Выборы в Баварии пошатнули позиции канцлера Меркель

В воскресенье, 14 октября, в Баварии выбирали новый земельный парламент - ландтаг. Это были первые региональные выборы после формирования весной этого года четвертого правительства канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), а потому считаются подведением первого промежуточного итога работы и ее кабинета министров.

В немецкую правительственную коалицию входят три партии: Христианско-демократический Союз (ХДС) самой Меркель, баварский Христианско-социальный Союз (ХСС), в котором председательствует ее министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Первые две партии формируют единый консервативный блок. И именно судьба ХСС, который привык править в Баварии, как правило, единолично, без коалиционного партнера, как во всех других федеральных землях, решалась на выборах в это воскресенье. А с ней - и судьба Ангелы Меркель.

Кто будет партнером ХСС?

ХСС не только лишился абсолютного большинства в баварском ландтаге - а значит, и возможности формировать однопартийное правительство, - но и собрал так мало голосов, как не собирал с 1950 года. По предварительным данным - чуть больше 37 процентов. Баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) свой пост сохранит, но его будущее правительство будет коалиционным. Кого он возьмет в партнеры, пока неясно. Математически и политически возможными представляются два варианта.

Маркус Зёдер и лидер "Свободных избирателей" Хуберт Айвангер

Идеологически ближе всего к ХСС региональная партия "Свободные избиратели" (Freie Wähler), которая получила более 11 процентов голосов, расширив свое представительство в земельном парламенте. Эту партию называют "ХСС маленького человека". В баварском ландтаге такая коалиция - по предварительным результатам - имела бы большинство с перевесом в восемь голосов.

Более стабильным стало бы правительство ХСС с участием "зеленых", которые более чем удвоили свой результат по сравнению с выборами 2013 года. "Зеленые" вышли на второе место - почти 18 процентов. Раньше эта партия считалась своего рода естественным союзником социал-демократов. Но в последние годы перестали быть экзотикой и ее правительственные союзы с консерваторами, а в Баден-Вюртемберге "зеленые" выступают даже в роли ведущей политической силы в коалиции с ХДС и замещают здесь должность премьер-министра.

Глава МВД в роли стрелочника

На земельных выборах в Германии речь идет преимущественно о местных проблемах. Но в этот раз едва ли не доминирующей была тема разлада в центральном правительстве, а точнее - конфликт между канцлером и министром внутренних дел.

Хорст Зеехофер в роли стрелочника?

На этих двух политиков, которые, собственно, прямого отношения к выборам в Баварии даже не имели, местные избиратели, в том числе сторонники ХСС, возлагают, по данным социологов, главную ответственность за обвальное снижение рейтинга ХСС. Причем на Зеехофера, выступающего в роли зачинщика споров с канцлером, в большей степени, чем на Меркель.

Какие выводы извлечет Зеехофер или - за него - ХСС? Руководящие органы партии могут сместить его с поста председателя и потребовать отставки с поста министра внутренних дел. Будь то добровольный или вынужденный уход Зеехофера из центрального правительства прибавил бы немало хлопот Ангелы Меркель. Если же он останется, канцлеру придется и далее иметь дело с непредсказуемым и охочим до конфликтов главой МВД.

Наблюдатели, кроме того, не исключают, что ХСС, будучи региональной партией, во имя сохранения позиций в Баварии пожертвует своей ролью в центральном правительстве и расторгнет блок с ХДС. Такая попытка в истории немецких консерваторов однажды уже предпринималась. Теперь это означало бы конец и правительственной коалиции Ангелы Меркель, и блока ХДС/ХСС.

Останутся ли в правительстве социал-демократы?

Но после выборов в Баварии для четвертого правительства Меркель возросла угроза и с другой стороны.

СДПГ пошла на возобновление правительственной коалиции с консерваторами скрепя сердце. Многие социал-демократы, причем не только рядовые, по-прежнему считают, что в правительственных "объятиях" канцлера они рискуют превратиться в маргинальную политическую силу. Результат СДПГ в Баварии подтверждает такие опасения.

Эта партия, которая все последние десятилетия всегда была главным соперником консерваторов в Баварии и других федеральных землях на западе Германии, скатилась со второго сразу на пятое место, уступив не только "зеленым" и "Свободным избирателям", но и правопопулистской "Альтернативе для Германии". Такой плачевный результат неминуемо приведет к возобновлению дискуссии в партии о необходимости выхода из правительственной коалиции для того, чтобы снова собраться с силами в оппозиции.

Ангела Меркель на грани отставки?

Для партии самой Ангелы Меркель - ХДС - нелегкое испытание предстоит через две недели.

28 октября пройдут выборы в федеральной земле Гессен, правительство которой (кстати, на пару с "зелеными") возглавляет верный и абсолютно лояльный соратник Ангелы Меркель Фолькер Буффье (Volker Bouffier). Опросы и ему сулят существенные потери - как и представителю ХСС в Баварии Маркусу Зёдеру.

Если прогнозы для Гессена оправдаются, то местные христианские демократы тоже начнут искать виновного. И им, скорее всего, окажется сама Ангела Меркель. Консерваторы уже и сейчас вслух спрашивают, тот ли она лидер, который способен вернуть консерваторам былое доверие избирателей. Ведь не далее, как по итогам всеобщих парламентских выборов 2013 года, консервативному блоку не хватило всего-то пяти депутатских мандатов до абсолютного большинства в бундестаге.

В начале декабря в Гамбурге пройдет очередной съезд ХДС, на котором Меркель намерена переизбраться председателем партии. Впервые у нее будет соперник. И даже не один. Если после провала ХСС в Баварии и христианские демократы в Гессене понесут столь же чувствительные потери, то, считают в Берлине, делегаты съезда могут и не переизбрать Меркель своим председателем. Для нее же посты председателя ХДС и канцлера неразделимы, уход с одного будут означать и отставку с другого.

Смотрите также:

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и пиво В 2016 году в Германии отпраздновали 500-летие баварского закона о чистоте пива - райнхайтсгебот 1516 года, действие которого позже распространилось на территорию всей Германии. Эта фотография была сделана во время торжественной церемонии в городе Ингольштадт.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и искусство Такой видит канцлера Германии американская художница Элизабет Пейтон, известная своими стилизованными портретами знаменитостей. Портрет был написан в 2017 году.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и дебаты Эта фотография была сделана во время единственного ТВ-поединка Ангелы Меркель и Мартина Шульца в начале сентября 2017 года в ходе предвыборной кампании в бундестаг.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и эльфы Впервые в 2017 году Ангела Меркель открыла международную ярмарку видеоигр Gamescom в Кельне. Компанию ей составили эльфы и другие персонажи компьютерных игр.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель не страшны акулы В новом институте IMWS Общества имени Фраунгофера в городе Галле проводят исследования в области биосистемной инженерии и материаловедения. Присутствовавшие на месте репортеры не смогли удержаться от соблазна сфотографировать канцлера, когда она проходила мимо изображенной на стене акулы.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель на карнавале Федеральный канцлер - частый гость карнавальных шествий. Правда, в данном случае речь идет не о личном участии, а о сатирических повозках. На этой фотографии, сделанной в феврале 2016 года в Дюссельдорфе, Ангелу Меркель накрывает "волна беженцев".

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и насекомые А такой представили Ангелу Меркель на карнавале в Кельне в феврале 2017 года. Канцлер изображена божьей коровкой, а ее соперник, лидер СДПГ Мартин Шульц (Martin Schulz) - пчелой.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и подводный диверсант В январе 2016 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила военно-морскую базу в Киле. Этот снимок был сделан во время разговора со служащим подразделения подводных диверсантов - немецких "морских котиков".

Нестандартные будни Ангелы Меркель "I'll be back" Эта фотография была сделана в Немецком центре аэрокосмических исследований (DLR) во время осмотра одной из научных лабораторий. В качестве подписи к снимку могла бы прекрасно подойти крылатая фраза из "Терминатора".

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и дети Ангела Меркель, как известно, до начала своей политической карьеры была ученым-физиком. В июне 2016 года по случаю "Дня маленького ученого" она посетила один из берлинских детских садов, где приняла участие в проведении экспериментов. Эта фотография агентства dpa была сделана во время приготовления лимонада.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и лотерея Томбола - вид вещевой лотереи, популярной на вечеринках и общественных мероприятиях. Прибыль часто идет на благотворительные цели. В июле Ангела Меркель посетила летний праздник в столичном представительстве земли Баден-Вюртемберг в Берлине. Этот снимок агентства dpa был сделан в тот момент, когда она как раз покупала пару билетиков. Улыбнулась ли канцлеру удача, агентство не сообщает.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и лабрадор Кто сказал, что Меркель боится собак? Снимок сделан в Италии, где в конце августа 2016 года немецкий канцлер посетила один из районов, пострадавших от разрушительного землетрясения.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Сладкая Меркель Эта фотография агентства dpa была сделана в Эрфурте во время Международной кулинарной олимпиады в конце октября 2016 года. На ней изображена работа турецких участников из кондитерской T. Geckil.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и юные пожарные Канцлер встретилась с подрастающими пожарными в берлинском районе Веддинг. Кто-то тушит пожары, кто-то тушит кризисы.

Нестандартные будни Ангелы Меркель Меркель и Буш-художник Меркель не раз становилась музой для известных художников, писателей, поэтов, режиссеров. Такой ее увидел и отобразил в красках живописец-любитель Джордж Буш-младший, 43-й президент США. Автор: Максим Нелюбин, Ксения Сафронова

