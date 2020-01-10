Вступится ли Россия за Иран и зачем ей Ливия?

Ситуация на Ближнем Востоке станет, как ожидается, одной из ключевых тем, которые канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудит с президентом России Владимиром Путиным в Москве 11 января.

После убийства по приказу президента США Трампа одного из самых влиятельных военачальников Ирана - генерала Касема Сулеймани - и последовавшего за этим ответного ракетного удара Тегерана по двум американским военным базам в Ираке международные СМИ начали активно обсуждать вероятность войны между Ираном и США и даже приближение "третьей мировой". DW спросила двух немецких экспертов по Ближнему Востоку, насколько вероятен наихудший прогноз, какие цели преследуют Россия и США на Ближнем Востоке и увенчаются ли успехом дипломатические усилия Берлина в регионе.

К чему приведет эскалация конфликта США и Ирана

Профессор Гюнтер Майер (Günter Meyer) - председатель Всемирного конгресса по изучению Ближнего Востока. По его мнению, очередной виток напряженности в регионе спровоцировал Дональд Трамп. Однако до открытого военного столкновения Вашингтона и Тегерана в сложившейся ситуации, скорее всего, дело не дойдет, полагает эксперт.

"Обеим сторонам понятно, что точными ракетными ударами Иран может уничтожить военные базы США по всему региону, - говорит Майер. - С другой стороны, военное превосходство США настолько велико, что у Ирана в случае затяжного военного противостояния не осталось бы шансов на политическое и экономическое выживание".

Гюнтер Майер

Выход США в 2018 году в одностороннем порядке из ядерной сделки с Тегераном, а также убийство главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани по приказу Трампа эксперт называет "грубым нарушением международного права", которое дало возможность президенту России Владимиру Путину достичь давно желаемой цели, а именно: подорвать доверие к США в регионе и усилить политическое влияние России на Ближнем Востоке.

В то же время в случае начала войны между Ираном и США Тегерану не стоит надеяться на военную помощь Москвы, считает эксперт. "Путин старается не занимать позицию ни одной из сторон и он точно откажется от военного вмешательства в случае войны", - подчеркивает Майер.

Как Россия поведет себя в Ливии?

Усилить свое геополитическое влияние на Ближнем Востоке Россия стремится и за счет гражданской войны в Ливии, где Москва делает ставку на генерала Хафтара, выступающего против правительства в Триполи, полагает Гюнтер Майер. По его словам, вводить свои вооруженные силы в Ливию Россия не станет, а что касается предполагаемой активности бойцов ЧВК "Вагнера" в этой стране, то их численность в регионе, по оценкам, настолько мала, что Запад позволяет себе до сих пор "никак не реагировать" на соответствующие сообщения.

Свои интересы в Ливии преследует и Турция. Однако Анкару, в отличие от Москвы, в первую очередь интересуют месторождения нефти и газа в восточной части Средиземного моря, говорит эксперт. Хотя Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта в Ливии, столкновение между ними маловероятно, отмечает профессор Майер. Более того, сейчас Москва и Анкара пытаются представить себя в роли посредников в процессе мирного урегулирования конфликта в Ливии.

Вольфрам Лахер

Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher) тоже считает РФ и Турцию "важными внешними игроками" в регионе. Однако он сомневается в том, что у Анкары и Москвы достаточно политического влияния, чтобы выступить в роли посредников в ливийском конфликте.

"Целью России и Турции в Ливии является не столько прекращение огня, сколько подрыв мирных переговоров, инициированных Берлином", - заявил эксперт 10 января в интервью немецкому онлайн-изданию Deutschlandfunk. По мнению Лахера, в настоящий момент Россия и Турция стремятся указать Западу на его слабость и разобщенность в попытках добиться мирного решения конфликта в Ливии, демонстрируя одновременно с этим собственную силу. "Ни американцы, ни европейцы не готовы оказать серьезное давление на Хафтара по причине того, что им слишком важны хорошие отношения с его союзниками: Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией".

По словам эксперта, попытки России и Турции добиться мирного урегулирования в Ливии, с точки зрения Германии, являются неуместными. "В представлении Меркель вовсе не Путин должен играть роль посредника в этом конфликте, а она сама и официальный представитель ООН в Ливии Гассан Саламе", - говорит Лахер, подчеркивая, что именно в Берлине в конце января должна пройти конференция по мирному урегулированию в Ливии.

Перспективы мирных переговоров по Ливии в Берлине

Профессор Майер, напротив, считает попытки Берлина, Москвы и Анкары добиться урегулирования конфликта в Ливии частью единого дипломатического процесса. Визит Путина в Сирию и Турцию он называет "важной основой" посредничества на Ближнем Востоке, как и поездку Меркель в Москву, где канцлер ФРГ, по мнению эксперта, кроме прочего, приложит все усилия, чтобы спасти ядерную сделку с Ираном.

Однако Вольфрам Лахер настроен скептически. Успех мирных переговоров по Ливии он считает невозможным до тех пор, пока американцы и европейцы не решатся оказать давление на важнейшего союзника Хафтара - ОАЭ. "Пока этого не произойдет, все старания добиться мира в регионе будут безрезультатны", - говорит он.

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