 Вступил в силу указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.09.2018

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Мир

Вступил в силу указ Порошенко о прекращении договора о дружбе с РФ

Указ о прекращении договора о дружбе с РФ опубликован в правительственном вестнике и вступил в силу. Ранее президент Порошенко заявил, что этот договор по вине российской стороны стал "анахронизмом".

Участники парада ко Дню независимости в Киеве

Указ президента Украины Петра Порошенко о выходе из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был в среду, 19 сентября, опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер". Таким образом, в этот день он вступил в силу.

Указ был подписан еще 17 сентября в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и предложением министерства иностранных дел Украины. МИД поручено проинформировать российскую сторону о намерении Украины прекратить действие договора, подписанного 31 мая 1997 года.

Кроме того, об этом намерении будут проинформированы ООН, ОБСЕ и другие международные организации. Ранее, 28 августа, Порошенко заявлял, что это соглашение "по вине Москвы уже давно стало анахронизмом".

Не денонсация, а отказ от продления

3 сентября первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко подчеркнула, что речь идет не о денонсации, а об отказе от продления срока действия договора, "потому что мы будем требовать от РФ во всех международных судах, в Гааге и в других судах, отвечать за то, что они нарушили это соглашение".

Контекст

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, заключенного в 1997 году. (17.09.2018)

МИД Украины предлагает рассмотреть возможность приостановления действия базового договора с РФ. Но эксперты советуют обдумать этот шаг. Киев может потерять аргумент против РФ в международных судах. (16.03.2018)

Договор о дружбе РФ и Украины был заключен на 10 лет в 1997 году и один раз продлевался на тот же срок в 2008 году.

Он закреплял принципы стратегического партнерства, нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Автоматическое продление договора предусматривалось, если за полгода до истечения срока действия одна из сторон не сообщит о желании его прекратить. Соответственно, Украина должна официально сообщить России об отказе от пролонгации соглашения до 30 сентября 2018 года.

В 2014 году Россия в нарушение этого договора и других взятых на себя международных обязательств аннексировала украинской полуостров Крым. Кроме того, она активно поддерживает пророссийских сепаратистов, установивших на востоке Украины контроль над рядом районов  Донецкой и Луганской областей. 

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