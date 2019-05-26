 Выборы в ЕП: Поражение социал-демократов и триумф ″зеленых″ в ФРГ | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 27.05.2019

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Германия

Выборы в ЕП: Поражение социал-демократов и триумф "зеленых" в ФРГ

Выборы в Европарламент стали поражением для партий правящей в ФРГ "большой коалиции" - социал-демократов и христианских демократов. Победителями оказались "зеленые". Почему так произошло?

Андреа Налес (СДПГ), Аннегрет Крамп-Карренбауер (ХДС), Маркус Зёдер (ХСС)

Андреа Налес (СДПГ), Аннегрет Крамп-Карренбауер (ХДС), Маркус Зёдер (ХСС)

Для старейших и крупнейших в ФРГ партий - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Христианско-демократического союза (ХДС) выборы в Европарламент обернулись поражением. Причем как каждой партии в отдельности, так и всей правящей "большой коалиции".

Обе партии в ходе нынешних выборов в Европарламент, состоявшихся 26 мая во всех федеральных землях ФРГ, получили самые худшие в своей истории результаты. По сравнению с выборами 2014 года, в сумме они потеряли около 20 процентных пунктов. Но, несмотря на потери, христианским демократам все же удалось занять первое место по числу голосов избирателей, набрав более 28 процентов.  

"Зеленые"  - очевидные победители 

Однако очевидным победителем на нынешних выборах в Европарламент в Германии стала партия "Союз-90/"зеленые". По сравнению с последними выборами, проходившими пять лет назад, она улучшила свой результат в два раза, набрав, согласно предварительным неофициальным итогам голосования, более 20 процентов голосов. 

Еще никогда "зеленым" не удавалось получить на выборах такую поддержку избирателей на федеральном уровне и занять второе место. Их основной кандидат Ска Келлер (Ska Keller) заявила о "сенсационных результатах" и "сигнале о более активной защите климата". "Зеленые" показали, что инициативы по защите климата, в частности демонстрации Fridays for Future, в которых принимали участие школьники, и требования принять радикальные меры для борьбы с глобальным потеплением, вполне соответствуют духу времени.

Зеленые радуются результатам выборов в Европарламент

"Зеленые" радуются результатам выборов в Европарламент

Еще накануне выборов в Европарламент соцопросы показывали, что "зеленые" выступают с самой важной для немцев предвыборной темой - защитой климата. Кроме того, партия дала понять, что готова к переговорам о создании коалиции - как с консерваторами, так и с либералами или социал-демократами. Если дело дойдет до досрочных выборов в бундестаг, "зеленые" будут иметь от этого наибольшую политическую выгоду. Вполне вероятно, что они станут в парламенте ФРГ второй по величине фракцией. Сейчас они самая маленькая партия, представленная в бундестаге.

Поражение СДПГ: что дальше? 

А вот для старейшей в Германии демократической партии СДПГ эти выборы стали абсолютной катастрофой, горьким поражением. Впервые после окончания Второй мировой войны социал-демократы оказались на третьем месте по итогам общереспубликанского голосования, набрав, по предварительным данным, чуть больше 15 процентов голосов. "Результаты слишком разочаровывающие", - заявила лидер СДПГ Андреа Налес (Andrea Nahles).

Поражение на выборах партии, которую она возглавляет более года, Налес не удалось предотвратить. Многие в ее партии даже считают, что она лишь ускорила этот процесс. Усугубляет ситуацию и провал социал-демократов на прошедших в воскресенье, 26 мая, выборах в ландтаг Бремена - федеральной земли, которая была оплотом СДПГ на севере страны. Социал-демократы находились у власти в Бремене 73 года, теперь христианским демократам из блока ХДС/ХСС впервые удалось их обойти.

Андреа Налес

Андреа Налес

СДПГ переживает серьезнейший кризис. После горького поражения на выборах возникает вопрос: останется ли Андреа Налес на посту главы партии и лидера фракции социал-демократов в парламенте ФРГ? Ведь она полностью несет ответственность за нынешние результаты выборов. Но, похоже, Налес не намерена сдаваться. И на то есть много причин.

Во-первых, ей все же удалось добиться определенного спокойствия внутри партии, раздираемой внутренними конфликтами, а во-вторых, у нее нет преемника или преемницы. Кроме того, осенью этого года в трех федеральных землях - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге - пройдут выборы в ландтаги. Менять лидера партии накануне выборов было бы слишком рискованно. Несколько дней назад курсировали слухи о том, что однопартийцы хотят сместить Налес. Внутри СДПГ число недовольных ею растет. В любом случае двойное поражение - на выборах в ландтаг Бремена и в Европарламент - не останется без последствий, полагает генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Как повлияют на Крамп-Карренбауэр результаты ХДС

Выборы в Европарламент стали поражением и для партии ХДC, которая потеряла около 7 процентных пунктов по сравнению с выборами 2014 года. С декабря прошлого года партию возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Именно она, а не канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), которая не принимала участие в избирательной кампании по выборам в Европарламент, несет ответственность за плохие результаты голосования.

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"Эти результаты выборов - совершенно не те, которые должны устраивать нас как народную партию", - заявила Крамп-Карренбауэр. Многие ожидают, что новая глава ХДС сменит Меркель на посту канцлера, но выйти из тени Меркель ей пока так и не удалось. Свой первый серьезный политический экзамен АКК не сдала. Тем не менее 26 мая она все же смогла поделиться и хорошей новостью: ХДС победила на выборах в Бремене - впервые за свою историю.

Итоги мелких партий никого не удивили

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) рассчитывали на лучший результат в ходе нынешних выборов в Европаралмент, но в итоге набрали чуть более 10 процентов голосов избирателей. Это связано со скандалами вокруг пожертвования средств, в которых оказались замешаны правые популисты. Кроме того, их центральная тема на прошлых выборах в бундестаг - миграционная политика - уже утратила свою значимость.

Не достигли своей цели и свободные демократы из СвДП. На этих выборах в Европарламент они хотели утроить свой результат, который пять лет назад достиг своей худшей исторической отметки. Но партия получила 5,5 процента голосов, что не добавило ей привлекательности в качестве возможного партнера для создания коалиции в Берлине. Партия "Левые" выступила на этих выборах в рядах евроскептиков, и это, очевидно, плохо сказалось на ее результатах.

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