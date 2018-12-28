 Выборы в ДРК проходят на фоне сотен вспышек насилия | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.12.2018

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Мир

Выборы в ДРК проходят на фоне сотен вспышек насилия

Если выборы в Конго сочтут легитимными, то впервые с признания независимости в 1960 году там состоится мирная передача власти. Bloomberg утверждал, что Кремль распространяет влияние на богатую ископаемыми страну.

Выборы в ДРК

Выборы в ДРК

Выборы президента Демократической Республики Конго проходят в воскресенье, 30 декабря, на фоне сообщений наблюдателей о вспышках насилия и поломке устройств для голосования и подсчета голосов.

Как передали в ходе общения с журналистами в Киншасе представители Национальной епископальной конференции Конго (CENCO), выступающие в роли наблюдателей, на 60 тысячах избирательных участков по всей стране были признаны неработающими около 540 автоматических урн для голосования. Десятки участков в столице ДРК не открылись даже через несколько часов после официального начала выборов, лишив пришедших возможности проголосовать, на некоторых участках отсутствуют списки избирателей.

Почти 200 случаев насилия

Кроме того, на юго-западе и северо-востоке страны были зафиксированы многочисленные инциденты с применением насилия. Так, в провинции Маи-Ндомбе из-за нехватки бюллетеней жители разгромили офис избирательной комиссии.

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В провинции Северное Киву вооруженные повстанцы пытались оказывать давление на избирателей, что привело к закрытию двух избирательных участков. 

Как передало агентство Reuters, в городе Валунгу (провинция Южное Киву), произошли столкновения избирателей с полицией после того, как голосовавшие обвинили официальных лиц в подтасовке бюллетеней. В результате погибли местный житель и сотрудник полиции.

По всей стране, по данным CENCO, было отмечено около 194 случая насилия.

Борьба между тремя фаворитами

Основная борьба за высший пост в государстве развернулась между экс-главой МВД Эмманюэлем Рамазани Шадари - ставленником президента Жозефа Кабилы, лидером "Союза за демократию и социальный прогресс" Феликсом Чисекеди Ва Мулумбой и Мартеном Файюлу, возглавляющим коалицию нескольких оппозиционных сил "Ламука".

Шадари: "Я уже победил"

В беседе с DW Шадари выразил уверенность в собственном триумфе: "Я уже победил. Вы видели мою избирательную кампанию и то, как она проходила. Меня изберут. С сегодняшнего вечера я стану президентом".

Между тем, по данным Независимой избирательной комиссии (CENI) ДРК, первые официальные итоги выборов ожидаются не ранее, чем 6 января 2019 года.

Если результаты выборов будут признаны, то в стране впервые с момента провозглашения независимости в 1960 году состоится мирная передача власти.

Всеобщие выборы в ДРК и "повар Путина"

В ДРК должны быть избраны новый президент страны, парламент, а также местные законодательные органы власти. Изначально голосование было запланировано на 23 декабря, однако оно было перенесено на неделю из-за пожара, уничтожившего избирательные бюллетени и часть оборудования.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, как российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией "Вагнер", помогает Кремлю "распространять российское влияние" на ДРК, богатую полезными ископаемыми. 

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    Автор: Людгер Шадомски, Марина Барановская


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