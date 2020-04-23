 ВТО раскритиковала ограничения на экспорт медицинских товаров | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.04.2020

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Мир

ВТО раскритиковала ограничения на экспорт медицинских товаров

Ограничения на вывоз медицинской продукции, введенные многими странами из-за пандемии коронавируса, могут угрожать цепочке поставок, заявила Всемирная торговая организация.

Бразильские врачи в защитных масках (фото из архива)

Всемирная торговая организация (ВТО) предупредила об опасности для системы снабжения в связи с пандемией коронавируса. Ограничения на экспорт медицинской продукции, которые ввели многие государства, могут угрожать цепочке поставок, говорится в заявлении организации, обнародованном в четверг, 23 апреля.

Как только экономика сможет производить больше, необходимо будет перераспределять запасы "оттуда, где их достаточно, туда, где их не хватает", призвали в ВТО. "Нехватка международного сотрудничества может препятствовать столь необходимой реакции на предложение", - подчеркнули в организации. В ВТО особо отметили, что пик заболевания в разных странах придется на разное время.

Около 80 стран и регионов ввели ограничения на торговлю в связи с распространением коронавируса. В первую очередь это касается защитных медицинских изделий, например масок и очков. В то же время ограничения затрагивают и продажу средств для дезинфекции, медикаментов и тестов для выявления коронавируса. Некоторые страны также ограничили экспорт продуктов питания, мыла и туалетной бумаги. Эти меры призваны побороть национальный дефицит, признают в ВТО. Однако в организации напомнили, что необходимо срочно увеличить производство медицинских товаров.

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  • Берлин

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  • Котбус

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    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

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    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

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    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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