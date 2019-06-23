 ВТО разрешила Пекину ввести миллиардные пошлины на товары из США | Экономические новости из Германии | DW | 01.11.2019

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Экономика

ВТО разрешила Пекину ввести миллиардные пошлины на товары из США

Всемирная торговая организация приняла решение по спору Китая и США 2014 года и указала на нарушение Вашингтоном методологических правил в определении демпинга.

Штаб-квартира ВТО

Штаб-квартира ВТО

Китай имеет право наложить ответные штрафные пошлины на товары и услуги из США в размере почти 3,6 миллиарда долларов в год. В пятницу, 1 ноября, арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве вынес решение по начавшемуся в 2014 году торговому конфликту между двумя странами. К нынешним разногласиям в сфере торговли решение ВТО отношения не имеет.

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Почти шесть лет назад Пекин пожаловался на методологию, с помощью которой США исследовали китайскую экспортную практику и пришли к выводу о демпинге со стороны КНР. Арбитраж ВТО признал правоту Китая и указал на нарушение Вашингтоном ряда правил организации. В ВТО также отметили, что США не изменили эти методы в надлежащее время.

ВТО разрешила США ввести торговые санкции против ЕС

В середине октября ВТО официально одобрила решение США о введении масштабных торговых санкций на товары из Евросоюза из-за получения европейским авиастроительным концерном Airbus незаконных субсидий.

Арбитраж ВТО установил, что Евросоюз и его члены - Великобритания, Франция, Германия и Испания так и не отменили незаконные субсидии для Airbus, которые затрудняли реализацию продукции его американскому конкуренту концерну Boeing. 18 октября США ввели на европейские товары санкции на рекордную сумму в 7,5 миллиарда долларов.

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    Автор: Михаил Бушуев


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