажется этот союз". Ведь поначалу левые популисты поддерживали и предыдущее правительство ИСРП, но затем отказались от альянса, якобы из-за того, что социалисты не выполнили их ультимативные требования.

Так, "Подемос" настаивала и настаивает на резком увеличении зарплаты и пособий по безработице, сокращении рабочей недели, на введении так называемой "социальной ренты" почти в 700 евро - для лиц, не получающих пособий по безработицы, поскольку никогда не работали. В программе этой партии содержится также требование к предпринимателям заключать с работниками лишь постоянные, а не временные контракты. Все это Мартинес Арсе считает невыполнимым в условиях экономического и бюджетного кризиса, когда лишь в первом квартале 2019 года Испания потеряла почти 100 тысяч рабочих мест.   

Сепаратисты и либералы

Небескорыстно, по мнению Мартинеса Арсе, смогут предложить социалистам поддержку и региональные сепаратисты - баскские и каталонские, получившие соответственно 6 и 15 мест в парламенте. Однако, ценой их поддержки - о чем они неоднократно заявляли - должно стать согласие ИСРП предоставить им право на самоопределение. "Это противоречит испанской конституции, и с подобным компромиссом электорат социалистов никогда не согласится, считает собеседник DW.

Что же касается либеральной партии "Граждане" (57 мандатов), которую некоторые наблюдатели также прочат  в возможные союзники социалистов, то ее лидер Албер Ривера пока категорически отказывается  от подобной перспективы, отметил Мартинес Арсе. По его мнению, этот политик возможно и поддержал бы ИСРП, но "ему, как стороннику единства Испании, не нравится недостаточно жесткая, по его мнению, политика Санчеса в отношении каталонских сепаратистов".

  Правая альтернатива

По мнению другого опрошенного DW эксперта в области внутренней политики Испании - журналиста Мариано Мартинеса Ферро, у левой коалиции есть альтернатива. Так, если социалистам не удастся сформировать правящую коалицию и правительство, то такая возможность будет предоставлена лидеру правоцентристской Народной партии (НП) Пабло Касадо. Эта партия заняла второе место по числу депутатов (65 мест в парламенте). Ее союзником  могут стать "Граждане", а также правопопулистская партия "Голос" (24 мандата). Опыт подобного альянса уже имеется, отметил журналист. По результатам региональных выборов 2018 года в Андалузии, трем партиям удалось сформировать администрацию.

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Объединяет эти три партии, по словам Мартинеса Ферро, "жесткая позиция по отношению к сепаратистам", а также общая стратегия в борьбе с "главным злом Испании" - экономическим кризисом и безработицей. Они делают упор на поддержку бизнеса, в частности, снижении налогов и упрощении бюрократических процедур для предпринимателей, а также на соблюдении государством бюджетной дисциплины в соответствии с требованиями Евросоюза.

Феномен правых популистов из партии "Голос"

Множество участников и отсутствие лидера, имеющего возможность сформировать однопартийное правительство - не новость в политической жизни Испании, отметил в свою очередь политолог Мартинес Арсе. Так что, единственным новшеством выборов, как он считает, стал успех партии "Голос", которая ранее не имела депутатов в парламенте. "Голос" возник в 2013 году и стал популярен на волне недовольства консервативного электората неспособностью предыдущих правительств справиться с экономическим кризисом и сепаратистами.

Маринес Арсе назвал "Голос" "популистской и крайне правой организацией". В своем определении он исходит из программы этой партии, которая предлагает навсегда лишить каталонцев автономии, восстановить упраздненную почти 20 лет назад обязательную военную службу, лишить регионы многих компетенций, в частности, в области правосудия, образования и здравоохранения, упростить процедуру выдворения иммигрантов-нелегалов, позволить населению использовать спортивно-охотничье оружие для самообороны и так далее.

Исходя из подобных планов "Голоса", оба опрошенных эксперта полагают, что альянс трех правых партий может оказаться непрочным, как и союз левых. К примеру, очевидно расхождение во взглядах крайне правых с либералами из партии "Граждане", да и позиция НП по многим вопросам представляются более умеренной. Кроме того, Народная партия, которая вместе со своими потенциальными союзниками не набрала нужного для формирования правительства числа голосов, сможет править лишь с согласия ИСРП. И такое правление будет "весьма нестабильным".   

Впрочем, резюмировал Мартинес Арсе, успех одного из двух возможных альянсов - левого или правого - "в конце концов будет зависеть от способности входящих в него политиков находить взаимоприемлемые решения". В случае отсутствия консенсуса Испанию ждут новые выборы.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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