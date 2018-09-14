Выборы в Европарламент-2019. У кого больше шансов?

В мае 2019 года пройдут выборы в Европарламент. Раскол внутри его крупнейшей фракции христианских демократов ЕНП может усилить позиции правых популистов. Какую роль в этом играет Виктор Орбан?
8 фракций и политических групп представлены на сегодняшний день в Европарламенте. Самая крупная из них - фракция христианских демократов Европейской народной партии (ЕНП). К ней относятся 218 из 751 депутата Европарламента. Возглавляет фракцию Манфред Вебер (Manfred Weber) из немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС).
Какую роль в расколе фракции играет Орбан?
После того, как 12 сентября Европарламент одобрил штрафную процедуру в отношении Венгрии из-за нарушения Будапештом принципов правового государства, крупнейшей фракции в парламенте грозит раскол.
100 христианских демократов одобрили штрафные меры против Венгрии. В ответ на это 12 депутатов от венгерской партии правых популистов "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", председателем которой является премьер-министр страны Виктор Орбан, могут выйти из фракции.
Ее глава Манфред Вебер, также проголосовавший за штрафные меры в отношении Венгрии, отвечая на вопрос о возможном выходе депутатов "ФИДЕС" из фракции, заявил в интервью DW, что необходим диалог, причем на новом уровне. "Раньше парламент Венгрии всегда был готов к компромиссам. Сейчас мы этого не видим. Поэтому нам необходим диалог", - подчеркнул глава фракции. Но для этого нужно дождаться решения Совета ЕС, которое станет известно не ранее чем в мае будущего года, после того, как пройдут выборы в Европарламент.
Чем грозит выход депутатов "ФИДЕС" из фракции ЕНП
Между тем правые популисты из партии Орбана вовсе не являются изгоями в Европарламенте. Так, против штрафной процедуры в отношении Венгрии проголосовали многие члены фракции христианских демократов из Австрии и Италии, где сильны правые популисты, а также из Испании и ФРГ - преимущественно из партии ХСС.
А депутат от британской "Партии независимого Соединенного Королевства" Найджел Фараж, ярый сторонник "Брекзит", даже предложил Орбану сформировать новый политический лагерь противников Евросоюза. Орбан пока отказался.
Кроме того, с предложением создать новую фракцию к Орбану обратился и глава правопопулистской Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе. Привлекая к сотрудничеству правых популистов из французского "Национального объединения" Марин Ле Пен, немецкой "Альтернативы для Германии", "Шведских демократов" и нидерландской Партии свободы Герта Вилдерса, Штрахе пытается получить большинство голосов в Европарламенте. В этом ему может помочь и итальянская праворадикальная партия "Лига", (секретарем является Маттео Сальвини), которая на предстоящих выборах, возможно, тоже получит места в Европарламенте.
На этом фоне выход венгерских депутатов от "ФИДЕС" из фракции ЕНП может не просто привести к расколу внутри нее, но и способствовать тому, что правые популисты станут крупной фракцией, конкурирующей в Европарламенте с консерваторами и социал-демократами.
Как Орбан может повлиять на миграционную политику ЕС?
Виктор Орбан уже заявил о том, что в ходе выборов в Европарламент в 2019 году речь будет идти, прежде всего, о теме миграции. И в этом вопросе премьер Венгрии, скорее, на стороне итальянского главы МВД Сальвини, выступающего за жесткое ограничение миграции, нежели на стороне христианских демократов. Антимигрантская позиция Орбана может сыграть решающую роль в том, останется ли ФИДЕС в рядах ЕНП.
А от этого будет зависеть, каким будет предстоящий в ноябре съезд партии, на котором ожидается официальное выдвижение в качестве главного кандидата на выборах от ЕНП Манфреда Вебера. Орбана считают одним из его противников. От того, останутся ли христианские демократы после выборов крупнейшей фракцией в Европарламенте, зависит, возглавит ли Вебер Еврокомиссию. О своем решении баллотироваться в председатели Еврокомиссии от Европейской народной партии он заявил в начале сентября.
Кто остановит правых популистов
Конкуренцию правым популистам на выборах в Европарламент могут составить либералы. Сторонники ЕС делают ставку на французского президента Эмманюэля Макрона, который в сотрудничестве с главой фракции либералов Ги Верхофстадтом намерен создать новую либеральную фракцию. Правда, пока не совсем понятно, сколько мандатов в Европарламенте получат депутаты от движения "Республика на марше", созданное Макроном.
В настоящее время либералы являются четвертой по численности фракцией в Европарламенте, в которую входят 68 депутатов. По словам французского либерала Тьери Корнье, который поддерживает Макрона, хотя и не является членом его партии, "позиции правых популистов будут очень сильны на предстоящих выборах в Европарламент". "Поэтому важно, чтобы мы, сторонники ЕС, тоже были сильны", - говорит Корнье.
Если Макрону удастся создать новую либеральную фракцию, в нее войдут также бельгийцы, немцы, итальянцы и другие. И это будет новый формат либеральных сил в Европарламенте, полагает Тьери Корнье. При успешном объединении всех либеральных сил и формировании крупнейшей фракции в Европарламенте ее глава может даже претендовать на пост председателя Еврокомиссии. Но это не столь важно, убежден французский депутат. Важно то, что либералы будут являться противовесом для правых популистов.
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