Выборы в Европарламент: важны, но не драматичны

26 мая пройдут судьбоносные для всего европейского континента выборы, заявил на последнем пленарном заседании перед выборами в Европейский парламент (ЕП) глава фракции христианских демократов в ЕП Манфред Вебер (Manfred Weber). Не только Вебер, основной кандидат немецких консерваторов на этих выборах, но и другие политики, представляющие разные силы и течения, называют предстоящее голосование определяющим для судьбы Европы.

Для Вебера, который стремится занять пост главы Еврокомиссии, майские выборы - это поединок между проевропейскими силами и правыми популистами. Если победят евроскептики, это будет означать конец Европы в ее нынешнем виде, полагает Вебер. "Европа, в которой мы сегодня живем, это хорошая, благополучная Европа. Мы не дадим националистам разрушить ее", - заявил он.

Никогда еще с момента образования ЕС в странах, входящих в него, не было столько правых популистов и евроскептиков, как сейчас. Согласно данным соцопросов, они могут получить около 20 процентов мандатов в Европарламенте.

Европа Орбана или Макрона?

Для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, придерживающегося национально-консервативных взглядов, на предстоящих выборах речь идет о борьбе между "нелиберальными демократами", которых он представляет, и либеральными. Последние, как полагают Орбан и его сторонники, хотят "исламизировать" население Европы, не ограничивая поток мигрантов. Премьера Венгрии поддерживают немецкие, французские, датские и итальянские правые популисты, которые объединились в альянс правых сил.

Маттео Сальвини и Виктор Орбан

"Мы должны понять, что Европа оказалась на историческом перепутье", - подчеркнул Виктор Орбан в своей речи в честь национального праздника в Венгрии. По его словам, "кто принимает нелегальных мигрантов и беженцев, тот создает нации со смешанными расами". В таких странах, считает Орбан, "могут исчезнуть исторические традиции и возникнуть новый миропорядок".

Главный враг правых популистов, среди которых венгерский премьер Орбан, итальянский министр внутренних дел Сальвини, и скандальный австрийский политик Штрахе, - это президент Франции Эмманюэль Макрон. Он объявил им борьбу, требуя возрождения Европы, солидарности и сопереживания. Но и для самого Макрона, который предлагает реформировать ЕС, нынешние выборы чрезвычайно важны. "Самая важная борьба на этих выборах развернется между теми, кто верит в Европу, и теми, кто в нее не верит", - заявил французский президент, выступая в преддверии выборов перед членами своей партии.

Миграция и другие болевые точки европейцев

Рабочие места, миграция, защита климата, международная торговля, усиление роли Европы в мире - темы, которыми в ближайшее время должен усиленно заняться Евросоюз, говорят представители крупных проевропейских партий.

Манфред Вебер

Программы их кандидатов - немецкого христианского демократа Манфреда Вебера и нидерландского социал-демократа Франса Тиммерманса - мало чем отличаются. В частности, оба убеждены в необходимости партнерства с африканским континентом и инвестиций в страны, откуда идет основной поток мигрантов.

В свою очередь для правых популистов самая важная тема - ограничение потока мигрантов, в том числе путем закрытия европейских границ. "Создать большинство, которое выступает против миграции, является для нас важной целью. И мы внесем в это свой вклад", - заверил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Правые популисты обещают своим избирателям совсем другую Европу, в которой национальные государства вновь обретут якобы потерянные права и лишат Брюссель власти.

Франс Тиммерман, занимающий в данный момент пост зампредседателя Еврокомиссии, считает это абсурдом. "Мы не отдадим экстремистам власть в Европе. Это решение, которое определит судьбу европейцев. Это ваше решение. Вы решаете, какой будет Европа в ближайшем будущем", - указал Тиммерманс в ходе предвыборных телевизионных дебатов, обращаясь к избирателям.

У ЕС есть силы противостоять правым популистам

Новый состав Европарламента заставит христианских демократов, социал-демократов, либеральных демократов и "зеленых" действовать сообща, создав большую коалицию, считает Янис Эммануилидис из брюссельского аналитического центра European Policy Centre. Но после этих выборов Евросоюз не изменит свой курс радикально. "Мы не увидим того, как Европу передадут в руки врагов. Следует относиться ко всему критично, но не стоит слишком преувеличивать все происходящее и видеть все в негативном свете. За последние годы ЕС продемонстрировал свою силу противостоять определенным событиям. Так будет продолжаться и в будущем", - прогнозирует Эммануилидис.

После того как удалось преодолеть долговой и миграционный кризисы в странах ЕС, задачей нового состава Европарламента будет решение таких проблем, как отношения с США, Россией и Китаем. "Будут возникать новые кризисы. Сегодня никто не знает, появятся ли они на почве старых проблем, или же Европа столкнется с новыми вызовами. Необходимо подготовиться к тому, чтобы их преодолеть", - говорит Янис Эммануилидис.

Европейский Союз после выборов в Европарламент должен сосредоточить на экономическом развитии и на том, как соблюсти баланс между богатыми странами на севере Европы и бедными на юге, считает эксперт Центра европейских политических исследований Карел Ланоо. Только таким образом можно решить проблему усиливающегося популизма в бедных странах ЕС. Европе необходима интеграция, полагает он.

"Самое важное - усилить единый европейский рынок и торговлю за пределами ЕС. Наши внутренние задачи - развитие цифровой экономики, энергетическая политика и укрепление свобод", - добавляет Ланоо. Во внешней политике Европа столкнулась с угрозой в лице президента США Трампа, который пытается ограничить свободную торговлю, а значит, для ЕС могут быть введены новые таможенные пошлины.

Европейцам нужно наслаждаться демократией

Последний шанс, решающее голосование, ЕС на распутье - так называют предстоящие выборы в Европарламент, рисуя драматическую картину. Безусловно, эти выборы важны, считает пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас, но все же не стоит преувеличивать их значение.

"Я уже несколько лет в европейской политике. И я не помню выборов, в преддверии которых не говорили бы, что Европа стоит на распутье. В таком состоянии мы вообще-то находимся всегда. И это хорошо", - сообщил Шинас в интервью телеканалу Euronews. "Нам не нужно слишком драматично относиться к европейским выборам. Все это - моменты европейской демократии, и мы должны ими наслаждаться", - заключил он.

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