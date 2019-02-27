 Встреча лидеров США и КНДР закончилась без подписания соглашения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.02.2019

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Мир

Встреча лидеров США и КНДР закончилась без подписания соглашения

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Ханое заявил, что США не могут снять все санкции по отношению к Северной Корее.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Контекст

Спутниковые снимки подтверждают, что возведение подземного объекта в 11 километрах от известной экспертам ракетной базы на севере КНДР продолжалось и после саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. (06.12.2018)

Трамп и Ким могут считать саммит в Сингапуре большим успехом. В обмен на гарантии безопасности КНДР откажется от ядерной программы. Но для разрядки нужно время и доверие, считает Александер Фройнд. (12.06.2018)

На переговорах в Ханое президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, закончившихся в Ханое в четверг, 28 февраля, не было достигнуто никаких соглашений. Об этом заявил Трамп на пресс-конференции по итогам встречи.

Лидеры двух стран обсудили различные варианты по реализации денуклеаризации и экономического развития Северной Кореи, заметил президент США он, подчеркнув, что команды обеих сторон рассчитывают продолжать переговоры в будущем. Несмотря на отсутствие договоренностей, в Трамп считает прошедшие переговоры "продуктивными".

Пхеньян рассчитывал на полное снятие санкций

"В принципе, они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, но мы не смогли этого сделать", - указал Трамп. По словам президента, то, что КНДР была готова предложить в обмен на отмену санкций, не устраивало США. Он отметил, вместе с тем, что даже без достижения соглашения лидер Северной Кореи пообещал не продолжать атомные  и ракетные испытания.

"Я хотел бы добиться большего прогресса, но я по-прежнему оптимистичен в отношении того прогресса, которого мы достигли и который создал благоприятную ситуацию для достижения хорошего результата", - указал на пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео.

Саммит завершился на несколько часов раньше запланированного времени без обнародования совместного заявления. Совместный обед двух лидеров был отменен. 

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    Автор: Григорий Аросев


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