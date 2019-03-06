Вулкан, клоны и астрономия: каково быть ученым в Северной Корее

В июле 2004 года Ричард Стоун - в то время редактор научно-популярного журнала Science - впервые отправился в Северную Корею. "У США нет дипломатических отношений с КНДР. Формально обе страны все еще находятся в состоянии войны", - отмечает Стоун в беседе с DW. Поэтому как журналисту и гражданину США получить северокорейскую визу ему бы было непросто. Но журналисту повезло: в посольстве КНДР в России он познакомился с северокорейским научным атташе и получил официальное приглашение посетить страну.

По приезду в КНРД Стоун попал в совершенно другой мир. "Исследователи работали в своего рода пузыре, - рассказывает журналист. - Они не могли посещать конференции и вести дискуссии с зарубежными учеными, а их научная литература в основном состояла из фотокопий западных журналов, изданных до 1991 года".

И все же редактор наткнулся на интересные научно-исследовательские проекты, в том числе и не связанные с разработкой ядерного оружия. Так, северокорейцам ученым, по всей видимости, уже на раннем этапе удалось клонировать кроликов. "Они показали мне кроликов, и они действительно были похожи на оригинал как две капли воды, - смеется Стоун. - Но, разумеется, результаты их исследований не были опубликованы в научных журналах, поэтому я должен был просто поверить им на слово".

Сотрудничество с КНДР: начало новой эры?

Сегодня наука КНДР находится в гораздо меньшей изоляции, чем прежде, отмечает Ричард Стоун. Ныне он является членом Национального комитета по Северной Корее - американской некоммерческой организации, созданной с целью налаживания контактов между Вашингтоном и Пхеньяном.

"С 2004 года я неоднократно посещал КНДР и наблюдал за тем, как северокорейское научно-исследовательское сообщество открывается для остального мира. Северокорейские ученые теперь имеют более широкий доступ к научной литературе, а государство признает, что в основе научной деятельности лежит сотрудничество", - рассказывает Стоун.

Участники сессии Американской ассоциации содействия развитию науки, посвященной сотрудничеству с КНДР

Сегодня сотрудничество с исследователями из КНДР развивается столь быстрыми темпами, что в соседней Южной Корее даже называют это "началом новой эпохи". Южнокорейские ученые даже организовали отдельную сессию, посвященную налаживанию связей с Пхеньяном, в рамках заседания Американской ассоциации содействия развитию науки (АААS) в Вашингтоне в середине февраля. Впрочем, ни один представитель КНДР на ней не присутствовал: гражданам этой страны до сих пор крайне сложно въехать в США.

Совместная обсерватория двух Корей

В ходе встречи AAAS исследователь южнокорейского Института астрономии и космических наук (KASI) Ян Хончин представил аудитории свой амбициозный проект - создание совместной с КНДР обсерватории на северокорейской территории. По его замыслу, она должна быть расположена на горе Пэктусан на границе с Китаем: ее высота достигает более 2700 метров. "Это самая высокая гора на Корейском полуострове с очень хорошей видимостью", - поясняет Ян.

Южнокорейский астроном Ян Хончин планирует создать совместную обсерваторию с КНДР

Условия для реализации такого проекта можно назвать весьма благоприятными: в 2012 году Северная Корея вновь присоединилась к Международному астрономическому союзу (IAU) - всемирной ассоциации астрономов со штаб-квартирой в Париже. В 1996 году Пхеньян был исключен из IAU за неуплату членских взносов.

"Я очень рад, что они возобновили свое членство в IAU", - отмечает экс-глава астрономической обсерватории в голландском городе Лейдене и бывший зампредседателя IAU Джордж Майли. Несколько лет назад Лейденский институт посетили и два приглашенных исследователя из Северной Кореи, рассказывает он.

Последние извержение вулкана Пэктусан произошло в 1903 году

Гора Пэктусан - дремлющий вулкан

Между тем гора Пэктусан - не только подходящее место для обсерватории, но и потенциально активный вулкан. Считается, что его извержение в 946 году стало одним из трех крупнейших извержений вулканов за последние 10 000 лет, подчеркивает Ричард Стоун.

С 2002 года на месте бывшего извержения участились землетрясения и гора заметно вздулась - вероятно, из-за скопления магмы внутри. По словам Стоуна, новое крупное извержение затронуло бы не только Китай, но и Южную Корею и даже Японию.

В то же время вулкан малоизучен, отмечает он. По просьбе властей КНДР Стоун в 2011 году впервые привез в страну британских вулканологов и сейсмологов. Они установили на вулкан несколько сейсмометров для составления изображения магматических очагов внутри горы. Обработкой данных занимались, в том числе, и северокорейские ученые, рассказывает Ричард Стоун.

Британские ученые собирают образцы горных пород, выброшенных во время извержения вулкана Пэктусан

Исследования без интернета

Как бы то ни было, проводить исследования в КНДР и сотрудничать с исследователями из этой страны до сих пор остается весьма нелегкой задачей. К примеру, ученые в КНДР практически не имеют доступа к интернету, отмечает Стоун. Это затрудняет обмен данными с партнерами.

Кроме того, из-за санкций в отношении Пхеньяна исследовательские проекты требуют большой подготовки, особенно если в них принимают участие представители США. "Вам нужно будет убедить американское правительство в важности данного проекта, а также в том, что он не противоречит национальным интересам США - прежде всего, не способствует реализации северокорейской программы по созданию оружия массового уничтожения", - поясняет Ричард Стоун.

Сеул и Пхеньян: прямое общение запрещено

С трудностями регулярно сталкивается и южнокорейский ученый Ян Хончин. Несмотря на то, что он и его северокорейские коллеги планируют создать совместную обсерваторию, они еще ни разу не разговаривали лицом к лицу. Жителям Южной Кореи запрещено напрямую общаться со своими северокорейскими соседями. "Все происходит через министерство объединения Южной Кореи, которое затем направляет наше сообщение северокорейской стороне", - поясняет Ян в беседе с DW. Этот процесс нельзя назвать простым и быстрым, добавляет он.

Впрочем, ученый настроен весьма оптимистично. Он уверен, что политическая ситуация вокруг КНДР улучшится, и он сможет наконец поехать в Северную Корею, чтобы встретиться со своими партнерами - даже если обсерватория к тому времени будет уже построена. Он также надеется, что представители КНДР примут участие в следующей встрече Международного астрономического союза, которая состоится в Южной Корее в 2021 году.

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