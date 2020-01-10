 Вступится ли Россия за Иран и зачем ей Ливия? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.01.2020

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Мир

Вступится ли Россия за Иран и зачем ей Ливия?

Стоит ли миру готовиться к войне между США и Ираном, и какие интересы преследует Россия на Ближнем Востоке, в том числе в Ливии? На эти вопросы ответили DW немецкие эксперты по региону.

Иранцы сжигают флаги США и Израиля на похоронах Касема Сулеймани

Иранцы сжигают флаги США и Израиля на похоронах Касема Сулеймани

Ситуация на Ближнем Востоке станет, как ожидается, одной из ключевых тем, которые канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудит с президентом России Владимиром Путиным в Москве 11 января. 

После убийства по приказу президента США Трампа одного из самых влиятельных военачальников Ирана - генерала Касема Сулеймани - и последовавшего за этим ответного ракетного удара Тегерана по двум американским военным базам в Ираке международные СМИ начали активно обсуждать вероятность войны между Ираном и США и даже приближение "третьей мировой". DW спросила двух немецких экспертов по Ближнему Востоку, насколько вероятен наихудший прогноз, какие цели преследуют Россия и США на Ближнем Востоке и увенчаются ли успехом дипломатические усилия Берлина в регионе.

К чему приведет эскалация конфликта США и Ирана

Профессор Гюнтер Майер (Günter Meyer) - председатель Всемирного конгресса по изучению Ближнего Востока. По его мнению, очередной виток напряженности в регионе спровоцировал Дональд Трамп. Однако до открытого военного столкновения Вашингтона и Тегерана в сложившейся ситуации, скорее всего, дело не дойдет, полагает эксперт.

 "Обеим сторонам понятно, что точными ракетными ударами Иран может уничтожить военные базы США по всему региону, - говорит Майер. - С другой стороны, военное превосходство США  настолько велико, что у Ирана в случае затяжного военного противостояния не осталось бы шансов на политическое и экономическое выживание".

Гюнтер Майер

Гюнтер Майер

Выход США в 2018 году в одностороннем порядке из ядерной сделки с Тегераном, а также убийство главы спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани по приказу Трампа эксперт называет "грубым нарушением международного права", которое дало возможность президенту России Владимиру Путину достичь давно желаемой цели, а именно: подорвать доверие к США в регионе и усилить политическое влияние России на Ближнем Востоке.

В то же время в случае начала войны между Ираном и США Тегерану не стоит надеяться на военную помощь Москвы, считает эксперт. "Путин старается не занимать позицию ни одной из сторон и он точно откажется от военного вмешательства в случае войны", - подчеркивает Майер.

Как Россия поведет себя в Ливии? 

Усилить свое геополитическое влияние на Ближнем Востоке Россия стремится и за счет гражданской войны в Ливии, где Москва делает ставку на генерала Хафтара, выступающего против правительства в Триполи, полагает Гюнтер Майер. По его словам, вводить свои вооруженные силы в Ливию Россия не станет, а что касается предполагаемой активности бойцов ЧВК "Вагнера" в этой стране, то их численность в регионе, по оценкам, настолько мала, что Запад позволяет себе до сих пор "никак не реагировать" на соответствующие сообщения.

Свои интересы в Ливии преследует и Турция. Однако Анкару, в отличие от Москвы, в первую очередь интересуют месторождения нефти и газа в восточной части Средиземного моря, говорит эксперт. Хотя Россия и Турция поддерживают разные стороны конфликта в Ливии, столкновение между ними маловероятно, отмечает профессор Майер. Более того, сейчас Москва и Анкара пытаются представить себя в роли посредников в процессе мирного урегулирования конфликта в Ливии.

Вольфрам Лахер

Вольфрам Лахер

Эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Вольфрам Лахер (Wolfram Lacher) тоже считает РФ и Турцию "важными внешними игроками" в регионе. Однако он сомневается в том, что у Анкары и Москвы достаточно политического влияния, чтобы выступить в роли посредников в ливийском конфликте.

"Целью России и Турции в Ливии является не столько прекращение огня, сколько подрыв мирных переговоров, инициированных Берлином", - заявил эксперт 10 января в интервью немецкому онлайн-изданию Deutschlandfunk. По мнению Лахера, в настоящий момент Россия и Турция стремятся указать Западу на его слабость и разобщенность в попытках добиться мирного решения конфликта в Ливии, демонстрируя одновременно с этим собственную силу. "Ни американцы, ни европейцы не готовы оказать серьезное давление на Хафтара по причине того, что им слишком важны хорошие отношения с его союзниками: Египтом, ОАЭ и Саудовской Аравией".

Контекст

Накануне встречи Меркель и Путина новый баланс сил на Ближнем Востоке заставляет Германию больше доверять России при решении проблем региона, где Москва стала ключевым игроком. (10.01.2020)

Иран неожиданно сдержанно отреагировал на убийство генерала Сулеймани. Благодаря этому на короткое время открывается окно возможностей для дипломатии, считает Маттиас фон Хайн. (08.01.2020)

Пока Вашингтон и Тегеран обмениваются взаимными угрозами, эксперты подсчитали потенциалы обеих стран на случай открытого военного конфликта. Инфографика DW. (07.01.2020)

После убийства иранского генерала Сулеймани ненависть, которую в Ираке демонстрировали в отношении Ирана, теперь обращена против США, пишет обозреватель FAZ. (06.01.2020)

По словам эксперта, попытки России и Турции добиться мирного урегулирования в Ливии, с точки зрения Германии, являются неуместными. "В представлении Меркель вовсе не Путин должен играть роль посредника в этом конфликте, а она сама и официальный представитель ООН в Ливии Гассан Саламе", - говорит Лахер, подчеркивая, что именно в Берлине в конце января должна пройти конференция по мирному урегулированию в Ливии.

Перспективы мирных переговоров по Ливии в Берлине

Профессор Майер, напротив, считает попытки Берлина, Москвы и Анкары добиться урегулирования конфликта в Ливии частью единого дипломатического процесса. Визит Путина в Сирию и Турцию он называет "важной основой" посредничества на Ближнем Востоке, как и поездку Меркель в Москву, где канцлер ФРГ, по мнению эксперта, кроме прочего, приложит все усилия, чтобы спасти ядерную сделку с Ираном.

Однако Вольфрам Лахер настроен скептически. Успех мирных переговоров по Ливии он считает невозможным до тех пор, пока американцы и европейцы не решатся оказать давление на важнейшего союзника Хафтара - ОАЭ. "Пока этого не произойдет, все старания добиться мира в регионе будут безрезультатны", - говорит он.

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    Автор: Наталья Позднякова


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