 Вулкан, клоны и астрономия: каково быть ученым в Северной Корее | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 07.03.2019

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Мир

Вулкан, клоны и астрономия: каково быть ученым в Северной Корее

Хотя Пхеньян находится в политической изоляции, в сфере науки дела обстоят далеко не столь мрачно. Западные ученые пытаются сотрудничать с коллегами из КНДР, несмотря на все преграды.

Кратерное озеро Тяньчи (Чхонджи) на горе Пэктусан

Кратерное озеро Тяньчи (Чхонджи) на горе Пэктусан

В июле 2004 года Ричард Стоун - в то время редактор научно-популярного журнала Science - впервые отправился в Северную Корею. "У США нет дипломатических отношений с КНДР. Формально обе страны все еще находятся в состоянии войны", - отмечает Стоун в беседе с DW. Поэтому как журналисту и гражданину США получить северокорейскую визу ему бы было непросто. Но журналисту повезло: в посольстве КНДР в России он познакомился с северокорейским научным атташе и получил официальное приглашение посетить страну. 

По приезду в КНРД Стоун попал в совершенно другой мир. "Исследователи работали в своего рода пузыре, - рассказывает журналист. - Они не могли посещать конференции и вести дискуссии с зарубежными учеными, а их научная литература в основном состояла из фотокопий западных журналов, изданных до 1991 года".

И все же редактор наткнулся на интересные научно-исследовательские проекты, в том числе и не связанные с разработкой ядерного оружия. Так, северокорейцам ученым, по всей видимости, уже на раннем этапе удалось клонировать кроликов. "Они показали мне кроликов, и они действительно были похожи на оригинал как две капли воды, - смеется Стоун. - Но, разумеется, результаты их исследований не были опубликованы в научных журналах, поэтому я должен был просто поверить им на слово".

Сотрудничество с КНДР: начало новой эры?

Сегодня наука КНДР находится в гораздо меньшей изоляции, чем прежде, отмечает Ричард Стоун. Ныне он является членом Национального комитета по Северной Корее - американской некоммерческой организации, созданной с целью налаживания контактов между Вашингтоном и Пхеньяном.

"С 2004 года я неоднократно посещал КНДР и наблюдал за тем, как северокорейское научно-исследовательское сообщество открывается для остального мира. Северокорейские ученые теперь имеют более широкий доступ к научной литературе, а государство признает, что в основе научной деятельности лежит сотрудничество", - рассказывает Стоун.

Участники сессии Американской ассоциации содействия развитию науки, посвященной сотрудничеству с КНДР

Участники сессии Американской ассоциации содействия развитию науки, посвященной сотрудничеству с КНДР

Сегодня сотрудничество с исследователями из КНДР развивается столь быстрыми темпами, что в соседней Южной Корее даже называют это "началом новой эпохи". Южнокорейские ученые даже организовали отдельную сессию, посвященную налаживанию связей с Пхеньяном, в рамках заседания Американской ассоциации содействия развитию науки (АААS) в Вашингтоне в середине февраля. Впрочем, ни один представитель КНДР на ней не присутствовал: гражданам этой страны до сих пор крайне сложно въехать в США.

Совместная обсерватория двух Корей

В ходе встречи AAAS исследователь южнокорейского Института астрономии и космических наук (KASI) Ян Хончин представил аудитории свой амбициозный проект - создание совместной с КНДР обсерватории на северокорейской территории. По его замыслу, она должна быть расположена на горе Пэктусан на границе с Китаем: ее высота достигает более 2700 метров. "Это самая высокая гора на Корейском полуострове с очень хорошей видимостью", - поясняет Ян.

Южнокорейский астроном Ян Хончин Ян представляет свой план по созданию совместной обсерватории с КНДР

Южнокорейский астроном Ян Хончин планирует создать совместную обсерваторию с КНДР

Условия для реализации такого проекта можно назвать весьма благоприятными: в 2012 году Северная Корея вновь присоединилась к Международному астрономическому союзу (IAU) - всемирной ассоциации астрономов со штаб-квартирой в Париже. В 1996 году Пхеньян был исключен из IAU за неуплату членских взносов.

"Я очень рад, что они возобновили свое членство в IAU", - отмечает экс-глава астрономической обсерватории в голландском городе Лейдене и бывший зампредседателя IAU Джордж Майли. Несколько лет назад Лейденский институт посетили и два приглашенных исследователя из Северной Кореи, рассказывает он.

Кратерное озеро Тяньчи (Чхонджи) на горе Пэктусан

Последние извержение вулкана Пэктусан произошло в 1903 году

Гора Пэктусан - дремлющий вулкан

Между тем гора Пэктусан - не только подходящее место для обсерватории, но и потенциально активный вулкан. Считается, что его извержение в 946 году стало одним из трех крупнейших извержений вулканов за последние 10 000 лет, подчеркивает Ричард Стоун.

С 2002 года на месте бывшего извержения участились землетрясения и гора заметно вздулась - вероятно, из-за скопления магмы внутри. По словам Стоуна, новое крупное извержение затронуло бы не только Китай, но и Южную Корею и даже Японию.

В то же время вулкан малоизучен, отмечает он. По просьбе властей КНДР Стоун в 2011 году впервые привез в страну британских вулканологов и сейсмологов. Они установили на вулкан несколько сейсмометров для составления изображения магматических очагов внутри горы. Обработкой данных занимались, в том числе, и северокорейские ученые, рассказывает Ричард Стоун.

Jahrtausendausbruch am Vulkan Paektusan (Richard Stone)

Британские ученые собирают образцы горных пород, выброшенных во время извержения вулкана Пэктусан

Исследования без интернета

Как бы то ни было, проводить исследования в КНДР и сотрудничать с исследователями из этой страны до сих пор остается весьма нелегкой задачей. К примеру, ученые в КНДР практически не имеют доступа к интернету, отмечает Стоун. Это затрудняет обмен данными с партнерами.

Контекст

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Кроме того, из-за санкций в отношении Пхеньяна исследовательские проекты требуют большой подготовки, особенно если в них принимают участие представители США. "Вам нужно будет убедить американское правительство в важности данного проекта, а также в том, что он не противоречит национальным интересам США - прежде всего, не способствует реализации северокорейской программы по созданию оружия массового уничтожения", - поясняет Ричард Стоун.

Сеул и Пхеньян: прямое общение запрещено

С трудностями регулярно сталкивается и южнокорейский ученый Ян Хончин. Несмотря на то, что он и его северокорейские коллеги планируют создать совместную обсерваторию, они еще ни разу не разговаривали лицом к лицу. Жителям Южной Кореи запрещено напрямую общаться со своими северокорейскими соседями. "Все происходит через министерство объединения Южной Кореи, которое затем направляет наше сообщение северокорейской стороне", - поясняет Ян в беседе с DW. Этот процесс нельзя назвать простым и быстрым, добавляет он.

Впрочем, ученый настроен весьма оптимистично. Он уверен, что политическая ситуация вокруг КНДР улучшится, и он сможет наконец поехать в Северную Корею, чтобы встретиться со своими партнерами - даже если обсерватория к тому времени будет уже построена. Он также надеется, что представители КНДР примут участие в следующей встрече Международного астрономического союза, которая состоится в Южной Корее  в 2021 году.

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