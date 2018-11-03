Все, что нужно знать о санкциях США в отношении Ирана

5 ноября вступают силу новые санкции США в отношении Ирана. DW собрала основные факты о том, как это отразится на международной полтике и экономике Ирана.
5 ноября вступают силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику. В ЕС недовольны новыми санкциями США, принятыми после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе, который является ключевым элементом в мировой системе безопасности. DW собрала основные факты, касающиеся американских санкций против Ирана.
Какие санкции в отношении Ирана вступают в силу?
Новые санкции США в отношении Ирана затрагивают ключевые отрасли экономики этой страны - нефтедобывающую и банковскую. С 5 ноября Вашингтон запрещает экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Президент США Дональд Трамп назвал санкции в отношении Ирана "самыми жесткими, которые когда-либо существовали". Кроме новых санкций, продолжают действовать ранее введенные ограничительные меры, затрагивающие финансовый сектор Ирана. Так, американским компаниям запрещены любые операции с иранскими банками, в том числе и с Центральным банком Ирана.
По замыслу Вашингтона, после введения санкций экспорт нефти из Ирана будет полностью прекращен. Но даже, если осуществить эти намерения Соединенным Штатам не удастся, любое ограничение экспорта иранской нефти будет чрезвычайно болезненным для экономики страны. Доходы от продажи нефти составляют 80 процентов иранского государственного бюджета.
Что привело к введению санкций?
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году, и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
Трамп неоднократно называл это соглашение, принятое в период президентства Барака Обамы, "худшей сделкой всех времен". В отличие от него, европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций.
После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, однако в 2015 году их отменили. Президент США потребовал, чтобы компании из третьих стран, ведущие бизнес с Ираном, в течение 60 дней завершили все свои дела с иранскими партнерами. Этот срок истек 6 августа.
Затем США заблокировали Ирану доступ к американской валюте. Кроме того, под санкции попали такие ключевые сектора иранской экономики, как автоиндустрия и производство ковров. Была также полностью запрещена продажа в Иран американских пассажирских самолетов и комплектующих к ним.
В чем смысл санкций?
Согласно заявлению Вашингтона, путем оказания "максимального давления" США пытаются заставить Иран изменить его "злонамеренное поведение", отказавшись от своих ядерных амбиций. Госсекретарь США Майк Помпео 21 мая в своей речи озвучил 12 требований, которые иранским властям необходимо было выполнить, чтобы избежать возобновления санкций. Среди прочего, Иран должен остановить ракетную программу и в будущем не вмешиваться в конфликты на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен заставить Тегеран прекратить поддержку террористов на Ближнем Востоке, включая повстанцев-хуситов в Йемене, шиитское движение "Хезболлах" в Ливане, а также ХАМАС и палестинский "Исламский джихад".
Иран должен также вывести свои войска из Сирии и демобилизовать шиитские военные формирования в Ираке. Свержение иранского режима официально не является целью США, однако высказывания ряда высокопоставленных лиц в американской администрации свидетельствуют об обратном.
Как реагируют на санкции другие участники ядерного соглашения с Ираном
Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США введет в ближайшее время в отношении Ирана.
"Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорится в общем заявлении стран ЕС, опубликованном в пятницу, 2 ноября.
Санкции, также, как и выход США из СВДП, не одобрили и другие участники соглашения - Россия и Китай. По мнению участников Совместного всеобъемлющего плана действий, соглашение достигло своей цели - ликвидировать опасность разработки Тегераном ядерного оружия и избежать гонки вооружения в регионе. Поведение Ирана на Ближнем Востоке никогда не было частью этого соглашения.
В свою очередь Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в конце августа заявляло о том, что несмотря на давление со стороны США, Иран продолжает соблюдать условия ядерной сделки.
Тегеран по-прежнему желает участвовать в этом соглашении, но лишь при условии, если будет иметь определенные преимущества, обещанные ему раннее. В иранском МИДе заявили, что у европейских стран есть срок от 45 до 60 дней, чтобы предоставить гарантии по защите интересов Ирана и компенсации убытков, причиненных вследствие выхода США из сделки. Если же европейские участники сделки не сделают этого, Иран предупреждает о принятии "вынужденных решений". Тегеран подал на США в Международный суд в Гааге в попытке добиться постановления об отмене введенных против него штрафных мер.
Может ли ЕС защитить себя от последствий санкций США в отношении Ирана?
В конце сентября верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель намерен создать специальный финансовый институт, который будет обеспечивать финансовые операции с Ираном в обход санкций США. Это заявление прозвучало в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана. Новый институт, так называемый Special Purpose Vehicels (SVP), позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.
SVP будет представлять собой подобие биржи по обмену товарами. Взаиморасчеты между Ираном и его европейскими партнерами будут проводиться только в рамках этой структуры. В частности, экспорт нефти будет осуществляться в обмен на поставки техники для текстильной индустрии Ирана. Воспользоваться услугами SVP смогут не только страны Европы, но все желающие торговать с Ираном. Правда, пока не решен даже вопрос, где будет расположена штаб-квартира этой организации и кто будет в ней работать. Европейские столицы не торопятся приглашать SVP к себе.
Между тем в ответ на заявление Могерини, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "удивлен и глубоко разочарован " такой инициативой ЕС. По его словам, это является "одной из самых контрпродуктивных мер для региональной и глобальной безопасности, какие только можно себе представить". А советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон будет "агрессивным и непоколебимым" в обеспечении соблюдения экономических санкций против Тегерана и не позволит другим странам их подорвать. По его словам, платежная система SWIFT "должна внимательно следить" за осуществляемыми с ее помощью сделками с Ираном.
Какой эффект уже вызвали санкции США в отношении Ирана
В 2018 году иранская валюта риал потеряла 70 процентов своей стоимости, и ее курс продолжает падать. Инфляция в стране непрерывно растет. Объем экспорта иранской нефти сократился на треть по сравнению с июньскими показателями.
Иностранные инвесторы, компании и предприятия, том числе европейские, покидают страну, опасаясь потерять очень важный для них американский рынок. Французский энергетический концерн Total выходит из миллиардного газового проекта. Немецкий автопроизводитель Daimler, а также французский PSA и Airbus тоже заявили о своем уходе из Ирана.
Объемы германо-иранской торговли, которые после подписания об иранской ядерной программе достигли 3,3 млрд евро, после выхода США из договора уже сократились на 20 процентов. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Ираном.
Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. Иран, долгие годы находящийся под бременем санкций, заявил о переходе на "экономику сопротивления". Режим санкций усиливает политическое влияние ультраконсервативных сил, которые и без того настроены против сближения с Западом. Выход США из соглашения по иранской ядерной программе нанес удар и по отношениям Вашингтона с его европейскими партнерами. В одном из самых важных вопросов международной политики они оказались в связке с Россией и Китаем.
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