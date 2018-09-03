 ВТБ продал свою ″дочку″ в США ее руководству | Экономические новости из Германии | DW | 03.09.2018

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Экономика

ВТБ продал свою "дочку" в США ее руководству

Руководство подразделения банка ВТБ в США выкупило компанию у российской финансовой группы, которая находится под санкциями Вашингтона.

Logo VTB Bank (Reuters)

Второй по величине российский банк ВТБ продал свое нью-йоркское подразделение VTB Capital Inc. его менеджменту. В заявлении группы ВТБ, обнародованном в понедельник, 3 сентября, в числе причин этого шага называются напряженные отношения между Россией и США.

Контекст

Украинские граждане забрали из работающих на местном рынке и попавших под санкции властей российских банков более 25% депозитов. Нового владельца удалось найти лишь одному из таких банков. (21.03.2018)

В интервью Handelsblatt глава ВТБ объявляет о переезде европейской дочки банка из Вены во Франкфурт и высказывается о западных санкциях, китайских инвестициях и Deutsche Bank. (12.10.2015)

Официально сделка, сумма которой не раскрывается, была совершена 31 августа. После этого компания получила название Xtellus Capital Partners, она будет выполнять функции брокер-дилера для группы ВТБ - самостоятельно предоставлять услуги на рынке акций и ссуд, которые ВТБ сможет перепродавать своим клиентам.

Головной офис ВТБ располагается в Москве, у банка имеются дочерние компании во Франкфурте-на-Майне, Лондоне, Сингапуре, Гонконге, Софии и швейцарском Цуге. С июля 2014 года на ВТБ распространяются санкции США, в апреле 2018 года в санкционный список включен глава банка Андрей Костин.

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    Автор: Ирина Филатова


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